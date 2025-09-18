Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak

Magyarország futsalválogatottja csütörtök este 3–2-es győzelmet aratott Románia ellen az Európa-bajnoki pótselejtező első meccsén a Főnix Arénában.

Egy magyar–román bármikor, bármilyen sportágban pikáns presztízspárharc, ezen a komoly tét csak még tovább tud csavarni. Ugyanakkor nyilván speciális a helyzet abban az esetben, ha a szomszéd válogatott gerincét határon túli nemzettársaink adják, mint például jégkorongban már megszokhattuk. És ahogy

a futsal esetében is érvényes: még ha nem is akkora arányban, mint a hokiban, de azért itt is a csapat fele erdélyi magyarokból áll, beleértve még a szövetségi kapitányt és segítőjét, Kacsó Endrét és Mánya Szabolcsot is.

Tíz éve pont ellenük, pont ugyanitt sikerült

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tét ezúttal az Európa-bajnoki szereplés kivívása, s hogy ezt legutóbb tíz éve, 2015-ben ráadásul éppen a romániai válogatott kárára tudtuk megcselekedni (Dróth Zoltán akkori feledhetetlen, utolsó másodperces góljával ugyanitt, Debrecenben), máris érthető, miért előzte meg feszült várakozás a mostani pótselejtező csütörtök esti első meccsét – s hogy miért ment ki szurkolni egészen pontosan 3413 drukker, akik az első pillanattól fogva pokoli hangulatot teremtettek a Főnix Arénában.