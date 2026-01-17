Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csisztu Zsuzsa Mészáros Nóra kollázs diplomácia

Sport, kitartás, és a nők helye a férfias világban – Csisztu Zsuzsa a Kollázsban Mészáros Nórával

2026. január 17. 20:23

Sport, teljesítmény és női érvényesülés egy férfias világban – a Kollázs legújabb adásában Csisztu Zsuzsa mesél pályája kezdetéről, a családi háttér és kitartás szerepéről, a sport mögötti láthatatlan munkáról, és arról, hogyan szeretné erősíteni a nők szerepét a sportban.

2026. január 17. 20:23
null

A Kollázs legújabb adásában Csisztu Zsuzsa volt Mészáros Nóra vendége. A beszélgetésben szó esett a Nemzeti Sportgáláról, amelyet Csisztu az élsport ünnepeként jellemzett, ahol a kimagasló emberi teljesítmények kerülnek reflektorfénybe. Kiemelte a közösségi média szerepét is, amely ma már lehetőséget ad arra, hogy a sportolók ne csak eredményeiken, hanem emberi oldalukon keresztül is megmutatkozzanak.

Csisztu Zsuzsa őszintén beszélt arról, hogyan határozza meg ma is a sport a szakmai életét, és miért tartja elengedhetetlennek a folyamatos munkát és felkészültséget a korábbi sikerek mellett. Szóba kerültek a Csisztu Challenge YouTube-videók, valamint a nők helyzete egy alapvetően maszkulin közegben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Tovább a cikkhezchevron

Mesélt a pályakezdés nehézségeiről, illetve arról, hogyan jutott el a szakmai elfogadtatásig.

A beszélgetés egyik legfontosabb üzenete, hogy az út mindenki előtt nyitva áll, de valódi eredmény csak kitartással, mélységgel és őszinteséggel érhető el. 

Csisztu Zsuzsa hangsúlyozta a családi háttér szerepét is: szerinte nincs világklasszis sportteljesítmény stabil, támogató család nélkül.

A beszélgetés végén kiemelte: a sport világába soha nem lenne szabad beengedni a nagypolitikát. Büszkén mesélt arról is, hogy jelölték a Nemzetközi Sportújságírók Szövetsége európai szervezetének elnöki posztjára. Kiemelt célkitűzése, hogy erősödjön a nők jelenléte a sportban nemcsak versenyzőként, hanem bírói, sportvezetői és döntéshozói szinteken is. Mint fogalmazott: tele van ambícióval és reformelképzelésekkel.

Nézze meg a Kollázs teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. január 17. 21:28
Ez egy más világ, mint amire a HirTV-ben lehetősége volt. Ott lett ismert, és sajnos ezzel a riportműsorral el fogja veszíteni az érdeklődést. Nem azt mondom, hogy értéktelenebbé vált, de az biztos, hogy sokkal kevesebb látogatottságra számíthat, kár ....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!