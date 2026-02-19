Amire nem számítottunk: az argentin elnök Orbán Viktorral karöltve fakadt dalra a Béketanács ülésén (VIDEÓ)

Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)
Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.
Gianni Infantino FIFA-elnöknek is tetszett a performansz.
Új videót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor Washingtonból, a Béketanács alakuló üléséről. A rövid felvételen az látható, amint a magyar miniszterelnök Javier Milei argentin elnökkel és Gianni Infantino FIFA-elnökkel együtt egy pillanatra elengedi magát, miután Milei megragadja az előtte lévő mikrofont és dalra fakad.
„Ha így folytatjuk, szétültetnek”
– írta a jókedvű pillanathoz Orbán Viktor.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP