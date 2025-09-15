Magyarország–Románia: szíven ütötte a nyíregyházi játékost, hogy a magyarokkal kell játszaniuk

A román keret tagjainak nagyjából a fele magyarajkú, ahogyan Kacsó Endre szövetségi kapitány és segítője, Mánya Szabolcs is. Ennek kapcsán a 28 éves játékos hétfőn az MTI-nek elmondta, hogy a sorsolás előtt szerették volna elkerülni a magyar csapatot.

Amikor megtudtam, hogy nem sikerült, egy picit szíven ütött, de azóta megpróbáltam elengedtem ezt a dolgot, és csak arra összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a párharcból

– nyilatkozott. Hangsúlyozta: minden megtesz annak érdekében, hogy kijusson az Európa-bajnokságra az a válogatott, amelyet képvisel.

„Nehéz feladat, de megpróbálok nem túlságosan sok érzelmet belevinni, mert végső soron profik vagyunk, és arra kell koncentrálnunk, ami a dolgunk” – szögezte le a székelyudvarhelyi futsalos.

Hadnagy István úgy tudja, hogy a párharc első mérkőzésén, csütörtökön 20 órától a debreceni Főnix Arénában három-négyezer néző várható, ezért fenomenális hangulatra számít, ahogyan jövő szerdán Craiovában is. A visszavágó közép-európai idő szerint 18.30-kor kezdődik.