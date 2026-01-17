Sport, kitartás, és a nők helye a férfias világban – Csisztu Zsuzsa a Kollázsban Mészáros Nórával

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Sport, teljesítmény és női érvényesülés egy férfias világban – a Kollázs legújabb adásában Csisztu Zsuzsa mesél pályája kezdetéről, a családi háttér és kitartás szerepéről, a sport mögötti láthatatlan munkáról, és arról, hogyan szeretné erősíteni a nők szerepét a sportban.
A Kollázs legújabb adásában Csisztu Zsuzsa volt Mészáros Nóra vendége. A beszélgetésben szó esett a Nemzeti Sportgáláról, amelyet Csisztu az élsport ünnepeként jellemzett, ahol a kimagasló emberi teljesítmények kerülnek reflektorfénybe. Kiemelte a közösségi média szerepét is, amely ma már lehetőséget ad arra, hogy a sportolók ne csak eredményeiken, hanem emberi oldalukon keresztül is megmutatkozzanak.
Csisztu Zsuzsa őszintén beszélt arról, hogyan határozza meg ma is a sport a szakmai életét, és miért tartja elengedhetetlennek a folyamatos munkát és felkészültséget a korábbi sikerek mellett. Szóba kerültek a Csisztu Challenge YouTube-videók, valamint a nők helyzete egy alapvetően maszkulin közegben.
Mesélt a pályakezdés nehézségeiről, illetve arról, hogyan jutott el a szakmai elfogadtatásig.
A beszélgetés egyik legfontosabb üzenete, hogy az út mindenki előtt nyitva áll, de valódi eredmény csak kitartással, mélységgel és őszinteséggel érhető el.
Csisztu Zsuzsa hangsúlyozta a családi háttér szerepét is: szerinte nincs világklasszis sportteljesítmény stabil, támogató család nélkül.
A beszélgetés végén kiemelte: a sport világába soha nem lenne szabad beengedni a nagypolitikát. Büszkén mesélt arról is, hogy jelölték a Nemzetközi Sportújságírók Szövetsége európai szervezetének elnöki posztjára. Kiemelt célkitűzése, hogy erősödjön a nők jelenléte a sportban nemcsak versenyzőként, hanem bírói, sportvezetői és döntéshozói szinteken is. Mint fogalmazott: tele van ambícióval és reformelképzelésekkel.
