Ettől a pofontól garantáltan megszédül Zelenszkij: a románok vitték be a megalázó ütést, Putyin dörzsölheti a tenyerét

Kiakadt Donald Trumpra a román államfő: erkölcsből oktatná ki az amerikai elnököt
Nicusor Dan szerint új stratégiákat kellene kidolgozniuk az európai politikusoknak.
Már a szomszédban sem hisznek az ukrán csodában.
A románok több mint kétharmada orosz győzelemre számít, több mint háromnegyede pedig ellenezné európai csapatok Ukrajnába küldését – derült ki az IRSOP közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amit hétfőn mutatott be a Digi24.ro román hírportál.
A december 15-19-e között, telefonos módszerrel végzett felmérés
válaszadóinak 69 százaléka vélekedett úgy, hogy a háború Oroszország győzelmével ér véget, 23 százalékuk pedig ukrán győzelmet valószínűsített.
Donald Trump amerikai elnök részvételét a béketárgyalásokon a megkérdezettek 64 százaléka helyesli, 33 százalékuk ellenzi. Azok aránya, akik szerint veszélybe sodorná Romániát, ha az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból, 60 százalék volt, 37 százalékuk szerint semmi sem változna.
Európai csapatok esetleges ukrajnai szerepvállalását a megkérdezettek 76 százaléka ellenezte, román csapatok Ukrajnába küldését pedig 84 százalékuk.
Arra a kérdésre, hogy aggasztónak tartaná-e, ha Oroszország Románia szomszédjává válna, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolt igennel, 45 százaléka nemmel.
Az IRSOP kérdezőbiztosai arról is gyűjtöttek adatokat, milyen mértékben támogatnák a román választók azt, hogy Románia is befogadjon migránsokat, amennyiben az Európai Unió a bevándorlók szétosztását kezdeményezi: a válaszadók 38 százalékának nem lenne kifogása, 62 százaléka viszont ellenezné, hogy migránsok érkezzenek Romániába.
(MTI)
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP