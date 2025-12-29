Ft
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország Friedrich Merz történész Európai Unió

Német történész: „Nincs garancia arra, hogy akár Németország politikai rendszere, akár az Európai Unió fennmarad” (VIDEÓ)

2025. december 29. 15:07

Andreas Rödder szerint Németország húsz éve ugyanabban a politikai zsákutcában toporog, és ha nem néz szembe a válsággal, akkor idővel a mindent felforgató törés következik.

2025. december 29. 15:07
null

A német politika húsz éve képtelen valódi irányváltásra, miközben a strukturális problémák egyre súlyosabbak, Európa ereje fogy, a világ pedig gyorsabban változik, mint ahogy arra Berlin reagálni tud – többek között így nyilatkozott Andreas Rödder történész Ralf Schuler NiUS-on futó beszélgetős műsorában. A Mainzban tanító professzor szerint Friedrich Merz kancellár sok kérdésben helyesen látja a külpolitikai kihívásokat, ám a belpolitikai reformok elmaradása aláássa a hitelességét és a kormányzóképességét is.

Régi vágány, ugyanazok a bajok

Andreas Rödder az év politikai mérlegét „kifejezetten felemásnak” nevezte. Mint fogalmazott:

Volt ugyan kormányváltás, de politikai váltás nem történt. A problémák nemhogy enyhültek volna, de egyre érezhetőbbé és súlyosabbá váltak.”

A történész szerint Németország alapvető gondja, hogy két évtizede centrista nagykoalíciók váltják egymást a kormányon, amelyek nem kínálnak valódi politikai alternatívát. Ez a helyzet nem vitákat generál a politikai középben, hanem a konfliktusokat a szélekre tolja ki, ami idővel radikalizálódáshoz vezet:

Ez a középen zajló toldozás-foldozás megbénítja a rendszert, miközben a valódi viták a politika két szélsőértékén zajlanak.”

Strukturális válság minden fronton

Rödder szerint a mostani kihívások súlyosabbak, mint a korábbi nagy reformkorszakok idején:

Különösen élesen bírálta a német energiapolitikai átállást, amelyet egyértelműen kudarcnak nevezett:

A német energiapolitikai átállás tizenöt éve nem működik. Az az elképzelés, hogy Németország majd példát mutat, amelyet majd követni fog a világ, puszta illúzió maradt.”

Szerinte a túlzott szabályozás és az európai szintű túlbürokratizálás tovább rontja a versenyképességet, miközben a politikai döntések következményeit senki sem meri felvállalni.

Merznek „igaza van”, de ez nem elég

A történész több kérdésben is megvédte Friedrich Merz álláspontját, különösen a külpolitikában. Úgy véli, a kancellár helyesen érzékeli, hogy Németországnak vezető szerepet kellene vállalnia Európában. Mint fogalmazott:

A külpolitikai vezetés belpolitikai áldozatokat követel. Ebben Friedrich Merznek igaza van.”

Forrás: X

Ugyanakkor Rödder hangsúlyozza: a külpolitikai erő nem létezhet belpolitikai vitalitás nélkül:

Külső erő csak belső erőből fakadhat. A belpolitika nem díszítés, hanem az alap, amelyre minden más épül.”

A probléma szerinte nem Merz ösztöneivel, hanem a végrehajtással és a kommunikációval van. A gyakori irányváltások aláássák a kormányzati hitelességet, pedig – mint mondja – „a politikában nemcsak a hatalom erőforrás, hanem a hitelesség és a bizalom is”.

Semmi sem tart örökké

A történész professzor határozottan elutasítja azt a gondolatot, hogy bármely politikai konstrukció örökkévaló lenne:

„Nincs garancia arra, hogy akár Németország politikai rendszere, akár az Európai Unió fennmarad.”

Szerinte az EU komoly történelmi érdeme, hogy a háborús nemzetállamokat együttműködő államokká formálta, ám ez nem jelent felmentést a szükséges megújulás alól.

A túlzott központosítás és szabályozás pedig akár a széteséshez is vezethet.

Reform vagy sokk?

A beszélgetés egyik kulcsgondolata szerint Németország válaszút előtt áll. Ha a politika nem képes időben megreformálni a fennálló rendszert, akkor a változás nem fokozatos, hanem sokkszerű lesz:

Ha a stagnálás folytatódik, akkor annak nem reform, hanem egy felforgató törés lesz a vége. A kérdés mindig ugyanaz: alakítani akarjuk a változást, vagy elszenvedni?”

Rödder ugyanakkor nem pesszimista: történészként arra emlékeztet, hogy látszólag reménytelen helyzetekből is születtek sikeres fordulatok, ehhez azonban politikai bátorságra, világos stratégiára és a valósággal való szembenézésre van szükség.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

