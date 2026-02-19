Amire nem számítottunk: az argentin elnök Orbán Viktorral karöltve fakadt dalra a Béketanács ülésén (VIDEÓ)

Új videót tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor Washingtonból, a Béketanács alakuló üléséről. A rövid felvételen az látható, amint a magyar miniszterelnök Javier Milei argentin elnökkel és Gianni Infantino FIFA-elnökkel együtt egy pillanatra elengedi magát, miután Milei megragadja az előtte lévő mikrofont és dalra fakad.

„Ha így folytatjuk, szétültetnek”

– írta a jókedvű pillanathoz Orbán Viktor.