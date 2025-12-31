Reaganre hivatkozik a háborúval fenyegető Rutte – de bár tudná, ki is volt az a Ronald Reagan!

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Reagan és Gorbacsov politikája az enyhülés (détente) irányába mozdult el. Ez az a szó, amelyet jó lenne viszontlátni az Európa XXI-ik századi történelmében is: az államok közötti feszültségek és háborús kockázatok tudatos mérséklése.
Mark Rutte beszédében megidézte a hidegháborút, azon belül is Ronald Reagan alakját és a „gonosz birodalom” jól ismert mondatát:
„A hidegháború idején Reagan elnök figyelmeztetett egy gonosz birodalom agresszivitására. Ma Putyin elnök ismét birodalomépítésbe kezdett.”
Aligha feltételezhető, hogy egy történelem szakos végzettséggel rendelkező politikus ne ismerné a Reagan-elnökség teljes történeti kontextusát.
Éppen ezért joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mégis mi történik itt valójában? Az alábbi gondolatkísérlet erre próbál választ adni – és az összegzés sajnos egyértelmű: nem állunk jól.
Rutte beszédének elején leszögezi, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja. A beszéd következő perceiben azonban hosszasan elemzi, miként tette Putyin Oroszországot gyengévé: növekvő adóterhek, jegyrendszer, brutális infláció, strukturális gazdasági problémák. Mégis – állítja – ez az Oroszország támadásra készül a NATO ellen. Az ellen a NATO ellen, amelynek tagja a ma is messze legerősebb szuperhatalom, az Egyesült Államok.
A beszéd későbbi részében Rutte tovább tágítja a fenyegetés körét: Oroszország hatóköre szerinte nem korlátozódik a szárazföldre, az Északi-sarkvidék és az Atlanti-óceán is potenciális hadszíntérré válhat.
Pardon? Az az ország, amelynek hadserege négy év alatt sem volt képes elfoglalni Ukrajnát, most a NATO ellen készül, miközben a sarkvidékektől az Atlanti-óceánig minden térséget csatatérként kíván értelmezni, és ott saját érdekszférát építeni?
Abban talán egyetérthetünk, hogy még öt éves távlatban sem tűnik racionálisnak ez a disztópikus vízió.
Érdemes ezért kicsit alaposabban kibontani azt a hidegháborús hangulatot, amelyre Rutte hivatkozik. Reagan mondatát kiragadja saját történelmi kontextusából, és elszakítja a reagani örökség egészétől. Érdemes felidézni, miként reagált rá 1983-ban a nyilvánosság.
A beszéd heves visszhangot váltott ki: sokan túlzónak, leegyszerűsítőnek, megosztónak tartották, sőt kifejezetten veszélyesnek ítélték, köztük a New York Times publicistái is.
A kritikusok szerint az üzenet elkerülhetetlenül a fegyverkezési verseny felgyorsulásához, a szembenállás elmélyüléséhez és a párbeszéd háttérbe szorulásához vezetett volna – végső soron pedig növelte a háború kockázatát.
Az események azonban mást mutattak. Reagan retorikája és az arra épülő politika végül fegyverzetkorlátozási megállapodásokat eredményezett, és hozzájárult a hidegháború lezárásához.
Rutte és az úgynevezett „hajlandók koalíciója” azonban láthatóan, hallhatóan és cselekvésben sem ezen az úton jár. Ehelyett háborús pszichózis uralkodik, amelyben szerintük nagyapáink háborújára kellene felkészülnünk. Wartime mindset – ahogyan Rutte fogalmazott.
De vajon összehasonlítható-e egyáltalán a hidegháború a jelenlegi helyzettel? Tanulságaiban talán igen. Mindkét fél nem csupán ellenfele legyőzésére, hanem annak társadalmi, politikai és gazdasági rendszerének átalakítására törekedett. A Szovjetunió és katonai-gazdasági szövetségeinek bukása nem katonai megsemmisítés, hanem ideológiai és politikai összeomlás eredménye volt. Ennek azonban semmi jelentősége, mert a győzelmet bináris a skálán mérték. Győzelem vagy pusztulás.
Az orosz-ukrán háború, amelynek Európa, sőt a Rutte szerint a NATO is részese, ily módon, a jó és a rossz közötti küzdelemként van keretezve – olyan formában, amely nem tűr kompromisszumot a gonosszal, csak és kizárólag feltétel nélküli győzelmet.
A „hajlandók” katonai beavatkozását sem a világosan meghatározható racionális érdek, hanem az egyetemes erkölcsi imperatívuszokra való hivatkozás vezérli.
A nyugati hatalom negyed évszázados ellensúlytalansága elhitette saját mindenhatóságát és felsőbbrendűségét. Az ukrajnai válság sok európai döntéshozó szemében lehetőséggé vált arra, hogy minden alternatív megoldást kizárva Oroszországra mérjenek döntő vereséget. Ezek a politikusok egy egyirányú utcába hajtottak be, ahonnan nincs visszafordulás. Hiába törekszik ma már a világ legerősebb katonai hatalma, az Egyesült Államok – Donald Trump vezetésével – a békére, ez nekik nem lehet opció. Egy amerikai–orosz tárgyalásokon alapuló orosz–ukrán béke politikai vereséggel járna, számukra ez elfogadhatatlan lenne. Mea culpáról szó sem lehet – a politikai vereség fogalma kizárt. Így a NATO (amerikai) mindenhatóságára támaszkodva egy katonai összetűzés kevésbé tűnik politikailag kockázatosnak, mint a politikai felelősségvállalás.
Így marad tehát az eszkaláció.
Pedig a korszerű külpolitika már nem a teljes győzelem kellene, hogy legyen, hanem egy olyan egyensúly fenntartása, amely viszonylag békés fejlődési időszakokat tesz lehetővé.
A mindent elsöprő, győzedelmes háború elérhetetlen és tragikus cél. Rutte szinte költőien fogalmazza meg, mi várna Európára:
„Egy konfliktus, amely elér minden otthont és minden munkahelyet: pusztítás, tömeges mozgósítás, milliók kényszerű elvándorlása, széles körű szenvedés és rendkívüli veszteségek.”
A másik fél teljes elpusztítására irányuló törekvés Oroszországgal szemben középtávon sem megvalósítható – rövid távon pedig végképp nem. Az atomfegyver már nem kizárólagos privilégium, mint a II. világháborúban volt.
A wartime mindsethez képest a modern világ ellenállóképességet mutat.
Ez a stabilitás nem a régi struktúrákhoz való görcsös ragaszkodásból fakad, hanem a globális rendszer olyan mértékű az összefonódásából és egymásrautaltságából, hogy valójában senki sem akar kilépni ebből a rendszerből.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy az európai országok Oroszországgal ma is élő gazdasági kapcsolatokat tartanak fenn.
Magyarország ezt már régen felismerte és a történelmi tapasztalatokból is levonva a tanulságot a konnektivitás stratégiáját választotta. Azt a felismerést, hogy egy közepes méretű állam számára a lehető legszélesebb gazdasági, diplomáciai és politikai kapcsolatrendszer kiépítése és fenntartása a legerősebb béketeremtő erő, amely rendelkezésére áll. Ez már önmagában is bizonyíték arra, hogy a békére törekvő orbáni politika következetes és stabil alapokon nyugszik, bármely irányból is vizsgáljuk.
Ma már bőven túl vagyunk azon a kérdésen, hogy mikor lesz igaza Orbán Viktornak.
A valóság azt mutatja, hogy igaza van. A szankciós csomagokra épülő politika, a diplomáciai kapcsolatok megszakítása, valamint az az út, amelyen az európai vezetők – és korábban a Biden-adminisztráció – haladtak, nem a feszültségek csökkentése felé vezetnek, hanem egyértelműen a háborús eszkaláció irányába.
De az európai háborús mindset inkább egy szűk, brüsszeli – vagy Brüsszelt is megjárt – politikai kör sajátja. Sem az állampolgárok, sem a gazdasági szereplők nem akarnak háborút.
A történelem – benne a hidegháború tapasztalataival – ott van a nyugati döntéshozók orra előtt. Látják, de rosszul értelmezik saját szerepüket. Az ideológiai összeomlás veszélye nem Oroszországot, hanem az Európai Uniót fenyegeti.
