Mindig édes győzelem: a magyarok ismét megverték a románokat

Nem először történt ilyen…
Megint a mieink voltak jobbak futsalban. A magyar válogatott három góllal nyert a románok ellen Szlovéniában.
A januári-februári Európa-bajnokságra készülő magyar férfi futsalválogatott 8–5-re legyőzte a román csapatot vasárnap a poreci nemzetközi torna ötödik helyéért rendezett mérkőzésen. A találkozó érdekessége az volt, hogy a magyarok éppen a románok elleni pótselejtezőn vívták ki a részvételüket a kontinensviadalra.
A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a helyosztón a magyarok diktálták a tempót, akik így Pál Patrik és a csapatkapitány Rábl János góljával 2–0-ra elhúztak, azonban a rivális a szünetig egyenlített. A térfélcserét követően Rutai Balázs találatára még érkezett válasz, ezután Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid és Rafinha is eredményes volt, innen pedig már nem volt visszaút Románia számára. A hajrában gyors gólváltásokkal alakult ki a 8–5-ös végeredmény, magyar részről Suscsák és Rafinha talált még be.
„Jó meccset játszottunk, amelyen kulcsfontosságú volt, hogy a fordulópontokból jól jöttünk ki. Ha ezeken a pontokon nem lett volna megfelelő a hozzáállásunk, akár ki is kaphattunk volna, de a csapat jól reagált minden helyzetre, aminek külön örülök, mert azt mutatja, hogy a játékosok hisznek magukban és az elvégzett munkában. (…) Elégedett voltam a mérkőzéssel, így pozitívan összegezhetjük a torna tapasztalatait” – értékelt a meccs után Sergio Mullor szövetségi kapitány.
A magyar válogatott a poreci torna csoportkörében 4–1-re kikapott a házigazda szlovénoktól, majd 4–3-ra legyőzte a japán együttest. A mieink január 8. és 18. között Telkiben edzenek majd, és a franciákkal egy, a szerbekkel két felkészülési mérkőzést játszanak.
Az Európa-bajnokságot január 21. és február 7. között rendezik meg Rigában, Kaunasban és Ljubljanában. A magyar együttes Szlovéniában játssza csoportmérkőzéseit,
A négy csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe. Ez lesz a 13. kontinenstorna és – 2005, 2010, valamint 2016 után – a negyedik, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.
