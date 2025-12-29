Német történész: „Nincs garancia arra, hogy akár Németország politikai rendszere, akár az Európai Unió fennmarad” (VIDEÓ)
2025. december 29. 15:07
Andreas Rödder szerint Németország húsz éve ugyanabban a politikai zsákutcában toporog, és ha nem néz szembe a válsággal, akkor idővel a mindent felforgató törés következik.
A német politika húsz éve képtelen valódi irányváltásra, miközben a strukturális problémák egyre súlyosabbak, Európa ereje fogy, a világ pedig gyorsabban változik, mint ahogy arra Berlin reagálni tud – többek között így nyilatkozott Andreas Rödder történész Ralf Schuler NiUS-on futó beszélgetős műsorában. A Mainzban tanító professzor szerint Friedrich Merz kancellár sok kérdésben helyesen látja a külpolitikai kihívásokat, ám a belpolitikai reformok elmaradása aláássa a hitelességét és a kormányzóképességét is.
Régi vágány, ugyanazok a bajok
Andreas Rödder az év politikai mérlegét „kifejezetten felemásnak” nevezte. Mint fogalmazott:
Volt ugyan kormányváltás, de politikai váltás nem történt. A problémák nemhogy enyhültek volna, de egyre érezhetőbbé és súlyosabbá váltak.”
A történész szerint Németország alapvető gondja, hogy két évtizede centrista nagykoalíciók váltják egymást a kormányon, amelyek nem kínálnak valódi politikai alternatívát. Ez a helyzet nem vitákat generál a politikai középben, hanem a konfliktusokat a szélekre tolja ki, ami idővel radikalizálódáshoz vezet:
Ez a középen zajló toldozás-foldozás megbénítja a rendszert, miközben a valódi viták a politika két szélsőértékén zajlanak.”
Ugyanaz a program fut végig a brüsszeli elit politikai leágazásain.
Szerinte a túlzott szabályozás és az európai szintű túlbürokratizálás tovább rontja a versenyképességet, miközben a politikai döntések következményeit senki sem meri felvállalni.
Merznek „igaza van”, de ez nem elég
A történész több kérdésben is megvédte Friedrich Merz álláspontját, különösen a külpolitikában. Úgy véli, a kancellár helyesen érzékeli, hogy Németországnak vezető szerepet kellene vállalnia Európában. Mint fogalmazott:
A külpolitikai vezetés belpolitikai áldozatokat követel. Ebben Friedrich Merznek igaza van.”
Ugyanakkor Rödder hangsúlyozza: a külpolitikai erő nem létezhet belpolitikai vitalitás nélkül:
Külső erő csak belső erőből fakadhat. A belpolitika nem díszítés, hanem az alap, amelyre minden más épül.”
A probléma szerinte nem Merz ösztöneivel, hanem a végrehajtással és a kommunikációval van. A gyakori irányváltások aláássák a kormányzati hitelességet, pedig – mint mondja – „a politikában nemcsak a hatalom erőforrás, hanem a hitelesség és a bizalom is”.
Semmi sem tart örökké
A történész professzor határozottan elutasítja azt a gondolatot, hogy bármely politikai konstrukció örökkévaló lenne:
„Nincs garancia arra, hogy akár Németország politikai rendszere, akár az Európai Unió fennmarad.”
Szerinte az EU komoly történelmi érdeme, hogy a háborús nemzetállamokat együttműködő államokká formálta, ám ez nem jelent felmentést a szükséges megújulás alól.
A túlzott központosítás és szabályozás pedig akár a széteséshez is vezethet.
Brandenburg tartomány miniszterelnöke kongatta meg a vészharangot.
Rödder ugyanakkor nem pesszimista: történészként arra emlékeztet, hogy látszólag reménytelen helyzetekből is születtek sikeres fordulatok, ehhez azonban politikai bátorságra, világos stratégiára és a valósággal való szembenézésre van szükség.