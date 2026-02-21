Kezdhet csomagolni Magyar Péter: A Fidesz gyűjtötte össze leghamarabb az aláírásokat!

Orbán Viktor fontos bejelentést tett: A Fidesz összes jelöltje elsőként gyűjtötte össze a szükséges aláírást!
A kormányfő ezt a közösségi oldalán közölte.
Innentől kezdhet sodródni az árral a Tisza Párt.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor kormányfő bejelentette, mind a 106 egyéni körzetben összegyűjtötték a Fidesz–KDNP jelöltjei az induláshoz szükséges 500 ajánlást.
Hollósy András Miskolcról küldött friss helyzetjelentést a Facebook-oldalán. Mint fogalmazott: „rekordidő! 45 perc alatt összegyűjtöttük az országgyűlési választások indulásához szükséges aláírásokat.
De nincs megállás.
Folytatjuk az aláírások gyűjtését”. Hollósy András alpolgármester szavait azonnal megerősítette a Fidesz. „A Fidesz jelöltjei mind a 106 választókerületben összegyűjtötték az induláshoz szükséges aláírásokat” – írták.
