Elképesztő számok: brutális szerződéssel láncolná magához Szoboszlait a Liverpool

Szoboszlai Dominik elismerte: igazak a pletykák a szerződéséről
Zajlanak a tárgyalások a hosszabbításról.
Megvan, meddig akarja bejelenteni a magyar szerződését az angol klub. Szoboszlai fizetésben is a legjobbak közé kerülne.
Arról már korábban is írtunk, hogy gőzerővel zajlanak a tárgyalások Szoboszlai Dominik és a liverpooli klub között a magyar középpályás szerződésének meghosszabbítása céljából. Annyi már kiszivárgott, hogy labdarúgó-válogatottunk csapatkapitányát hosszú időre szeretnék magukhoz láncolni a Vörösök, az idő előrehaladtával azonban egyre több részletre derül fény.
A legfrissebb hírek szerint három éves, 2031-ig szóló hosszabbítást kínál a klub Szoboszlainak, a sikeres megegyezést pedig még a szezon lezárulta előtt szeretnék bejelenteni – erről ír az angol csapat ügyeiben rendre jól értesült felhasználó, Krrish az X-en.
A Liverpool állítólag kész teljesíteni a magyar válogatott középpályás igényeit, beleértve egy jelentős fizetésemelést is,
hogy hosszú távon biztosítsa a szezonban eddig kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos jövőjét az Anfielden, ráadásul benne látják a holland Virgil van Dijk távozása után az új csapatkapitányt is – írja az Index.
Meg is indokolják, hogy miért.
Mint ismert, a most 25 éves Szoboszlait 2023 nyarán 70 millió euróért vásárolták ki a Vörösök a német RP Leipzigtől. Ekkor a Transfermarkt 50 millió euróra becsülte a piaci értékét, ami azóta folyamatosan nő, legutóbb már 85 millió euróra emelkedett.
A klub a legjobban kereső játékosai közé tervezi emelni őt, mindenképpen a két valaha volt legjobban kereső futballistái, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah környékére.
A játékoshoz közel álló források szerint Szoboszlai csapata egy körülbelül heti 250 ezer fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést szeretne kiharcolni, és a Liverpool erre kész rábólintani.
Összehasonlításként, a nyáron érkező Florian Wirtz és Alexander Isak heti 200 000, illetve 280 000 fontot keresnek. Van Dijk heti 350 000 fonttal a második, míg Szalah heti 400 000 fonttal az első.
A hírek szerint a Liverpool pontot akar tenni a tárgyalások végére.
