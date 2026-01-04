Beindult sokak fantáziája, hogy Grönland lehet a következő

Venezuela ebből a szempontból nem példa.
Ami valóban lehetséges út, az az Egyesült Államokkal való társulás a függetlenség elnyerése után. A modell lehetne Puerto Rico státusza, de az kevesebb jogot adna Grönlandnak, mint amivel jelenleg rendelkezik. Kialakítható lenne természetesen egy új jogi megoldás is, ami meghagyná Grönland jelenlegi belső és külső jogait, például a védelemre és a közös állampolgárságra szűkítve a társulást. De ez megint csak időigényes, bonyolult jogi folyamat lenne. Tehát nem kell túlizgulni, jönnek mennek a mémek, de ez nem realitás.
Ahogy egyébként Venezuela megszállása sem, azt sem kell túlizgulni, egy nagy szárazföldi inváziónak nincs realitása. Trump vagy megállapodást akar a jelen elittel, vagy reménykedhet abban, hogy a nép elsöpri azt. De bemenni sok tízezer katonával aligha fog. Ez nem az ukrajnai invázió paralellje volt, ez egy gyors, ügyes különleges műveleti akció volt, az egész pár óráig tartott.”
Fotó: Jim WATSON / AFP