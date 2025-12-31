Reaganre hivatkozik a háborúval fenyegető Rutte – de bár tudná, ki is volt az a Ronald Reagan!

Aligha feltételezhető, hogy egy történelem szakos végzettséggel rendelkező politikus ne ismerné a Reagan-elnökség teljes történeti kontextusát.

Éppen ezért joggal merül fel a kérdés, hogy akkor mégis mi történik itt valójában? Az alábbi gondolatkísérlet erre próbál választ adni – és az összegzés sajnos egyértelmű: nem állunk jól.

Rutte beszédének elején leszögezi, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja. A beszéd következő perceiben azonban hosszasan elemzi, miként tette Putyin Oroszországot gyengévé: növekvő adóterhek, jegyrendszer, brutális infláció, strukturális gazdasági problémák. Mégis – állítja – ez az Oroszország támadásra készül a NATO ellen. Az ellen a NATO ellen, amelynek tagja a ma is messze legerősebb szuperhatalom, az Egyesült Államok.