Mint ismert, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.

Ennek kapcsán kerestük meg Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki már a beszélgetés elején kijelentette: „Volodimir Zelenszkij ismét a globalistákat választotta az ukrán nép helyett. Újra feláldozza őket.” A politikai elemző felidézte, hogy először akkor tette ezt meg, amikor 2022 tavaszán nem állapodott meg az oroszokkal, és a háború folytatását választotta.