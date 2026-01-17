Sport, kitartás, és a nők helye a férfias világban – Csisztu Zsuzsa a Kollázsban Mészáros Nórával

A Kollázs legújabb adásában Csisztu Zsuzsa volt Mészáros Nóra vendége. A beszélgetésben szó esett a Nemzeti Sportgáláról, amelyet Csisztu az élsport ünnepeként jellemzett, ahol a kimagasló emberi teljesítmények kerülnek reflektorfénybe. Kiemelte a közösségi média szerepét is, amely ma már lehetőséget ad arra, hogy a sportolók ne csak eredményeiken, hanem emberi oldalukon keresztül is megmutatkozzanak.

Csisztu Zsuzsa őszintén beszélt arról, hogyan határozza meg ma is a sport a szakmai életét, és miért tartja elengedhetetlennek a folyamatos munkát és felkészültséget a korábbi sikerek mellett. Szóba kerültek a Csisztu Challenge YouTube-videók, valamint a nők helyzete egy alapvetően maszkulin közegben.