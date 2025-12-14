A német kancellár ledobta az atombombát: Hitlerhez hasonlította Putyint, és újabb háborúra figyelmeztetett

Nem máshoz, mint a náci diktátor Adolf Hitlerhez hasonlította egy szombat esti beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz német kancellár, aki egyben arra figyelmeztetett, hogy a Kreml vezetőjének ambíciói nem zárulnak le Ukrajna elfoglalásával – írta a Politico.

„Ahogy 1938-ban a Szudétavidék sem volt elég, Putyin sem fog megállni” – mondta Merz, utalva arra, ahogy a II. világháború előtt a náci Németország bekebelezte Csehország egy részét, de Hitler itt nem állt meg, és folytatta terjeszkedését Európában.