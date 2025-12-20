Ft
háború európai unió magyarország európa orbán viktor

Orbán Viktor üzenete az EU-csúcs után: Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez

2025. december 20. 07:47

A miniszterelnök szerint ez Magyarország és Európa érdeke is.

2025. december 20. 07:47


Újabb üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi EU-csúcs után. A miniszterelnök leszögezte: „Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos: aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét. És ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem.”

A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene.

A kormányfő szerint idejétmúlttá vált pusztán erkölcsi, illetve politikai döntésekről beszélni, hiszen most már kemény pénzügyi kényszerek tolják Európát a háború irányába.

A brüsszeli háborús logika tehát fokozódik. Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul”

– fogalmazott.

Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország tudatosan nem lép rá erre a „veszélyekkel teli útra”. „Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez. Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is” – zárta gondolatait a kormányfő.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

szantofer
2025. december 20. 10:40
És mi lenne az a kijárat a békéhez? Csak nem Ukrajna kapitulációja? Mert ha igen, ez felejtős.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. december 20. 10:01
Vészkijáratot. Mássz ki a budi ablakán, az illene hozzád. Csússz le az ereszen, mint Jóska haverod.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. december 20. 08:59
Jogos lesz a Lenin-rend…Utoljára a Leonyid Brezsnyev harcolt ennyit a békéért…😉
Válasz erre
1
5
a straight cold player
•••
2025. december 20. 08:23 Szerkesztve
Belbuda zsenije! Áruld már el, hogy az miért a Kreml érdeke, hogy nem tolunk bele pénzt az ukrán háborúba? Mert egy általános iskola alsó tagozatán kb. elmegy az az érvelés, hogy aki ukrajnát támogatja az ukrajnával van, aki nem támogatja akkor az az oroszokkal. Kb mint ,,ha van akváriumod akkor buzi vagy" érvelés szintjén. Mert szerinted ukrajnának (nem Zelenszkij szűk politikai érdekköre, hanem az ukránok maradék millióinak) valóban az az érdeke, hogy kapjon még pénzt, hogy az eddigi ,,sikereit" tudja még néhány évig folytatni? Csak azért, hogy megmentse néhány korrupt és rég megbukott, de még felszínen tartott EU-s politikus seggét párszázezer ukrán élete árán, hogy még pár évig ne kelljen beismerniük, hogy a 19 szankciós csomag, a fél világ pénze és fegyvere, a német ipar beáldozása stb. sem biztosította a nagy hangon az iszonyatos propagandagépezettel elhülyített nyugateurópai polgárok arcába tolt hazugságot, hogy megnyerheti Ukrajna a háborút?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!