Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva mester kijev

Moszkva népe nem változott – A Mester és Margarita viszont minden korban képes újat mondani

2026. február 21. 19:09

Bulgakov művéből a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata számára rendezett szimbólumokkal teli, látványos előadást Sardar Tagirovsky.

2026. február 21. 19:09
null
Farkas Anita

„Mivel ebben a közegben nevelkedtem, próbáltam úgy átadni Bulgakov világát, hogy érződjön, mit jelentett számára a sztálini időszak: egyszerre volt kegyelt, kegyetlen és kegyelmezett. Egy hatalom által félretolt ember, akinek mégis hatalmas szellemi tudással kellett munkanélküli módjára léteznie.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

És ma, ebben a globális helyzetben talán újra megérezhetjük ennek a létállapotnak a súlyát – és azt is, hogyan tud ez a világ összeérni a mi jelenünkkel” – mondta Sardar Tagirovsky nemrég egy interjúban,

amikor sok más mellett a szatmárnémetiekkel közösen színre vitt A Mester és Margaritáról kérdezték. Hogy mi is volt az a közeg, amire az Almetyjevszki Állami Tatár Színház művészeti vezetőjeként is ismert rendező utal, nehéz lenne néhány szóval körülírni. Maradjunk annyiban, hogy ha az ember Kazanyban születik, majd tatár és volgai bolgár szüleivel előbb Kijevbe, majd Budapestre keveredik, végül a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen szerzi meg a diplomáját, felnőttkorára valószínűleg elég árnyaltan lesz képes látni a világot. 

Fotó: Harag György Társulat – Szatmárnémeti Északi Színház 

És ez az árnyalt gondolkodás jelenik meg az ő A Mester és Margarita-felfogásában is, amit a tavaly májusi bemutatót követően legújabban a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és Mihai Raicu Társulata közös miniévadának (Showcase 2026) keretében láthattunk január végén. Különös, hullámzó, álomszerű elő- adásként, amely az első felvonásban próbára teszi a nézői türelmet, hogy aztán a következő két etapban annál nagyobbat robbanjon. A még üres színpad felett uralkodó vörös csillag és fekete mágusok neveit kántáló fura kórus viszont már erős kezdőjelenetként nem hagy kétséget a keretezés felől: 

realizmus és fantasztikum monstre összecsapása következik, tesztelve, változik-e szemernyit is közben „a moszkvai nép”. 

Fotó: Harag György Társulat – Szatmárnémeti Északi Színház 

Nos, talán nem árulunk el nagy titkot, ha az egyik csúcsjelenetből, azaz Woland (Rappert-Vencz Gábor) és csapata erősen szuggesztív varieté-előadásából kiderül, hogy „Moszkva népe nem változott”. Hasonló látványos csúcsjelenetekből akad még néhány, különösen Margarita megjelenése után; a sárga virágok között csodálatos dalt éneklő Sosovicza Anna képét ugyanúgy magunkkal visszük, mint a bál harsány, groteszk, mégsem öncélúan hatásvadász, egyre fokozódó őrületét.

Amúgy az egész társulat remekül működik együtt, pedig nincsen könnyű dolga a jelképek erdejében bolyongva, a nézők is elvesznének a többnyire okosan alkalmazott (ön)narráció nélkül.

A katarzis a végén elmarad – hiába a kis gyufaláng, ha a világ aztán egyszerűen elsötétül –, de több mint érdemes vállalkozás ez.

Nyitókép: Harag György Társulat – Szatmárnémeti Északi Színház 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petergy
2026. február 21. 20:04
Ez a Bulgakov a kedvenc könyvem, közel áll a világnézetemhez, tetszik a különleges hangulata, nem sorolom tovább. Tervezem még egyszer elolvasni. Csodálkozom e kulturális téma itteni megvillanásán most a választások előtti hangulatban. Amúgy értem én a párhuzam mondandóját. Soha többet a kommunista nemzetközi liberálisokból!!!
Válasz erre
1
0
rugbista
2026. február 21. 19:25
Egyik legnagyobb színházi élményem volt kb. 40 évvel ezelőtt a szatmári színházban a Liliomfi. Örvendezek, ha még javultak is!
Válasz erre
2
0
billysparks
2026. február 21. 19:12
A világtörténelem egyik legjobb alkotása.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!