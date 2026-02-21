Boris Johnson volt miniszterelnök szerint az Egyesült Királyságnak és szövetségeseinek azonnal nem harcoló csapatokat kellene Ukrajnába küldeniük, hogy „megnyomják a gombot” Vlagyimir Putyin orosz elnök fejében. Johnson a Sunday with Laura Kuenssberg című műsorban, a hadsereg volt vezetőjével, Tony Radakin admirálissal együtt nyilatkozva elmondta, hogy a csapatokat békés régiókba kellene küldeni, nem harci feladatokra. „Ha van tervünk a háború utáni csapatok bevetésére, miután Putyin kegyeskedett tűzszünetet kötni, akkor miért ne tennénk meg most?” – mondta.

Az Egyesült Királyság kormánya jelenleg partnereivel együttműködve egy „szövetséget” tervez, amelynek célja az ukrajnai béke és stabilitás fenntartása, de csak akkor, ha sikerül megállapodni a háború befejezéséről. A háború negyedik évfordulója előtt néhány nappal Johnson, aki az invázió idején miniszterelnök volt, azt is elmondta, hogy a konfliktus megelőzhető lett volna, ha a nyugati szövetségesek nagyobb figyelmet fordítottak volna Putyin növekvő agressziójára és a Krím 2014-es annektálására. Johnson és Sir Tony felidézték azt a pillanatot, amikor Oroszország 2022. február 24-én megszállta Ukrajnát, valamint a háború első napjait, amikor meghozták a döntést Volodimir Zelenszkij elnök támogatásáról.