Orbán Viktor beismerte: ezt szereti a legjobban Brüsszelben (Videó)

Orbán Viktor a napokban arról beszélt, hogy Brüsszel az orosz vagyonok lefoglalásával, és azzal, hogy Ukrajna háborús finanszírozására kívánja majd felhasználni őket, „hadat üzen” Oroszországnak, és ezt a lépést nem szabad félreérteni, sem alábecsülni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala