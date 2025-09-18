Ft
magyar válogatott erdélyi magyarok futsal Magyarország Eb-selejtező Románia

Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak

2025. szeptember 18. 21:58

Megvan a kulcsfontosságú első győzelem! Magyarország válogatottja végig többet támadva a második félidőben megérdemelten csikarta ki a sikert a fizikális román csapat ellen.

2025. szeptember 18. 21:58
null
Kohán Gergely

Magyarország futsalválogatottja csütörtök este 3–2-es győzelmet aratott Románia ellen az Európa-bajnoki pótselejtező első meccsén a Főnix Arénában. 

Egy magyar–román bármikor, bármilyen sportágban pikáns presztízspárharc, ezen a komoly tét csak még tovább tud csavarni. Ugyanakkor nyilván speciális a helyzet abban az esetben, ha a szomszéd válogatott gerincét határon túli nemzettársaink adják, mint például jégkorongban már megszokhattuk. És ahogy 

a futsal esetében is érvényes: még ha nem is akkora arányban, mint a hokiban, de azért itt is a csapat fele erdélyi magyarokból áll, beleértve még a szövetségi kapitányt és segítőjét, Kacsó Endrét és Mánya Szabolcsot is. 

Tíz éve pont ellenük, pont ugyanitt sikerült

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tét ezúttal az Európa-bajnoki szereplés kivívása, s hogy ezt legutóbb tíz éve, 2015-ben ráadásul éppen a romániai válogatott kárára tudtuk megcselekedni (Dróth Zoltán akkori feledhetetlen, utolsó másodperces góljával ugyanitt, Debrecenben), máris érthető, miért előzte meg feszült várakozás a mostani pótselejtező csütörtök esti első meccsét – s hogy miért ment ki szurkolni egészen pontosan 3413 drukker, akik az első pillanattól fogva pokoli hangulatot teremtettek a Főnix Arénában. 

Magyarország futsalválogatottja a Románia elleni Eb-pótselejtező előtt a debreceni Főnix Arénában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A sportági legenda Dróth azóta már emlékezetes módon nincs a magyar válogatottban, a mieinknek azonban így is 50-60% esélyt adott előzetesen a romániai csapat Nyíregyházán játszó gólvágója, Hadnagy István, aki nem mellesleg a balhés sorsolást követően egy pillanatig sem titkolta, a bevezetőben ecsetelt különleges érzelmi töltet miatt szíven ütötte, hogy éppen az anyaországi válogatottal kell megküzdeniük az Eb-részvételért. 

Kimaradt magyar helyzetek, még a hazai kapufa sem segített

Sergio Mullor szövetségi kapitánya két játékosát, Rutai Balázst és Szalmás Zoltánt volt kénytelen nélkülözni sárga lapok miatt, mindenki más egészséges volt, és a jövő szerdai, craiovai visszavágón már ők is ott lehetnek majd. A román himnusz B-közép általi menetrendszerű kifütyülése után Kanyó Szilárd blokkolt le egy magyar lövést, majd a csapatkapitány, a már a tíz évvel ezelőtti kijutásban is szerepet vállaló Rábl János suhintotta mellé. Jól kezdtünk, a 3. perc végén Pál Patrik középre adása után Suscsák Máté lapos lövésénél már nagyot kellett védenie Toni Tonitának. Veszélyes szabadrúgások következtek mindkét oldalon, majd

 a 7. percben egy létszámfölényes kontra és Rafinha lövőcsele után Tonita mutatta be a félidő bravúrját. A játékrész derekán ennél is közelebb kerültünk a vezetés megszerzéséhez, Pál távoli bombája a bal kapufáról vágódott ki. 

MÁTÉ János
Suscsák Máté becsúszása (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Román időkérés után Rábl lőtt mellé, veszélyesebbek voltunk, viszont hamar összeszedtük a négy faultot – szerencsére ezt követően fegyelmezettebben játszottunk. A félidő utolsó hat percére fordulva a fellépő kapust, Alasztics Marcellt biztatták lövésre, a félpályáról majdnem meg is lepte román kollégáját: ehhez sem kellett sok, de ez is kimaradt. Ezt követően csak begyűjtöttük az ötödik szabálytalanságunkat, innentől magyar fault esetén román kisbüntető következett volna, de két nagy Alasztics-védéssel és a túloldalon egy leblokkolt Rafinha-lövéssel lepergett a fennmaradó idő – 0–0-s első félidővel fordultak a felek. 

A második félidőre maradtak a gólok és az idegőrlő végjáték

A szünet után úgy folytatódott a meccs, ahogy előtte abbamaradt: magyar helyzetekkel. Másfél percig bírták a nyomást a románok, ekkor 

a sokadik pontrúgásunk végre eredményt hozott: a honosított brazil Rafinha gyönyörű kapáslövésével szereztük meg végre a lélektanilag kulcsfontosságú első gólt. 

A magyar vezetés után hirtelen sürgőssé vált a románoknak, Alasztics percei következtek, fontos védésekkel tartotta az 1–0-t. Sajnos az első félidőnél is hamarabb összeszedtük a négy faultot (már az első tíz percben), és a sárgákat sem úsztuk meg, miközben a románok 0 szabálytalansággal álltak. Ráadásul amikor 10:17 volt vissza, Robert Crisan közepes lövése megpattant Suscsákon, ez megzavarta Alaszticsot, akinek így nem volt esélye, kiegyenlített Románia, 1–1.  

Sokáig azonban nem örülhettek: a 32. percben Rábl oldalról berúgott labdáját Büki Baltazár pördítette be a hosszúnál védőjét megelőzve, egy újabb pontrúgás után megint vezettünk!

És ezúttal nem hagytuk, hogy a románok átvegyék az irányítást, ráadásul kibekkeltük újabb szabálytalanság nélkül, két és féllel a vége előtt pedig egy kapu előtti kavarodás végén Hadházi Sándor begyötörte a harmadik találatunkat! Idegőrlő végjáték következett, és bár a kétgólos előnyt nem sikerült megtartanunk – a románok 5 a 4 ellen betaláltak Gavrila Sergiu révén –, végig többet támadva végül több mint megérdemelt győzelemmel, ám csak minimális előnnyel utazunk a jövő szerdai, pokolian nehéznek ígérkező craiovai visszavágóra.

RAFINHA
A honosított Rafinha nyitotta a gólok sorát (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

