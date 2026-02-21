Végleg eldőlt: Magyar Péternek semmi baja az ukrán zsarolással

„Hajrá, Róka!” – betámadta a baloldal a vallomása után, most Orbánnal találkozott az MMA-harcos (FOTÓ)
A kormányfő azonnal közzétette a képet.
Világos a választás tétje.
Ahogy arról beszámoltunk, a Fidesz minden választókerületben elsőként gyűjtötte össze az aláírásokat, és Orbán Viktort telt ház fogadta a békéscsabai háborúellenes gyűlésen. A kampánynyitót Deák Dániel politikai elemző öt pontban értékelte.
„1. 50 NAP A VÁLASZTÁSIG: Elindult a mozgósítási szakasz, ilyenkor már minden politikai erő az eddig megszerzett szavazótáborát igyekszik mozgósítani. Ennek egyik fontos része az aláírásgyűjtés, amely ma kezdődött.
2. A FIDESZ VOLT A LEGGYORSABB: Ebből a szempontból van nagy jelentősége annak, hogy a Fidesz gyűjtötte össze elsőként minden választókerületben az aláírásokat elsőként és hogy a Fidesz jelöltjét vették elsőként nyilvántartásba. Ez azt jelzi, hogy a Fidesz erős országos hálózattal és jó mozgósítással rendelkezik.
3. TELT HÁZ ORBÁN VIKTOR GYŰLÉSÉN: Orbán Viktor a hivatalos kampányidőszak első napját Békéscsabán tartotta, ahol a háborúellenes gyűlésen kérdezte a közönség. A miniszterelnök határozott és energikus volt, komplexen válaszolt a különböző belpolitikai és külpolitikai kérdésekre.
4. MAGYAR PÉTER MEGFUTAMODOTT: Hiába ígérte tavaly, Magyar Péter most sem követte Orbán Viktort, ugyanis az ő rendezvényein rendre jóval kevesebben voltak, emiatt elkerülte az újabb kudarcélményt. Ehelyett tiszás pultokhoz ment oda, ahol pár tiszás aktivistával és a tiszás propagandasajtóval próbálta azt mutatni, hogy sokan vannak.
5. MAGYAR PÉTER NEM ÍTÉLI EL AZ UKRÁN LÉPÉST: Beszédes, hogy míg Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak és határozottan fellép a kőolajvezeték ukrán leállításával szemben, addig Magyar Péter továbbra sem ítélte el, a titkosszolgálati információk szerint összejátszik az ukránokkal. Ez egyben világosan ki is jelölte a választás tétjét: a magyar vagy a brüsszeli út” – írta Facebook-oldalán Deák Dániel.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP