02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza fidesz választás

Könyörgöm, legyen végre vége

2026. február 21. 22:17

Nem lehet elviselni már, hogy két, egymással nem is érintkező valóságban él az ország két fele, és jelentős részüket meg sem lehet érinteni a tények által.

2026. február 21. 22:17
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„DRÁMA 4 FELVONÁSBAN

1. A tiszás propagandamédia egész nap arról »tudósít«, hogy tömegek állnak a Tisza pultjainál, olykor 10-15 főt fényképezve hatalmas tömegnek, míg a Fidesznél szerintük legfeljebb lézengenek.

2. Magyar Péter óránként posztolja a Facebookra a győzelmi jelentéseit arról, hogy mindehol mindenben megelőzték a Fideszt. A nyálfolyató szektások életüket és vérüket adnák érte, hogy az a színtiszta igazság, amit a vezérük mond, és két másodperc alatt a világ átkát üvöltik arra, aki meg meri kérdőjelezni a »valóságukat«. 

3. A tiszás propagandisták és celebek, Magyar Péter záróizmai mögük kikandikálva, a vélt győzelem tudatában hatalmas arccal fellengzősködnek és előre fenyegetőznek. 

4. Végül este kijön a választási iroda hivatalos összesítése, mely szerint az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjtött össze. 

Könyörgöm, legyen végre vége, mert nem lehet elviselni már, hogy két, egymással nem is érintkező valóságban él az ország két fele, és jelentős részüket meg sem lehet érinteni a tények által.”

 

Nyitókép: Facebook

 

Vata Aripeit
2026. február 21. 22:39
Relax. Április 12.-n el kell menni szavazni, a fideszre kell szavazni , a nyomik meg majd találnak egy másik pétert 2030-ra,akit nyalogathatnak. Magyarország meg köszöni jól van. Gyakorlatilag van pár százezer zakkant aki bele van hülyülve a pökhendiségbe, pont úgy, mint 2014, 2018, 2022 idején, 2010-ben volt itt nyugi utoljára
