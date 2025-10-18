Botrányos ítélet, kettős mérce: pénzbüntetést kaptak az életüket féltő magyarok, a románok megint megúszták

Még 2019-ben, egy Craiova–Honvéd labdarúgó Európa Liga-selejtező után is elővette a szövetség a magyarokat. Az Index korábbi cikke szerint az UEFA akkor tízmillió forintra és részleges stadionbezárásra büntette a budapesti csapatot. Eszerint a következő nemzetközi mérkőzésükön 4000 helynek megfelelő szektort kellett zárva tartaniuk, emellett pedig 30 250 eurós pénzbüntetést kellett fizetniük – 20 ezret a szurkolók rasszista megnyilvánulásai, 5250-et a csapat nem megfelelő viselkedése nyomán, további ötezret pedig rendzavarásért. De miért is?
„Augusztus 1-jén a Craiova–Honvéd mérkőzés hosszabbításának legvégén a román szurkolók előbb egy hanggránátot dobtak a pályára, ami a bíró mellett robbant fel, majd egy öngyújtóval is megdobták a játékvezetőt. A mérkőzés több mint félóra szünet után folytatódott, a Honvéd büntetőkkel esett ki. Az eset után az UEFA elutasította a kispestiek óvását, ami után a klub fellebbezett, de később csak az UEFA-döntés eredményét kapták kézhez.”
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA