2. Magyar Péter óránként posztolja a Facebookra a győzelmi jelentéseit arról, hogy mindehol mindenben megelőzték a Fideszt. A nyálfolyató szektások életüket és vérüket adnák érte, hogy az a színtiszta igazság, amit a vezérük mond, és két másodperc alatt a világ átkát üvöltik arra, aki meg meri kérdőjelezni a »valóságukat«.

3. A tiszás propagandisták és celebek, Magyar Péter záróizmai mögük kikandikálva, a vélt győzelem tudatában hatalmas arccal fellengzősködnek és előre fenyegetőznek.

4. Végül este kijön a választási iroda hivatalos összesítése, mely szerint az első napon a Fidesz 196 ezer, míg a Tisza 110 ezer ajánlást gyűjtött össze.