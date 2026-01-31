A régi és a modern nem kizárja, hanem kiegészíti egymást – Kollázs Mészáros Nórával és Kassai Lajossal

Kassai Lajos arról beszél, miért volt a nő a legnagyobb érték a hagyományos társadalmakban, és miért nem gyengeség, hanem felelősség húzódott a szerepek mögött.



Szó esik arról is, mit jelent valójában intelligensnek lenni, és mi a különbség tanult tudás és megértés között.

Az érzelmek és a gondolkodás egyensúlya végig meghatározza a beszélgetést.

A vendég betekintést ad a tanyasi élet mindennapjaiba, a család működésébe és az önellátás logikájába.

Kiderül, miért tartja fontosnak, hogy a régi és a modern világ ne kizárja, hanem kiegészítse egymást.