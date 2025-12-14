A német kancellár ledobta az atombombát: Hitlerhez hasonlította Putyint, és újabb háborúra figyelmeztetett

Európai tisztviselők szerint a készülő amerikai megállapodás olyan rést hagyhat a védelmen, amelyet a Kreml könnyen kihasználhat
A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.
Friedrich Merz nem finomkodott: a kancellár szerint Ukrajna csak a kezdet, és ha Kijev elesik, az orosz tankok tovább indulnak Európa szíve felé.
Nem máshoz, mint a náci diktátor Adolf Hitlerhez hasonlította egy szombat esti beszédében Vlagyimir Putyin orosz elnököt Friedrich Merz német kancellár, aki egyben arra figyelmeztetett, hogy a Kreml vezetőjének ambíciói nem zárulnak le Ukrajna elfoglalásával – írta a Politico.
„Ahogy 1938-ban a Szudétavidék sem volt elég, Putyin sem fog megállni” – mondta Merz, utalva arra, ahogy a II. világháború előtt a náci Németország bekebelezte Csehország egy részét, de Hitler itt nem állt meg, és folytatta terjeszkedését Európában.
Ha Ukrajna elesik, nem fog megállni
– fogalmazott Putyinra utalva Merz, hozzátéve, hogy ez egy orosz agresszív háború Ukrajna és egyben Európa ellen.
A kancellár szerint Putyin célja Európa határainak alapvető megváltoztatása.
A Politico beszámolója szerint Merz, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel együtt sürgette az európai erőfeszítéseket Kijev támogatására. A német, brit és francia tisztviselők állítólag a hétvégén tárgyalnak az ukrajnai háború befejezésére irányuló javaslatokról, a hétfői, a vezetők részvételével tartandó találkozó előtt. Steve Witkoff amerikai követ várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akit hétfőn Merz fogad Berlinben.
