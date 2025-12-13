Európai tisztviselők szerint a készülő amerikai megállapodás olyan rést hagyhat a védelmen, amelyet a Kreml könnyen kihasználhat

Európai tisztviselők szerint a formálódó amerikai béketerv könnyen Moszkva trójai falója lehet Ukrajnában – számolt be róla a Bloomberg. A legnagyobb aggodalom az az elképzelés váltotta ki, amely demilitarizált övezetet hozna létre a Donbászban. A kontinens diplomatái attól tartanak, hogy ez a konstrukció akár fedezéket is nyújthatna Oroszországnak ahhoz, hogy álcázott erőit előre betolva újabb támadásra készülhessen.

A béketerv európai félelmei

A Bloomberg szerint amerikai, ukrán és orosz tárgyalók már hetek óta dolgoznak egy olyan kereten, amely elmozdíthatná a háborút a megállapodás irányába. Csakhogy a demilitarizált övezetről szóló javaslat komoly ellenállást váltott ki. Az európai álláspont szerint, ha a Donbászban kivonnák az ukrán erőket, az a Kreml számára ideális terepet teremtene arra, hogy hibrid taktikákkal – például hamis zászlós műveletekkel – alibiket gyártson egy új invázióhoz.