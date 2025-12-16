Ft
vlagyimir putyin brüsszel európai unió orosz vagyon magyarország orbán viktor oroszország

Orbán levelet írt Putyinnak a befagyasztott orosz vagyon ügyében – a Kreml válasza minden uniós tagállamnak szól

2025. december 16. 19:50

A Brüsszelbe tartó járaton árult el kulisszatitkokat a miniszterelnök.

2025. december 16. 19:50
null

Orbán Viktor a Brüsszel felé tartó gépen elárulta, hogy levélben kérte tájékoztatását Vlagyimir Putyinnak: milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben. 

A magyar miniszterelnök közlése szerint a Kreml válasza világos volt: 

erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson

– derült ki Deák Dániel Facebook-posztjából

Orbán Viktor a repülőn hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a befagyasztott vagyonhoz való hozzányúlást, mert szerinte ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette: Magyarországot nem érinti majd hátrányosan, ha az uniós csúcson a tagállamok többsége mégis úgy dönt, hogy hozzányúl a befagyasztott orosz eszközökhöz.

A kormányfő út közben azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban: a csokit, a város főterét, de leginkább eljönni onnan

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP

