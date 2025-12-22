Ft
felmérés Ukrajna orosz-ukrán háború Románia

Ettől a pofontól garantáltan megszédül Zelenszkij: a románok vitték be a megalázó ütést, Putyin dörzsölheti a tenyerét

2025. december 22. 20:00

Már a szomszédban sem hisznek az ukrán csodában.

2025. december 22. 20:00
null

A románok több mint kétharmada orosz győzelemre számít, több mint háromnegyede pedig ellenezné európai csapatok Ukrajnába küldését – derült ki az IRSOP közvélemény-kutató intézet friss felméréséből, amit hétfőn mutatott be a Digi24.ro román hírportál.

A december 15-19-e között, telefonos módszerrel végzett felmérés

válaszadóinak 69 százaléka vélekedett úgy, hogy a háború Oroszország győzelmével ér véget, 23 százalékuk pedig ukrán győzelmet valószínűsített.

Donald Trump amerikai elnök részvételét a béketárgyalásokon a megkérdezettek 64 százaléka helyesli, 33 százalékuk ellenzi. Azok aránya, akik szerint veszélybe sodorná Romániát, ha az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból, 60 százalék volt, 37 százalékuk szerint semmi sem változna.

Európai csapatok esetleges ukrajnai szerepvállalását a megkérdezettek 76 százaléka ellenezte, román csapatok Ukrajnába küldését pedig 84 százalékuk.

Arra a kérdésre, hogy aggasztónak tartaná-e, ha Oroszország Románia szomszédjává válna, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolt igennel, 45 százaléka nemmel.

Az IRSOP kérdezőbiztosai arról is gyűjtöttek adatokat, milyen mértékben támogatnák a román választók azt, hogy Románia is befogadjon migránsokat, amennyiben az Európai Unió a bevándorlók szétosztását kezdeményezi: a válaszadók 38 százalékának nem lenne kifogása, 62 százaléka viszont ellenezné, hogy migránsok érkezzenek Romániába.

(MTI)

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

