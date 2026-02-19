„Chicken game-ben vagyunk, és Zelenszkij áll vesztésre” – az elemző szerint az a kérdés, az ukrán elnök mikor rántja el a kormányt

Csak lebuktak: a Tisza vezetői Münchenben világossá tették, készek arra, hogy leválasszák hazánkat az olcsó orosz energiáról
Titkosszolgálati feljegyzések szerint céltudatos ukrán akcióról van szó.
Kiszelly Zoltán szerint az ukránok által előidézni próbált ellátási káosz kőkemény beavatkozás a magyar választásokba.
Mint ismert, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A feljegyzés szerint az ukrán vezetés céltudatosan készült a kőolajvezetéken történő szállítás leállítására, így próbálnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra Ukrajna európai integrációs törekvéseinek akadályozása miatt.
Ennek kapcsán kerestük meg Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját, aki már a beszélgetés elején kijelentette: „Volodimir Zelenszkij ismét a globalistákat választotta az ukrán nép helyett. Újra feláldozza őket.” A politikai elemző felidézte, hogy először akkor tette ezt meg, amikor 2022 tavaszán nem állapodott meg az oroszokkal, és a háború folytatását választotta.
Most is a globalistákra hallgat, ugyanis ha mind a szlovákok, mind a magyarok leállítják a dízel- és áramszállítást Ukrajnába – ahol a tél még mintegy másfél hónapig kitarthat –, akkor az országban naponta nem hat, hanem csak két-három órán át lesz áram. „Zelenszkij tehát a saját népével szemben ismét a globalisták érdekeit nézi” – hangsúlyozta.
Kiszelly Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt a helyzetet az teszi igazán veszélyessé, hogy az amerikaiak rövidesen megtámadhatják Iránt, és ha amerikai–iráni légi háború alakul ki, az az egekbe küldheti az olaj árát. „Az ukrán elnök pedig úgy gondolkodik, hogy
ha nem lesz Magyarországon elegendő üzemanyag, és a légi háború az árakat is megüti, akkor bedőlhet a kormány, mert az eddigieknél is nagyobb társadalmi elégedetlenség alakulhat ki Magyarországon.
Ez megegyezik Kollár Kinga tiszás EP-képviselő emlékezetes kijelentésével, miszerint az ellenzéknek kedvez, ha nem érkeznek uniós pénzek az országba, így nem valósulhatnak meg többek között a kórházfelújítások és fontos beruházások” – vont párhuzamot.
Az elemző hozzátette, hogy Zelenszkij lépéseinél ugyanez a logika köszön vissza, csakhogy ennek az ukrán emberek fizetik meg jobban az árát. „A globalisták, a németek és Brüsszel továbbra is le akarnak válni az orosz energiahordozókról, nekünk pedig hiába van kivételes helyzetünk, ha nem érkezik orosz olaj. Zelenszkij ezzel is a brüsszeli célokat segíti. Valószínűleg pénzt és fegyvereket ígértek neki mindezért” – hangzott el.
Arra az érdeklődésünkre, hogy a most kialakult helyzet milyen hatással lehet a kampányra és az áprilisi választásra, Kiszelly azt felelte, hogy Magyarország, Szlovákia és Ukrajna chicken game-ben van, azaz az veszít, aki legelőször rántja el a kormányt.
Zelenszkijnek rosszabbak a lapjai, mert ha mi kihúzzuk a dugót, akkor Ukrajnában nem lesz elegendő áram sem a lakosságnak, sem az iparnak.
Az ukrán elnököt pedig sem a népe, sem a kárpátaljai magyarok nem érdeklik: neki az aranybudik számítanak, illetve az, hogy minél több pénzt tudjon zsebre tenni. Arról nem beszélve, hogy ő akar elnök maradni” – jelentette ki.
Ezután a szakértő arra is rámutatott, hogy mostanra egyértelműen kiderült: a Tisza Párt a németekkel és az ukránokkal működik együtt. Hozzátette, hogy ha most ellátási válság alakulna ki, az megmutatná, mennyire szüksége van Magyarországnak az orosz olajra. „Hiába fogadkozna a Tisza Párt győzelme esetén, hogy 2027-re leválik az orosz energiahordozókról, a nehézségek náluk is jelentkeznének. Alternatíva nélkül pedig ez a helyzet még súlyosabb is lehetne.
A Tisza Pártról a müncheni látogatás során is látszott, hogy hatalomra jutásuk esetén a globalisták és Brüsszel érdekeit képviselnék a magyaroké helyett”
– magyarázta.
Kiszelly Zoltán lapunknak arról is beszélt, hogy Zelenszkij sem béketárgyalást, sem választást nem akar, mert tudja, hogy akkor elveszítené az elnöki széket. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a következő napok nagy kérdése az lesz, hogy áram és dízel nélkül meddig bírják az ukránok, illetve „mikor fogja Zelenszkij elrántani a kormányt. Nekünk pedig ugyanolyan nagy szükségünk van az orosz üzemanyagra. Tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Az ukrán vezetőnek kell most észhez térnie, mert az ellátási káosz megkísérlése újabb beavatkozás a magyar választásokba. Épp ezért kellett a magyar kormánynak drasztikus lépéseket megtennie” – zárta gondolatait.
