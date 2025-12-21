Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Sergio Mullor futsal Magyarország Románia

Mindig édes győzelem: a magyarok ismét megverték a románokat

2025. december 21. 16:14

Megint a mieink voltak jobbak futsalban. A magyar válogatott három góllal nyert a románok ellen Szlovéniában.

2025. december 21. 16:14
null

A januári-februári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futsalválogatott 8–5-re legyőzte a román csapatot vasárnap a poreci nemzetközi torna ötödik helyéért rendezett mérkőzésen. A találkozó érdekessége az volt, hogy a magyarok éppen a románok elleni pótselejtezőn vívták ki a részvételüket a kontinensviadalra.

magyar válogatott, futsal, magyarok, Magyarország, Románia
A piros mezes magyar válogatott ismét legyőzte a románokat (Fotó: MLSZ)

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, akik így Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2–0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. A térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút Románia számára. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8–5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron

„Jó meccset játszottunk, amelyen kulcsfontosságú volt, hogy a fordulópontokból jól jöttünk ki. Ha ezeken a pontokon nem lett volna megfelelő a hozzáállásunk, akár ki is kaphattunk volna, de a csapat jól reagált minden helyzetre, aminek külön örülök, mert azt mutatja, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában. (…) Elégedett voltam a mérkőzéssel, így pozitívan összegezhetjük a torna tapasztalatait” – értékelt a meccs után Sergio Mullor szövetségi kapitány.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott a poreci torna csoportkörében 4–1-re kikapott a házigazda szlovénoktól, majd 4–3-ra legyőzte a japán együttest. A mieink január 8. és 18. között Telkiben edzenek majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszanak.

A magyar válogatott Szlovéniában játssza az Eb-csoportmeccseit

Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza csoportmérkőzéseit, 

  • január 24-én a lengyelekkel, 
  • 27-én a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő portugálokkal, 
  • majd 29-én a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokkal csap össze. 

A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

Nyitókép: MLSZ

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 21. 16:25
Attól még Erdély Románia marad.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!