Ezen az úton már nem lehet szerepet játszani - Kollázs Mészáros Nórával és Fenyő Ivánnal

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
Zuhanás, visszatérés, belső káosz és rendkeresés – Fenyő Iván őszintén beszél élete fordulópontjairól. Szó esik félelmekről, tudatosságról, spiritualitásról, alkotásról és arról, hogyan jutott el oda, hogy ma már nem akar megfelelni senkinek – csak önmagának.
Mi történik akkor, amikor valaki már nem akar megfelelni annak a képnek, amit a külvilág évekig rávetített? Amikor a hírnév, a siker és a szerepek mögött elkezd önmagára figyelni, és nem fél kimondani azt sem, hogy bizony sokszor elveszett. A Kollázs legújabb epizódjában Fenyő Iván egy rendkívül őszinte beszélgetésben mesél zuhanásról, visszatérésről és arról, hogyan próbál rendet tenni saját életében.
Szóba kerülnek a véletlenek – vagy épp azok hiánya –, a félelmekkel való szembenézés, a szorongás és az a belső munka, amely szerinte elkerülhetetlen, ha valaki valóban változni akar.
Iván nyíltan beszél spiritualitásról, tudatosságról, függőségek elengedéséről és arról, miért vállalja ma már a sebezhetőséget a nyilvánosság előtt is. Mesél az amerikai filmes tapasztalatairól, a magyar filmgyártás erősségeiről és hiányosságairól, a profizmus jelentőségéről, valamint arról, mi különböztet meg egy valóban nagy alkotást egy középszerűtől.
A beszélgetés során előkerül az alkotói szabadság kérdése, az egó szerepe, a kritika elfogadása, valamint az is, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt fegyelem és élvezet, kontroll és elengedés között. Fenyő Iván nem szerepet játszik, hanem gondolkodik, kérdez, kételkedik – és közben betekintést enged egy sokrétegű, folyamatosan változó belső világba.
