Orbán Viktor üzenete az EU-csúcs után: Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez

Újabb üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi EU-csúcs után. A miniszterelnök leszögezte: „Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos: aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét. És ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem.”

A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene.