béketanács javier milei gianni infantino washington orbán viktor

Amire nem számítottunk: az argentin elnök Orbán Viktorral karöltve fakadt dalra a Béketanács ülésén (VIDEÓ)

2026. február 19. 18:08

Gianni Infantino FIFA-elnöknek is tetszett a performansz.

2026. február 19. 18:08
null

Új videót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor Washingtonból, a Béketanács alakuló üléséről. A rövid felvételen az látható, amint a magyar miniszterelnök Javier Milei argentin elnökkel és Gianni Infantino FIFA-elnökkel együtt egy pillanatra elengedi magát, miután Milei megragadja az előtte lévő mikrofont és dalra fakad.

„Ha így folytatjuk, szétültetnek”

– írta a jókedvű pillanathoz Orbán Viktor. 

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

