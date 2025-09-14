Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Dél-Korea, Bulgária – ennyien maradtunk, akik merünk átnézni a kerítésen, Kína felé

Csungkuo zsenmin kangzsi csancseng, műkedvelőknek: 中国人民抗日战争. Ez a nyolc szótag, amely jó sornyi nyugati szöveget helyettesít – „a kínai nép ellenálló háborúja a japán agresszióval szemben” –,

nagyjából olyan volt nekem az előző két hétben, mint a jó reggelt meg a jó éjszakát.

Erről beszélt Vang Csi-vej professzor, az Egy övezet, egy út program egyik legjobb szakértője és a legkiválóbb történészek egyike, amikor a japánok Kína elleni kudarcos agressziójának globális jelentőségéről adott elő nekünk. Mondták ezt asszisztenseink ezer programtervben és csetcsoportban; mondta az – ismét csak a kínai győzelem globális jelentőségéről szóló, kicsit már szájbarágósra sikerült – tudományos konferencián tizenhét hangszínben tizenhét előadó. És mondta Hszi Csin-ping kínai elnök is a Tienanmen téren a Csungkuo zsenmin kangzsi csancseng nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezett, világszerte hatalmasat szóló katonai felvonuláson.

Egyedül voltunk a középső pasztellbordó tribün második sorában mi, a közép-európai újságírócsoport, látótávolságon belül a Mao-mauzóleum illusztrisan megtöltött páholyával.