Konganak a vészharangok a NATO egyik legerősebb országában: kitűzték a dátumot, ekkorra várják az orosz támadást

Nilsson ezzel összefüggésben példaként említette fel a Svédországgal szomszédos Lengyelország, valamint a balti államok területén elkövetett szabotázsakciókat, és figyelmeztetett arra, hogy Oroszország három-öt éven belül képes lenne átvenni az irányítást a határ menti térségek kisebb, stratégiailag fontos területein.

A svéd biztonsági és hírszerző szolgálata (SAPO) januárban szintén felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonsági helyzet romlására kell számítani a skandináv országban, Oroszországot, Kínát és Iránt nevezve meg veszélyforrásként.

(MTI)

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP