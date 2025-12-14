Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Adolf Hitler Friedrich Merz Vlagyimir Putyin

A német kancellár ledobta az atombombát: Hitlerhez hasonlította Putyint, és újabb háborúra figyelmeztetett

2025. december 14. 17:17

Friedrich Merz nem finomkodott: a kancellár szerint Ukrajna csak a kezdet, és ha Kijev elesik, az orosz tankok tovább indulnak Európa szíve felé.

2025. december 14. 17:17
null

Nem máshoz, mint a náci diktátor Adolf Hitlerhez hasonlította egy szombat esti beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz német kancellár, aki egyben arra figyelmeztetett, hogy a Kreml vezetőjének ambíciói nem zárulnak le Ukrajna elfoglalásával – írta a Politico.

Ahogy 1938-ban a Szudétavidék sem volt elég, Putyin sem fog megállni” – mondta Merz, utalva arra, ahogy a II. világháború előtt a náci Németország bekebelezte Csehország egy részét, de Hitler itt nem állt meg, és folytatta terjeszkedését Európában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja
Tovább a cikkhezchevron

Ha Ukrajna elesik, nem fog megállni 

– fogalmazott Putyinra utalva Merz, hozzátéve, hogy ez egy orosz agresszív háború Ukrajna és egyben Európa ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

A kancellár szerint Putyin célja Európa határainak alapvető megváltoztatása.

A Politico beszámolója szerint Merz, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel együtt sürgette az európai erőfeszítéseket Kijev támogatására. A német, brit és francia tisztviselők állítólag a hétvégén tárgyalnak az ukrajnai háború befejezésére irányuló javaslatokról, a hétfői, a vezetők részvételével tartandó találkozó előtt. Steve Witkoff amerikai követ várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akit hétfőn Merz fogad Berlinben.

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 14. 19:15
Van rá épeszű magyarázata, hogy miért indulnának meg az oroszok az EU, a NATO ellen? Napnál is világosabb, hogy mindent bevetve keresi az ürügyet, hogy megtámadhassa Oroszországot.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 14. 19:13
"A kancellár szerint Putyin célja Európa határainak alapvető megváltoztatása." Éppenséggel nagyon rájuk is fér azokra a határokra a megváltoztatás. Lengyelország és Ukrajna mai határvonala a Molotov-Ribbentrop paktumban született. És ehhez ragaszkodik a "szabad világ". Agyrém.
Válasz erre
2
0
akitiosz
2025. december 14. 19:10
Adolf Hitler Friedrich Merz kollégája. Úgyhogy az összehasonlítás megalapozatlan.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 14. 19:08
"A német kancellár ledobta az atombombát" Ez kizárt. Hoppá illetve ez az újság megint HAZUDIK!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!