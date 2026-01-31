A régi és a modern nem kizárja, hanem kiegészíti egymást – Kollázs Mészáros Nórával és Kassai Lajossal

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
A nő érték, nem szerep. Az intelligencia nem a megtanult adatok mennyisége, hanem a megértés képessége. Érzelmek és gondolkodás egyszerre formálnak bennünket, miközben a régi és a modern világ párhuzamosan van jelen az életünkben. Meg lehet-e ebben találni az egyensúlyt?
A Kollázs legújabb adásában Mészáros Nóra vendége Kassai Lajos, a modern kori lovasíjászat megteremtője.
A beszélgetés középpontjában az emberi szerepek, az intelligencia és az élethez való viszony áll.
Kassai Lajos arról beszél, miért volt a nő a legnagyobb érték a hagyományos társadalmakban, és miért nem gyengeség, hanem felelősség húzódott a szerepek mögött.
Szó esik arról is, mit jelent valójában intelligensnek lenni, és mi a különbség tanult tudás és megértés között.
Az érzelmek és a gondolkodás egyensúlya végig meghatározza a beszélgetést.
A vendég betekintést ad a tanyasi élet mindennapjaiba, a család működésébe és az önellátás logikájába.
Kiderül, miért tartja fontosnak, hogy a régi és a modern világ ne kizárja, hanem kiegészítse egymást.
