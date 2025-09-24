Ft
09. 24.
szerda
futsal Magyarország botrány Románia

„Sokkos állapotban vagyok” – értékelt a craiovai pokolban Eb-re jutást jelentő gólt szerző magyar futsalos

2025. szeptember 24. 21:46

Büki Baltazár úgy érezte, egy picit a szerencsén is múlt, hogy kiharcoltuk az Európa-bajnokságra való kijutást, Rábl János nagyon szeretne utazni a januárban rajtoló tornára.

2025. szeptember 24. 21:46
null

Mint arról beszámoltunk, botrányosan kezdődött a román–magyar futsal Eb-pótselejtező craovai visszavágója: miután pályára szaladtak a román szurkolók, majd füstgránátokat és petárdákat hajigáltak a csarnokban, sokáig kérdéses volt a meccs folytatása. Bő fél órán át az öltözőben várakoztak a csapatok, de végül visszatértek – és milyen jól tették: a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott, így megvédte a Debrecenben megszerzett előnyét és 5–4-es összesítéssel kijutott a 2026-os futsal Európa-bajnokságra!

A mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt értékeltek a találkozó főszereplői. A második magyar gólt szerző Büki Baltazár vicces kedvében volt.

„Még egy kicsit sokkos állapotban vagyok. Nagyon kemény csata volt, hihetetlen volt a hangulat. Az elején a meccs tele volt hullámvölggyel, úgyhogy nagyon örülök, hogy a végén sikerült bekotornunk egy gólt. Talán egy picit a szerencsén is múlt a végeredmény.

Egyet sajnálok, hogy egy picit korán jött a gólom. A viccet félretéve, lehetett volna ez fordítva is”

– jelentette ki az Aramis játékosa, Büki Baltazár.

„Szerintem nagyon jól játszottunk, talán jobban, mint otthon. Megérdemelt a továbbjutásunk. Hiába voltak ziccereink, nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket, ráadásul eléggé sok faultot befújtak ellenünk.

Irány az Európa-bajnokság! Nem valószínű, hogy lesz több Eb-m, úgyhogy nagyon szeretnék menni!”

– fogalmazott a gólt és gólpasszt jegyző rutinos Rábl János, aki már a 2015-os Eb-n is a csapat tagja volt.

„Azt hiszem, semmit sem tudok most mondani. Azt mondtam a csapatnak, hogy muszáj hinnünk magukban. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen mérkőzést játszunk Romániában, de megérdemeltük. Akkor is boldog lettem volna, ha büntetőkkel nyerünk, de rengeteg helyzetünk volt, tele voltunk energiával, úgyhogy megérdemeltük. Köszönjük a sok segítséget az elmúlt években, mindenki érdeme ez a siker, és az egész magyar futsalnak óriási boldogság” – értékelt Sergio Mullor szövetségi kapitány.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

bagoly-29
2025. szeptember 24. 22:03
A románok találtak egy gólt s még volt pár helyzetük, de a magyarok a ziccerek tucatját hagyták ki!
counter-revolution
2025. szeptember 24. 21:55
🪒👣 Magyarország! 🇭🇺
westend
2025. szeptember 24. 21:51
gyönyörű volt az a gól a végén. Jár a gratuláció a csapatnak. Hajrá magyarok!
