02. 20.
péntek
G. Fodor Gábor mandiner mráz ágoston sámuel Magyar Péter orbán mesterterv Kereki Gergő

Brutális nyomás Orbánon: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – itt az új Mesterterv

2026. február 20. 16:50

Szerződést szegve zsarolja Kijev Magyarországot a Barátság olajvezeték leállításával, Brüsszel az uniós pénzeket tartja vissza, ezzel a gyilkos koktéllal akarják elérni az áprilisi kormányváltást. Itt a Mesterterv legújabb adása.

2026. február 20. 16:50
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Az adás újabb fordulatokat boncolgat a Magyar Péter körül kibontakozó botrányban, amely az elmúlt hetekben folyamatosan szolgáltatja az újabb részleteket. A műsorban szó esik a rejtélyes „Radnaimark.hu” oldalon megjelent képről, az ellentmondásos tanúvallomásokról és arról, miként vált egy bevetetlen ágy politikai viharfelhővé. A beszélgetés résztvevői azt elemzik, milyen következtetéseket vonhat le az átlagos hírfogyasztó a zavaros történetből, és hogy a kialakult helyzet felveti-e a zsarolhatóság kérdését.

A stúdióban a kampány tétje is terítékre kerül: miniszterelnök-választás lesz-e április 12-én, és mennyire kockázatos alternatíva Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. A műsor kitér a müncheni találkozók üzenetére, a brüsszeli politikai elitre és az Ukrajna körüli geopolitikai feszültségekre is. Külön hangsúlyt kap a háború és béke kérdése, valamint az energiaellátás körüli bizonytalanság, amely a kampány egyik kulcstémájává válhat. Elemzik az évértékelő beszédek különbségeit, a szuverenitás pénzügyi dimenzióját és a visszatartott uniós források ügyét is.

A beszélgetés végkövetkeztetése szerint a választás nem pusztán pártok versenye, hanem Magyarország mozgásteréről és jövőjéről szóló döntés.

 

