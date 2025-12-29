Baj van a magyarokkal Romániában, a németek rettegnek a saját hazájukban, a Fidesz-szavazók meg mindengyűlölő dagadt tahók!

Az ezüstérmet Rivafinoli egy közkeletű hazai toposz megcáfolásával szerezte meg, miszerint „nincs még egy ilyen széthúzó nemzet, mint a magyar, a helyzet további romlásáért felelős tényező pedig a NER”. A publicista ellentételezésként a német lapokat idézte, illetve azt az ez év tavaszi németországi tanulmányt, amelyből kiderült: a németek 89 százaléka szerint agresszívak egymással az emberek, és 87 százalék szerint mélyülnek az országban az árkok. És bár a nagyszámú megkérdezett több mint háromnegyede több közösségi élményt tartana kívánatosnak a hozzájuk képest „másképp gondolkodókat” is bevonva, csak kilenc százalék hisz az előrelépésben e téren. A németeket amúgy egyre jobban aggasztják az olyan problémák is, mint az ország gazdasági helyzete, a migrációs politika, a megfizethető lakhatás felszámolódása, az infláció és az időskori szegénység.