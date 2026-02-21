Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Rendkívüli!

Nem hagyja magát Szijjártó: kőkemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

Hírek
Vélemények
Hetilap
szerződés Liverpool Szoboszlai Dominik

Elképesztő számok: brutális szerződéssel láncolná magához Szoboszlait a Liverpool

2026. február 21. 21:12

Megvan, meddig akarja bejelenteni a magyar szerződését az angol klub. Szoboszlai fizetésben is a legjobbak közé kerülne.

2026. február 21. 21:12
null

Arról már korábban is írtunk, hogy gőzerővel zajlanak a tárgyalások Szoboszlai Dominik és a liverpooli klub között a magyar középpályás szerződésének meghosszabbítása céljából. Annyi már kiszivárgott, hogy labdarúgó-válogatottunk csapatkapitányát hosszú időre szeretnék magukhoz láncolni a Vörösök, az idő előrehaladtával azonban egyre több részletre derül fény.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik aláírásáért nem csak a rajongók, de a klubvezetők is sorban állnak
Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

A legfrissebb hírek szerint három éves, 2031-ig szóló hosszabbítást kínál a klub Szoboszlainak, a sikeres megegyezést pedig még a szezon lezárulta előtt szeretnék bejelenteni – erről ír az angol csapat ügyeiben rendre jól értesült felhasználó, Krrish az X-en.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

A Liverpool állítólag kész teljesíteni a magyar válogatott középpályás igényeit, beleértve egy jelentős fizetésemelést is,

hogy hosszú távon biztosítsa a szezonban eddig kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos jövőjét az Anfielden, ráadásul benne látják a holland Virgil van Dijk távozása után az új csapatkapitányt is – írja az Index.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai hatalmasat robbanthat

Mint ismert, a most 25 éves Szoboszlait 2023 nyarán 70 millió euróért vásárolták ki a Vörösök a német RP Leipzigtől. Ekkor a Transfermarkt 50 millió euróra becsülte a piaci értékét, ami azóta folyamatosan nő, legutóbb már 85 millió euróra emelkedett.

A klub a legjobban kereső játékosai közé tervezi emelni őt, mindenképpen a két valaha volt legjobban kereső futballistái, Virgil van Dijk és Mohamed Szalah környékére.

A játékoshoz közel álló források szerint Szoboszlai csapata egy körülbelül heti 250 ezer fontos (nagyjából 108 millió forint) fizetést szeretne kiharcolni, és a Liverpool erre kész rábólintani.

Összehasonlításként, a nyáron érkező Florian Wirtz és Alexander Isak heti 200 000, illetve 280 000 fontot keresnek. Van Dijk heti 350 000 fonttal a második, míg Szalah heti 400 000 fonttal az első.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/AP/Jon Super

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. február 21. 21:44
Azért az üzletben az izsákék a legjobbak!
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. február 21. 21:23
Azt reméltem egyszer hófehérbe öltözik. Viszont ahogy Klopp mondta egy másik játékosnak, ott egy lenne a sok között. Liverpoolban pedig legenda lehet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!