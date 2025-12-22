Ettől a pofontól garantáltan megszédül Zelenszkij: a románok vitték be a megalázó ütést, Putyin dörzsölheti a tenyerét

Európai csapatok esetleges ukrajnai szerepvállalását a megkérdezettek 76 százaléka ellenezte, román csapatok Ukrajnába küldését pedig 84 százalékuk.

Arra a kérdésre, hogy aggasztónak tartaná-e, ha Oroszország Románia szomszédjává válna, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolt igennel, 45 százaléka nemmel.

Az IRSOP kérdezőbiztosai arról is gyűjtöttek adatokat, milyen mértékben támogatnák a román választók azt, hogy Románia is befogadjon migránsokat, amennyiben az Európai Unió a bevándorlók szétosztását kezdeményezi: a válaszadók 38 százalékának nem lenne kifogása, 62 százaléka viszont ellenezné, hogy migránsok érkezzenek Romániába.

(MTI)