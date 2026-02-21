Rendkívüli: megérkeztek az adatok, fölényes Fidesz-győzelem született szombaton (VIDEÓ)
Az ellenzéki párt vezetője óriásit kamuzott.
Nem lehet elviselni már, hogy két, egymással nem is érintkező valóságban él az ország két fele, és jelentős részüket meg sem lehet érinteni a tények által.
„DRÁMA 4 FELVONÁSBAN
1. A tiszás propagandamédia egész nap arról »tudósít«, hogy tömegek állnak a Tisza pultjainál, olykor 10-15 főt fényképezve hatalmas tömegnek, míg a Fidesznél szerintük legfeljebb lézengenek.
2. Magyar Péter óránként posztolja a Facebookra a győzelmi jelentéseit arról, hogy mindehol mindenben megelőzték a Fideszt. A nyálfolyató szektások életüket és vérüket adnák érte, hogy az a színtiszta igazság, amit a vezérük mond, és két másodperc alatt a világ átkát üvöltik arra, aki meg meri kérdőjelezni a »valóságukat«.
3. A tiszás propagandisták és celebek, Magyar Péter záróizmai mögük kikandikálva, a vélt győzelem tudatában hatalmas arccal fellengzősködnek és előre fenyegetőznek.
4. Végül este kijön a választási iroda hivatalos összesítése, mely szerint az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjtött össze.
Könyörgöm, legyen végre vége, mert nem lehet elviselni már, hogy két, egymással nem is érintkező valóságban él az ország két fele, és jelentős részüket meg sem lehet érinteni a tények által.”
