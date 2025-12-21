Mindig édes győzelem: a magyarok ismét megverték a románokat

A januári-februári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futsalválogatott 8–5-re legyőzte a román csapatot vasárnap a poreci nemzetközi torna ötödik helyéért rendezett mérkőzésen. A találkozó érdekessége az volt, hogy a magyarok éppen a románok elleni pótselejtezőn vívták ki a részvételüket a kontinensviadalra.

A piros mezes magyar válogatott ismét legyőzte a románokat (Fotó: MLSZ)

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, akik így Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2–0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. A térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút Románia számára. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8–5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be.