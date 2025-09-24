Románia–Magyarország: botrány a craiovai visszavágón, levonultak a pályáról a futsalválogatottak (VIDEÓ)

A magyar és a román futsalválogatott is levonult a pályáról Craiovában az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján, miután a hazai szurkolók közül többen átrohantak a pályán, majd petárdákat és füstgránátokat dobáltak.

A mieink rendkívül ellenséges körülmények között játszhattak, a magyar himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok magyarellenes rigmusokat skandáltak (Ki a magyarokkal az országból!). Ennek ellenére veszélyes szabadrúgásokkal kezdtünk, de vezetéshez a hazaiak jutottak. Az 5. percben egy remek labdaátvétel után Nastai lőtt a mieink kapujába, kiegyenlítve ezzel a Debrecenben összeszedett 3–2-es hátrányt.

Ezt követően kitört a botrány, szurkolók rohantak át a pályán, majd pirotechnikai eszközök kerültek elő.

A rendezők nem voltak a helyzet magaslatán: a helyiek beszámolója szerint a román szurkolók verekedtek össze, sérültek is vannak, könnygázt is be kellett vetniük a rendfenntartó erőknek.

A csapatok sokáig az öltözőben várakoztak, az első hírek szerint hamarosan az illetékesek folytatni akarták a találkozót, de meg kellett várni, amíg rendet tesznek, illetve kiszellőzik a csarnok.