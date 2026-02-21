A legmeghatóbb pillanatokban testvére elvesztéséről vall, és arról, hogyan tanulta meg elfogadni: vannak helyzetek, amelyeken nem tudunk változtatni, csak a hozzáállásunkon. Mesél mozaikcsaládjáról,

volt férjével, Palik Lászlóval való kiegyensúlyozott kapcsolatáról, és arról, miért tartja szent szabálynak, hogy a gyerekek érdeke mindenek felett áll.

Szóba kerül a szerelem is: 51 évesen is büszkén vállalja, hogy boldog házasságban él, még ha ezt némi öniróniával „középkorú szerelemnek” nevezi is.

Ez az epizód megmutatja Marsi Anikó egy egészen más arcát: közvetlen, önreflexív, olykor kíméletlenül őszinte, mégis