Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel orosz-ukrán háború Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor beismerte: ezt szereti a legjobban Brüsszelben (Videó)

2025. december 16. 20:08

A miniszterelnök elindult a brüsszeli uniós csúcsra.

2025. december 16. 20:08
null

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult Brüsszelbe, az uniós csúcstalálkozóra. A kormányfő út közben, a repülőről azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban:

A csokit, a város főterét, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

de leginkább eljönni onnan.

A miniszterelnök humoros megjegyzése jól mutatja, milyen nehéz harcokat kell megvívnia Brüsszelben, hogy megvédje Magyarországot az illegális migráció, a háború és a woke ideológia erőltetésével szemben.

Orbán Viktor a napokban arról beszélt, hogy Brüsszel az orosz vagyonok lefoglalásával, és azzal, hogy Ukrajna háborús finanszírozására kívánja majd felhasználni őket, „hadat üzen” Oroszországnak, és ezt a lépést nem szabad félreérteni, sem alábecsülni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Æðelflæd
2025. december 16. 21:53
Kettőben egyetértünk, de szerintem a Grande-Place csak negyedik a Hangszermúzeum után.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 16. 21:44
hozod a penzunket vagy arrol koldulsz te tolvaj, rablogyilkos !
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2025. december 16. 21:41
Szijjártó miért nem mondta Putyinnak, amikor Moszkvában volt, mi ingyen megőrizzük az EU-ban lévő orosz vagyonokat. OV remekül befektetné, és látnák az oroszok, h az unortodox gazdaságpolita mire képes.
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. december 16. 20:29
sört
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!