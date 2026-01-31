Ft
kassai lajos mandiner mészáros nóra kollázs élet

A régi és a modern nem kizárja, hanem kiegészíti egymást – Kollázs Mészáros Nórával és Kassai Lajossal

2026. január 31. 20:04

A nő érték, nem szerep. Az intelligencia nem a megtanult adatok mennyisége, hanem a megértés képessége. Érzelmek és gondolkodás egyszerre formálnak bennünket, miközben a régi és a modern világ párhuzamosan van jelen az életünkben. Meg lehet-e ebben találni az egyensúlyt?

A Kollázs legújabb adásában Mészáros Nóra vendége Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat megteremtője.


A beszélgetés középpontjában az emberi szerepek, az intelligencia és az élethez való viszony áll.

Kassai Lajos arról beszél, miért volt a nő a legnagyobb érték a hagyományos társadalmakban, és miért nem gyengeség, hanem felelősség húzódott a szerepek mögött.


Szó esik arról is, mit jelent valójában intelligensnek lenni, és mi a különbség tanult tudás és megértés között.
Az érzelmek és a gondolkodás egyensúlya végig meghatározza a beszélgetést.
A vendég betekintést ad a tanyasi élet mindennapjaiba, a család működésébe és az önellátás logikájába.
Kiderül, miért tartja fontosnak, hogy a régi és a modern világ ne kizárja, hanem kiegészítse egymást.

 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. január 31. 22:44
A kikötött lónak azt mondtam, hogy sajnos nem tudom eloldani.
Válasz erre
0
0
P.S.
2026. január 31. 22:14
Nagyszerű volt. Köszönjük.
Válasz erre
1
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. január 31. 22:10 Szerkesztve
Természetjáró vagyok. Egyszer átsétáltam egy füves pusztán ahol lovak voltak kikötve. Semmi se volt a zsebemben. Az egyik ló elkezdett követni. Szerintem kanca volt. Ez jó?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!