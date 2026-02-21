Végleg eldőlt: Magyar Péternek semmi baja az ukrán zsarolással

Ahogy arról beszámoltunk, a Fidesz minden választókerületben elsőként gyűjtötte össze az aláírásokat, és Orbán Viktort telt ház fogadta a békéscsabai háborúellenes gyűlésen. A kampánynyitót Deák Dániel politikai elemző öt pontban értékelte.

„1. 50 NAP A VÁLASZTÁSIG: Elindult a mozgósítási szakasz, ilyenkor már minden politikai erő az eddig megszerzett szavazótáborát igyekszik mozgósítani. Ennek egyik fontos része az aláírásgyűjtés, amely ma kezdődött.