Brit figyelmeztetés: ezzel a következménnyel járhat az ukrajnai katonai jelenlét

Nigel Farage szerint Ukrajna nem az a terep, ahol a brit kormány katonai ambíciókat próbálhatna kiélni. A Reform UK vezetője a Politicónak adott nyilatkozatában világossá tette: elutasítja azt a tervet, amely brit csapatok szárazföldi telepítésével számol egy esetleges békemegállapodás után.

Az ukrajnai katonai jelenlétről szóló párizsi nyilatkozat újabb eszkalációs lépést jelenthet a háborúban, miközben nincs világos stratégia.

A Politico beszámolója szerint Farage úgy fogalmazott, Keir Starmer lényegében a Brit Rajnai Hadsereg modern újraélesztését ígéri, miközben ehhez sem a felszerelés, sem a háttér nem adott. Szerinte legfeljebb hat vagy nyolc hétre lehetne katonákat küldeni, de hosszabb jelenlétről szó sem lehet. Mint mondta: