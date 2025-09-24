Románia–Magyarország: botrány a craiovai visszavágón, levonultak a pályáról a futsalválogatottak (VIDEÓ)

Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak
A csapatkapitány, a tíz évvel ezelőtti kijutásban is szerepet vállaló Rábl János két gólpasszt adott.
Sokáig kérdéses volt a folytatás, de végül visszatértek a csapatok.
A magyar és a román futsalválogatott is levonult a pályáról Craiovában az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján, miután a hazai szurkolók közül többen átrohantak a pályán, majd petárdákat és füstgránátokat dobáltak.
A mieink rendkívül ellenséges körülmények között játszhattak, a magyar himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok magyarellenes rigmusokat skandáltak (Ki a magyarokkal az országból!). Ennek ellenére veszélyes szabadrúgásokkal kezdtünk, de vezetéshez a hazaiak jutottak. Az 5. percben egy remek labdaátvétel után Nastai lőtt a mieink kapujába, kiegyenlítve ezzel a Debrecenben összeszedett 3–2-es hátrányt.
Ezt követően kitört a botrány, szurkolók rohantak át a pályán, majd pirotechnikai eszközök kerültek elő.
A rendezők nem voltak a helyzet magaslatán: a helyiek beszámolója szerint a román szurkolók verekedtek össze, sérültek is vannak, könnygázt is be kellett vetniük a rendfenntartó erőknek.
A csapatok sokáig az öltözőben várakoztak, az első hírek szerint hamarosan az illetékesek folytatni akarták a találkozót, de meg kellett várni, amíg rendet tesznek, illetve kiszellőzik a csarnok.
Bő félórás kényszerszünetet követően aztán folytatódott a találkozó, majd a 7. percben Rábl János remek akció végén egyenlített! 1–1.
A folytatásban is ziccereket alakítottunk ki, de mindegyiket kihagytuk, mint ahogy Rutai Balázs a büntetőnket is. A 15. percben a románok azonban nem hibázták el a saját büntetőjüket, így ismét vezettek. Araujo higgadt volt, 2–1.
