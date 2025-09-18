Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak
2025. szeptember 18. 21:58
Megvan a kulcsfontosságú első győzelem! Magyarország válogatottja végig többet támadva a második félidőben megérdemelten csikarta ki a sikert a fizikális román csapat ellen.
2025. szeptember 18. 21:58
9 p
1
0
0
Mentés
Magyarország futsalválogatottja csütörtök este 3–2-es győzelmet aratott Románia ellen az Európa-bajnoki pótselejtező első meccsén a Főnix Arénában.
Egy magyar–román bármikor, bármilyen sportágban pikáns presztízspárharc, ezen a komoly tét csak még tovább tud csavarni. Ugyanakkor nyilván speciális a helyzet abban az esetben, ha a szomszéd válogatott gerincét határon túli nemzettársaink adják, mint például jégkorongban már megszokhattuk. És ahogy
a futsal esetében is érvényes: még ha nem is akkora arányban, mint a hokiban, de azért itt is a csapat fele erdélyi magyarokból áll, beleértve még a szövetségi kapitányt és segítőjét, Kacsó Endrét és Mánya Szabolcsot is.
Tíz éve pont ellenük, pont ugyanitt sikerült
Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tét ezúttal az Európa-bajnoki szereplés kivívása, s hogy ezt legutóbb tíz éve, 2015-ben ráadásul éppen a romániai válogatott kárára tudtuk megcselekedni (Dróth Zoltán akkori feledhetetlen, utolsó másodperces góljával ugyanitt, Debrecenben), máris érthető, miért előzte meg feszült várakozás a mostani pótselejtező csütörtök esti első meccsét – s hogy miért ment ki szurkolni egészen pontosan 3413 drukker, akik az első pillanattól fogva pokoli hangulatot teremtettek a Főnix Arénában.
Felrobbant a debreceni Főnix Csarnok Dróth Zoltán gólját követően kedden este. Elképesztő végjáték után, az utolsó másodpercben szerzett góllal a magyar futsalválogatott 4-3-ra legyőzte az örök rivális Romániát és kijutott a kontinensviadalra.
A sportági legenda Dróth azóta már emlékezetes módon nincs a magyar válogatottban, a mieinknek azonban így is 50-60% esélyt adott előzetesen a romániai csapat Nyíregyházán játszó gólvágója, Hadnagy István, aki nem mellesleg a balhés sorsolást követően egy pillanatig sem titkolta, a bevezetőben ecsetelt különleges érzelmi töltet miatt szíven ütötte, hogy éppen az anyaországi válogatottal kell megküzdeniük az Eb-részvételért.
Nagyon úgy tűnik, hogy Dróth Zoltán nem szerepel többet a magyar futsalválogatottban.
Kimaradt magyar helyzetek, még a hazai kapufa sem segített
Sergio Mullor szövetségi kapitánya két játékosát, Rutai Balázst és Szalmás Zoltánt volt kénytelen nélkülözni sárga lapok miatt, mindenki más egészséges volt, és a jövő szerdai, craiovai visszavágón már ők is ott lehetnek majd. A román himnusz B-közép általi menetrendszerű kifütyülése után Kanyó Szilárd blokkolt le egy magyar lövést, majd a csapatkapitány, a már a tíz évvel ezelőtti kijutásban is szerepet vállaló Rábl János suhintotta mellé. Jól kezdtünk, a 3. perc végén Pál Patrik középre adása után Suscsák Máté lapos lövésénél már nagyot kellett védenie Toni Tonitának. Veszélyes szabadrúgások következtek mindkét oldalon, majd
a 7. percben egy létszámfölényes kontra és Rafinha lövőcsele után Tonita mutatta be a félidő bravúrját. A játékrész derekán ennél is közelebb kerültünk a vezetés megszerzéséhez, Pál távoli bombája a bal kapufáról vágódott ki.
Román időkérés után Rábl lőtt mellé, veszélyesebbek voltunk, viszont hamar összeszedtük a négy faultot – szerencsére ezt követően fegyelmezettebben játszottunk. A félidő utolsó hat percére fordulva a fellépő kapust, Alasztics Marcellt biztatták lövésre, a félpályáról majdnem meg is lepte román kollégáját: ehhez sem kellett sok, de ez is kimaradt. Ezt követően csak begyűjtöttük az ötödik szabálytalanságunkat, innentől magyar fault esetén román kisbüntető következett volna, de két nagy Alasztics-védéssel és a túloldalon egy leblokkolt Rafinha-lövéssel lepergett a fennmaradó idő – 0–0-s első félidővel fordultak a felek.
A második félidőre maradtak a gólok és az idegőrlő végjáték
A szünet után úgy folytatódott a meccs, ahogy előtte abbamaradt: magyar helyzetekkel. Másfél percig bírták a nyomást a románok, ekkor
a sokadik pontrúgásunk végre eredményt hozott: a honosított brazil Rafinha gyönyörű kapáslövésével szereztük meg végre a lélektanilag kulcsfontosságú első gólt.
A magyar vezetés után hirtelen sürgőssé vált a románoknak, Alasztics percei következtek, fontos védésekkel tartotta az 1–0-t. Sajnos az első félidőnél is hamarabb összeszedtük a négy faultot (már az első tíz percben), és a sárgákat sem úsztuk meg, miközben a románok 0 szabálytalansággal álltak. Ráadásul amikor 10:17 volt vissza, Robert Crisan közepes lövése megpattant Suscsákon, ez megzavarta Alaszticsot, akinek így nem volt esélye, kiegyenlített Románia, 1–1.
Sokáig azonban nem örülhettek: a 32. percben Rábl oldalról berúgott labdáját Büki Baltazár pördítette be a hosszúnál védőjét megelőzve, egy újabb pontrúgás után megint vezettünk!
És ezúttal nem hagytuk, hogy a románok átvegyék az irányítást, ráadásul kibekkeltük újabb szabálytalanság nélkül, két és féllel a vége előtt pedig egy kapu előtti kavarodás végén Hadházi Sándor begyötörte a harmadik találatunkat! Idegőrlő végjáték következett, és bár a kétgólos előnyt nem sikerült megtartanunk – a románok 5 a 4 ellen betaláltak Gavrila Sergiu révén –, végig többet támadva végül több mint megérdemelt győzelemmel, ám csak minimális előnnyel utazunk a jövő szerdai, pokolian nehéznek ígérkező craiovai visszavágóra.
A miniszterelnök által meghirdetett magyar modell erős szellemi bázissal és európai érthetőséggel bír, a Patrióták pedig esélyt kaphatnak arra, hogy uniós szinten új keretet adjanak a kereszténydemokráciának.