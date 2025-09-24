Ft
futsal Magyarország botrány Románia

Románia–Magyarország: botrány a craiovai visszavágón, levonultak a pályáról a futsalválogatottak (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 18:52

Sokáig kérdéses volt a folytatás, de végül visszatértek a csapatok.

2025. szeptember 24. 18:52
null

A magyar és a román futsalválogatott is levonult a pályáról Craiovában az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján, miután a hazai szurkolók közül többen átrohantak a pályán, majd petárdákat és füstgránátokat dobáltak.

A mieink rendkívül ellenséges körülmények között játszhattak, a magyar himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok magyarellenes rigmusokat skandáltak (Ki a magyarokkal az országból!). Ennek ellenére veszélyes szabadrúgásokkal kezdtünk, de vezetéshez a hazaiak jutottak. Az 5. percben egy remek labdaátvétel után Nastai lőtt a mieink kapujába, kiegyenlítve ezzel a Debrecenben összeszedett 3–2-es hátrányt.

Ezt követően kitört a botrány, szurkolók rohantak át a pályán, majd pirotechnikai eszközök kerültek elő.

A rendezők nem voltak a helyzet magaslatán: a helyiek beszámolója szerint a román szurkolók verekedtek össze, sérültek is vannak, könnygázt is be kellett vetniük a rendfenntartó erőknek.

A csapatok sokáig az öltözőben várakoztak, az első hírek szerint hamarosan az illetékesek folytatni akarták a találkozót, de meg kellett várni, amíg rendet tesznek, illetve kiszellőzik a csarnok.

Bő félórás kényszerszünetet követően aztán folytatódott a találkozó, majd a 7. percben Rábl János remek akció végén egyenlített! 1–1.

A folytatásban is ziccereket alakítottunk ki, de mindegyiket kihagytuk, mint ahogy Rutai Balázs a büntetőnket is. A 15. percben a románok azonban nem hibázták el a saját büntetőjüket, így ismét vezettek. Araujo higgadt volt, 2–1.

Fotó: képmentés/M4 Sport

 

Tehetős Totó
2025. szeptember 24. 19:37
Honvéd- Krajova. Kilövik a bírót, de a beszari UEFA pótbíró folytatja. Az UEFAnak belefér...
Válasz erre
2
0
Anubys
2025. szeptember 24. 19:36
Gondolom ezért is a Puskást zárják majd be 2 mérkőzés erejéig
Válasz erre
2
0
rugbista
2025. szeptember 24. 19:35
Óvás alatt kell folytatni. Csak a megszokott craiovai színvonal. Lásd a Honvéd esete. Ha azt megtehették, bármit megtehetnek, vélik az oláh figurák.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 24. 19:18
ezek az olahok, ennyi
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!