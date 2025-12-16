Orbán Viktor beismerte: ezt szereti a legjobban Brüsszelben (Videó)

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
A miniszterelnök elindult a brüsszeli uniós csúcsra.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult Brüsszelbe, az uniós csúcstalálkozóra. A kormányfő út közben, a repülőről azt is elárulta, mi az a három dolog, amit a legjobban szeret a belga fővárosban:
A csokit, a város főterét,
de leginkább eljönni onnan.
A miniszterelnök humoros megjegyzése jól mutatja, milyen nehéz harcokat kell megvívnia Brüsszelben, hogy megvédje Magyarországot az illegális migráció, a háború és a woke ideológia erőltetésével szemben.
Orbán Viktor a napokban arról beszélt, hogy Brüsszel az orosz vagyonok lefoglalásával, és azzal, hogy Ukrajna háborús finanszírozására kívánja majd felhasználni őket, „hadat üzen” Oroszországnak, és ezt a lépést nem szabad félreérteni, sem alábecsülni.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala