Ezen az úton már nem lehet szerepet játszani - Kollázs Mészáros Nórával és Fenyő Ivánnal

Mi történik akkor, amikor valaki már nem akar megfelelni annak a képnek, amit a külvilág évekig rávetített? Amikor a hírnév, a siker és a szerepek mögött elkezd önmagára figyelni, és nem fél kimondani azt sem, hogy bizony sokszor elveszett. A Kollázs legújabb epizódjában Fenyő Iván egy rendkívül őszinte beszélgetésben mesél zuhanásról, visszatérésről és arról, hogyan próbál rendet tenni saját életében.

Szóba kerülnek a véletlenek – vagy épp azok hiánya –, a félelmekkel való szembenézés, a szorongás és az a belső munka, amely szerinte elkerülhetetlen, ha valaki valóban változni akar.