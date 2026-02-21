Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A szakértő szerint közölték a Tisza Párt elnökével, mi a feltétele a hivatalban maradásának.
Marsi Anikó a Kollázsban tabuk nélkül beszél fogyásáról, testvére elvesztéséről, mozaikcsaládjáról és arról, mi hajtja 30 év tévézés után is. Őszinte, önkritikus és szenvedélyes – megmutatja, milyen nő és anya a kamerákon túl.
A Kollázs következő epizódjának vendége Marsi Anikó, aki 30 év képernyős tapasztalattal a háta mögött ma is ugyanazzal az energiával dolgozik, mint pályája elején.
A beszélgetésben szó esik a sokat emlegetett fogyásáról is:
Anikó őszintén mesél arról, hogy a 15 kiló mínusz mögött nem csodaszer, hanem elhatározás és kitartás áll,
no meg az a felismerés, hogy először mindig saját magunkkal kell elszámolnunk. A tévézés az, amihez – saját bevallása szerint – igazán ért, és amit szenvedéllyel csinál, még akkor is, ha a szakma időnként kíméletlen. Kendőzetlenül beszél a kommentekről, a politikai viharokról és arról is,
hogyan élte meg, amikor a nyilvánosság kereszttüzébe került.
A legmeghatóbb pillanatokban testvére elvesztéséről vall, és arról, hogyan tanulta meg elfogadni: vannak helyzetek, amelyeken nem tudunk változtatni, csak a hozzáállásunkon. Mesél mozaikcsaládjáról,
volt férjével, Palik Lászlóval való kiegyensúlyozott kapcsolatáról, és arról, miért tartja szent szabálynak, hogy a gyerekek érdeke mindenek felett áll.
Szóba kerül a szerelem is: 51 évesen is büszkén vállalja, hogy boldog házasságban él, még ha ezt némi öniróniával „középkorú szerelemnek” nevezi is.
Ez az epizód megmutatja Marsi Anikó egy egészen más arcát: közvetlen, önreflexív, olykor kíméletlenül őszinte, mégis
derűs és erős nőt ismerhetünk meg.
Nézze meg a Kollázs teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!