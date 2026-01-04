Orbán Viktor mindenkinek üzent a nemzetközi sajtótájékoztató előtt: elárulta, mire készül a Fidesz

Két mondattal üzent Orbán Viktor, melyek garantáltan célba fognak érni
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is érvényes.
A miniszterelnök jelezte: az eseményt élőben lehet majd követni a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmét arra, hogy hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztatót tart.
A miniszterelnök jelezte: az eseményt élőben lehet majd követni a Facebook-oldalán, és hozzátette:
lesz miről beszélni”.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor