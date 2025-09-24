„Sokkos állapotban vagyok” – értékelt a craiovai pokolban Eb-re jutást jelentő gólt szerző magyar futsalos

– jelentette ki az Aramis játékosa, Büki Baltazár.

„Szerintem nagyon jól játszottunk, talán jobban, mint otthon. Megérdemelt a továbbjutásunk. Hiába voltak ziccereink, nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket, ráadásul eléggé sok faultot befújtak ellenünk.

Irány az Európa-bajnokság! Nem valószínű, hogy lesz több Eb-m, úgyhogy nagyon szeretnék menni!”

– fogalmazott a gólt és gólpasszt jegyző rutinos Rábl János, aki már a 2015-os Eb-n is a csapat tagja volt.

„Azt hiszem, semmit sem tudok most mondani. Azt mondtam a csapatnak, hogy muszáj hinnünk magukban. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen mérkőzést játszunk Romániában, de megérdemeltük. Akkor is boldog lettem volna, ha büntetőkkel nyerünk, de rengeteg helyzetünk volt, tele voltunk energiával, úgyhogy megérdemeltük. Köszönjük a sok segítséget az elmúlt években, mindenki érdeme ez a siker, és az egész magyar futsalnak óriási boldogság” – értékelt Sergio Mullor szövetségi kapitány.