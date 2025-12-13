Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa ukrajnai béke orosz-ukrán háború Trump demilitarizált övezet

Európai tisztviselők szerint a készülő amerikai megállapodás olyan rést hagyhat a védelmen, amelyet a Kreml könnyen kihasználhat

2025. december 13. 20:00

Egyre nagyobb aggodalommal figyelik Európa fővárosai a Washington, Kijev és Moszkva között zajló egyeztetéseket. A készülő béketerv több vezető szerint olyan kockázatokat rejt, amelyek akár egy újabb orosz támadás lehetőségét is megteremthetik.

2025. december 13. 20:00
null

Európai tisztviselők szerint a formálódó amerikai béketerv könnyen Moszkva trójai falója lehet Ukrajnában – számolt be róla a Bloomberg. A legnagyobb aggodalom az az elképzelés váltotta ki, amely demilitarizált övezetet hozna létre a Donbászban. A kontinens diplomatái attól tartanak, hogy ez a konstrukció akár fedezéket is nyújthatna Oroszországnak ahhoz, hogy álcázott erőit előre betolva újabb támadásra készülhessen.

A béketerv európai félelmei

A Bloomberg szerint amerikai, ukrán és orosz tárgyalók már hetek óta dolgoznak egy olyan kereten, amely elmozdíthatná a háborút a megállapodás irányába. Csakhogy a demilitarizált övezetről szóló javaslat komoly ellenállást váltott ki. Az európai álláspont szerint, ha a Donbászban kivonnák az ukrán erőket, az a Kreml számára ideális terepet teremtene arra, hogy hibrid taktikákkal – például hamis zászlós műveletekkel – alibiket gyártson egy új invázióhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
Tovább a cikkhezchevron

A források szerint Oroszország már most is a saját feltételeit igyekszik érvényesíteni: azt követeli, hogy Ukrajna teljes egészében vonja ki erőit Donyeck és Luhanszk térségéből, beleértve azokat a területeket is, amelyeket Oroszország nem tart ellenőrzése alatt. 

Egy ilyen visszavonulás Európa szerint gyakorlatilag meghívó volna Moszkvának, hogy csendben új pozíciókat építsen ki , majd – a megfelelő politikai pillanatban – újra támadást indítson. Az amerikai javaslat részletei folyamatosan változnak. Volodimir Zelenszkij beszámolója szerint Washington felvetette, hogy a Donbász szabad gazdasági övezetté válhatna különleges adminisztrációval, míg Oroszország a demilitarizált zóna mellett tör lándzsát. 

Európa trójai falónak látja az USA ukrajnai béketervét, amely demilitarizált övezettel könnyíthetné meg Moszkva visszatérését.
Európa trójai falónak látja az USA ukrajnai béketervét, amely demilitarizált övezettel könnyíthetné meg Moszkva visszatérését.
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A régió jövőjéről akár egy helyi népszavazás ötlete is felmerült, ami azonban újabb aggodalmakat szül: európai diplomaták attól tartanak, hogy Moszkva könnyen beavatkozhatna egy ilyen voksolásba.

A Bloomberg által idézett Peter Ricketts, az Egyesült Királyság korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a kontinens vezetői okkal tartanak a demilitarizált zóna ötletétől. Mint fogalmazott: ha az Egyesült Államok figyelme idővel máshová sodródna, Vlagyimir Putyin „incidenseket teremthetne ürügyként”, például azzal érvelve, hogy az orosz ajkú lakosság védelmében kell fellépnie. 

Ez Ukrajna többi részét is sebezhetővé tenné a következő orosz előrenyomulással szemben

– mondta.

A tárgyalások tétje: terület, garanciák, ellenőrzés

A területi viszonyok rendezése a tárgyalások legkeményebb pontja. Oroszország azt szeretné elérni, hogy a 

  • Krím, 
  • Luhanszk 
  • és Donyeck 

de facto orosz ellenőrzés alatt álló térségként kerüljön elismerésre, miközben a Dnyepertől nyugatra fekvő Zaporizzsja és Herszon vonalát a jelenlegi frontvonalon fagyasztanák be. Kijev ezt elfogadhatatlannak tartja, és a NATO kollektív védelemhez hasonló garanciákra törekszik.

A demilitarizált övezet sorsa, felügyelete és jogállása szintén tisztázatlan. Az amerikai fél több koncepciót is mérlegel, köztük azt, hogy a térség különleges igazgatás alá kerüljön. Ugyanakkor olyan javaslat is napvilágot látott, amely szerint Donyeck és Luhanszk – a Krímmel együtt – de facto orosz területként lenne elfogadva. A Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov felvetette, hogy a zóna ellenőrzését nem az orosz hadsereg, hanem a nemzeti gárda vagy a rendőrség végezné. 

Az európai diplomaták azonban már ezt is elfogadhatatlannak tartják, mivel Moszkva így is teljes ellenőrzést gyakorolhatna az övezet fölött, és könnyedén kijátszhatná a megállapodás szellemét.

A Bloomberg szerint az európai stratégiai cél a következő hetekben az lesz, hogy a békerendezésbe ne kerülhessen bele olyan konstrukció, amelyet Oroszország később trójai falóként használhat ki.

Nő az idegesség Európában: háborús félelmek és lehetséges következmények

Európában nemcsak Ukrajna jövője, hanem a kontinens biztonsága miatt is hatalmas a feszültség. Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben kijelentette: 

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja. És már most is veszélyben vagyunk.

Hozzátette, hogy az európai országoknak fel kell készülniük egy akár generációkat idéző háborús fenyegetésre. A Bloomberg cikke arra is rámutat, hogy a Kreml nemcsak a demilitarizált övezet gyenge pontjaival élhetne vissza. A források szerint a megállapodást követő „közvélemény-formáló szakasz”, például egy népszavazás vagy választás is célpontja lehetne az orosz befolyásolásnak. Európa szerint Moszkva így akár a rendezés legitimációját is alááshatná.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek a félelmek árnyékolják be a következő hetek diplomáciai menetrendjét is. Zelenszkij a hétfői berlini útján találkozik Friedrich Merz kancellárral és más európai vezetőkkel, köztük Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A Bloomberg szerint a csúcstalálkozó előtt ukrán, amerikai és európai nemzetbiztonsági tanácsadók egyeztetnek a tervezett békefolyamatról.

Zelenszkij a Bloombergnek adott, hétfői interjújában újabb, szerinte egyre sürgetőbb kérdést vetett fel szövetségesei felé:

 Ha Oroszország ismét háborút indít, mit fognak tenni a partnereink?

A kijevi vezetés számára a tárgyalások legfontosabb eleme annak biztosítása, hogy Ukrajna ne maradjon ismét magára egy orosz támadás esetén.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. december 13. 20:38
A megállapodásnak legfőképpen az USA és Oroszország között kell létrejönnie, mivel ők a a háborúzó felek. Még Ukrajna is csak egy felhasznált eszköze a háborúnak. Az EU-nak meg kuss van a kispadon, nekik semmi beleszólásuk sincs a nagyhatalmak megegyezéseibe. Főleg, hogy a háború kiterjesztését akarják, semmi keresnivalójuk a békekötés ügyeiben.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. december 13. 20:16
Mármint a Soros csicskák szerint!
Válasz erre
4
0
wadcutter
2025. december 13. 20:16
Csak az a kérdés, még hány embert akar Zselé beáldozni, mielőtt kapitulál? Mindegy Szlava Ukraini, előre az utolsó hoholig!
Válasz erre
5
0
Galerida
2025. december 13. 20:14
A megállapodásban az EU a saját súlyának megfelelő szerepet kap, joga lesz megtapsolni az elkészült dokumentumot! Ha addig nem csesznek el még több dolgot...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!