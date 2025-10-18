Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Craiova UEFA futsal Magyarország Románia-Magyarország pénzbüntetés MLSZ Románia

Botrányos ítélet, kettős mérce: pénzbüntetést kaptak az életüket féltő magyarok, a románok megint megúszták

2025. október 18. 16:12

Férfi futsalválogatottunk botrány közepette jutott ki Romániában az Európa-bajnokságra. Noha a románok viselkedése miatt szakadt félbe a mérkőzés, a magyarokat is megbüntették.

2025. október 18. 16:12
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a magyar férfi futsalválogatott botrány közepette harcolta ki Romániában az Európa-bajnoki részvételt. A Magyar Nemzet most arra hívta fel a figyelmet, hogy a románok mellett a magyar szövetséget is megbüntette az Európai Labdarúgó-szövetség, ami a körülményeket ismerve elég furcsa döntésnek bizonyul.

A magyarok megcsinálták: kijutotta az Eb-re
A magyarok megcsinálták: kijutotta az Eb-re (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

A magyarok féltették az életüket

Minden azzal indult, hogy a mérkőzés hatodik percében benyomultak a rohamrendőrök a legfanatikusabb román szurkolók szektorába, majd a felek összeverekedtek. 

  • Előbb egy petárda, nem sokkal később
  • hang- és fénygránátok is robbantak,
  • a rendfenntartók pedig könnygázt vetettek be. 

A feszült jeleneteket az robbantotta ki, hogy az egyik eredményjelzőn egy ideig nem Románia–Magyarország, hanem Magyarország–Magyarország felirat állt angol nyelven. A rendbontókat kiterelték a csarnokból, majd több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott a találkozó, de a játékvezetők és az európai szövetség által delegált hivatalos személyek tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén végleg lefújják a mérkőzést.

A magyaroknak nem volt könnyű dolguk, mert bár a hazai összecsapáson a mi szurkolóink sem ölelték keblükre a románokat, ilyen ellenséges körülményekre azért kevesen számítottak (a Himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok azt skandálták, hogy „Ki a magyarokkal az országból!”).

Ezt is ajánljuk a témában

A párharc egyik hőse, Alasztics Marcell szerint az, ami Craiovában történt, nem megengedhető. 

A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna.”

Ezt is ajánljuk a témában

A büntetés

A Magyar Nemzet cikke szerint sokat fizet, mégis olcsón megúszta a nagy botrányt a Román Labdarúgó-szövetség (FRF), mert az UEFA zárt kapus szankció helyett csupán pénzbüntetést szabott ki.

Összesen 30 ezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia a szeptember 24-i craiovai történésekért. Tömeges zavargásért rótta ki a legnagyobb, 15 ezres tételt az UEFA fegyelmi testülete, sporteseményre nem illő üzenetekért, tűzijáték használata miatt és a magyar himnusz megzavarásáért háromszor ötezer eurót kell fizetnie a Román Labdarúgó-szövetségnek.”

Az európai szövetség azonban „a csapat nem megfelelő viselkedéséért” Magyarországot is egy 1200 eurós (480 ezer forintos) pénzbüntetéssel sújtotta. Mint írtuk, a magyar csapat a testi épségét féltve levonult a pályáról, amikor a román szurkolók átrohantak a pályán. 

És ez még mindig nem minden, mert a párharc első felvonásáért is elővették a magyarokat!

Az UEFA a debreceni találkozóért kizárólag Magyarországot marasztalta el: 11 500 eurót (4,6 millió forintot) kell fizetnie az MLSZ-nek ugyancsak a játékosok viselkedése, illetve szurkolók transzparensei és a román himnusz megzavarása miatt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nem először történt ilyen Craiovában a magyarokkal

Még 2019-ben, egy Craiova–Honvéd labdarúgó Európa Liga-selejtező után is elővette a szövetség a magyarokat. Az Index korábbi cikke szerint az UEFA akkor tízmillió forintra és részleges stadionbezárásra büntette a budapesti csapatot. Eszerint a következő nemzetközi mérkőzésükön 4000 helynek megfelelő szektort kellett zárva tartaniuk, emellett pedig 30 250 eurós pénzbüntetést kellett fizetniük – 20 ezret a szurkolók rasszista megnyilvánulásai, 5250-et a csapat nem megfelelő viselkedése nyomán, további ötezret pedig rendzavarásért. De miért is?

„Augusztus 1-jén a Craiova–Honvéd mérkőzés hosszabbításának legvégén a román szurkolók előbb egy hanggránátot dobtak a pályára, ami a bíró mellett robbant fel, majd egy öngyújtóval is megdobták a játékvezetőt. A mérkőzés több mint félóra szünet után folytatódott, a Honvéd büntetőkkel esett ki. Az eset után az UEFA elutasította a kispestiek óvását, ami után a klub fellebbezett, de később csak az UEFA-döntés eredményét kapták kézhez.”

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. október 18. 17:20
Ki várt mást? Mondjuk én azt vártam, hogy a Puskásban egy évig zártkapus meccsek lesznek....😁😁😁 Úgyhogy még jól is jártunk....
Válasz erre
2
0
grenki-2
2025. október 18. 16:38
Az Isten verje meg hogy a magyar országrészt bitorló tolvajok a becsesek az Eu-s szövetségnek...nem változtak ezek a rohadékok a trianoni ALJASSÁG óta se semmit....
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!