Orbán levelet írt Putyinnak a befagyasztott orosz vagyon ügyében – a Kreml válasza minden uniós tagállamnak szól

Orbán Viktor beismerte: ezt szereti a legjobban Brüsszelben (Videó)
A miniszterelnök elindult a brüsszeli uniós csúcsra.
A Brüsszelbe tartó járaton árult el kulisszatitkokat a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Brüsszel felé tartó gépen elárulta, hogy levélben kérte tájékoztatását Vlagyimir Putyinnak: milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben.
A magyar miniszterelnök közlése szerint a Kreml válasza világos volt:
erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson
– derült ki Deák Dániel Facebook-posztjából.
Orbán Viktor a repülőn hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a befagyasztott vagyonhoz való hozzányúlást, mert szerinte ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette: Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, ha az uniós csúcson a tagállamok többsége mégis úgy dönt, hogy hozzányúl a befagyasztott orosz eszközökhöz.
A kormányfő út közben azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban: a csokit, a város főterét, de leginkább eljönni onnan.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP