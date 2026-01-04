Ft
facebook nemzetközi sajtótájékoztató orbán viktor

Orbán Viktor mindenkinek üzent a nemzetközi sajtótájékoztató előtt: elárulta, mire készül a Fidesz

2026. január 04. 21:07

A miniszterelnök jelezte: az eseményt élőben lehet majd követni a Facebook-oldalán.

2026. január 04. 21:07
null

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmét arra, hogy hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztatót tart. 

A miniszterelnök jelezte: az eseményt élőben lehet majd követni a Facebook-oldalán, és hozzátette: 

Ezt is ajánljuk a témában

lesz miről beszélni”.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 9 komment

reakcio1969
•••
2026. január 04. 22:30 Szerkesztve
Szar lesz ahogy magyarázkodik majd a venezuellai ügyben, tudjátok fideszesek, első a szuveNERitás. De javaslom az újságíróknak az ország belső állapotával kapcsolatos ügyeket előtérbe tenni.
Válasz erre
1
1
massivement5
2026. január 04. 22:27
Arra készüljenek, hogy eltakarodnak anyjukba végre. Ez idő kérdése, miután szétloptak mindent...
Válasz erre
0
2
reakcio1969
•••
2026. január 04. 22:24 Szerkesztve
Szégyenérztem van, mert egyedül az Orbán kormány nem írta alá az európai országok közös nyilatkozatát a venezuellai esettel kapcsolatban. Szamárpadra ültünk. Ja nem, az orbán kormany, vagy ha úgy jobb Orbán ült, ki tudja, hogy önszántából-e szamárpadba. Takarodó!
Válasz erre
3
2
akitiosz
2026. január 04. 21:50
"Berúgjuk az évet" De ugye csakis békésen rugdosódnak a világbékéért, semmilyen erőszakos puszilkodás nem lesz?
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!