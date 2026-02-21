Ft
Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter Fidesz jelölt Orbán Viktor választás baloldal

Kezdhet csomagolni Magyar Péter: A Fidesz gyűjtötte össze leghamarabb az aláírásokat!

2026. február 21. 10:55

Innentől kezdhet sodródni az árral a Tisza Párt.

2026. február 21. 10:55
null

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor kormányfő bejelentette, mind a 106 egyéni körzetben összegyűjtötték a Fidesz–KDNP jelöltjei az induláshoz szükséges 500 ajánlást.

Hollósy András Miskolcról küldött friss helyzetjelentést a Facebook-oldalán. Mint fogalmazott: „rekordidő! 45 perc alatt összegyűjtöttük az országgyűlési választások indulásához szükséges aláírásokat.

De nincs megállás.

Folytatjuk az aláírások gyűjtését”. Hollósy András alpolgármester szavait azonnal megerősítette a Fidesz. „A Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat” – írták.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akyokushinkaimestere
2026. február 21. 13:02
Jol sikerült a fidesz kampányvideója ahol egy orosz katonatiszt orbán barátja, lemészárol egy magyar katonát. A ruszkik mindig ilyenek voltak.Ha orbán térdel a sárban ,remélem a ruszki akkor is meghúzta volna a ravaszt.
Válasz erre
0
4
Szerintem
•••
2026. február 21. 12:59 Szerkesztve
A tiszarnak aláírókat már vihették is volna az ukrán frontra. Elvégre azt a szándékukat írták alá a tiszarnak
Válasz erre
2
2
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 21. 12:57 Szerkesztve
SzerintemTürelem 2026. február 21. 12:50 Biztos sok tiszaros aláíró van, de csalóka lehet a dolog. Mert a tiszar csak pultoknál gyűjt, a fidesz ha kitelepültek is, a fidesznek az irodáiban írtak alá inkább." Van mindenhol fidesziroda?😁 De jó lesz majd átalakítani őket börtönökké, ahová elhelyezhetünk titeket.👍😁
Válasz erre
1
2
Türelem
2026. február 21. 12:41
Írtam, hogy a múlt héten három fővárosi piacon jártam, tesztelni a hangulatot. Ma délelőtt megismételtem, s két piac lakótelep közelében található. A Tisza stand előtt hosszú sor, a Fidesz stand előtt egy-két ember......több mint egy órán át szemlélődtem, a Tisza standon nem fogyott a nép.....Orbán helyében nem lennék ennyire magabiztos...... a fiatalok szidták a megvásárolható nyugdíjasokat, de sok nyugdíjas is szidta Orbánt.....magam is írtam, hogy a Fidesz hibázott a 14. havi nyugdíjjal...ne legyen igazam. Egy biztos, ennyi kölcsönösen gyűlölködő embert régen láttam, sehol egy józan hang, tárgyszerű, indulat nélküli érvelés. Történelmi ívű leépülés......a nemzet feladta identitását, kultúráját, vallását........
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!