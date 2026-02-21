Moszkva népe nem változott – A Mester és Margarita viszont minden korban képes újat mondani

Fotó: Harag György Társulat – Szatmárnémeti Északi Színház

És ez az árnyalt gondolkodás jelenik meg az ő A Mester és Margarita-felfogásában is, amit a tavaly májusi bemutatót követően legújabban a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és Mihai Raicu Társulata közös miniévadának (Showcase 2026) keretében láthattunk január végén. Különös, hullámzó, álomszerű elő- adásként, amely az első felvonásban próbára teszi a nézői türelmet, hogy aztán a következő két etapban annál nagyobbat robbanjon. A még üres színpad felett uralkodó vörös csillag és fekete mágusok neveit kántáló fura kórus viszont már erős kezdőjelenetként nem hagy kétséget a keretezés felől:

realizmus és fantasztikum monstre összecsapása következik, tesztelve, változik-e szemernyit is közben „a moszkvai nép”.

Fotó: Harag György Társulat – Szatmárnémeti Északi Színház

Nos, talán nem árulunk el nagy titkot, ha az egyik csúcsjelenetből, azaz Woland (Rappert-Vencz Gábor) és csapata erősen szuggesztív varieté-előadásából kiderül, hogy „Moszkva népe nem változott”. Hasonló látványos csúcsjelenetekből akad még néhány, különösen Margarita megjelenése után; a sárga virágok között csodálatos dalt éneklő Sosovicza Anna képét ugyanúgy magunkkal visszük, mint a bál harsány, groteszk, mégsem öncélúan hatásvadász, egyre fokozódó őrületét.