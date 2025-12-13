Európai tisztviselők szerint a készülő amerikai megállapodás olyan rést hagyhat a védelmen, amelyet a Kreml könnyen kihasználhat

Kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve: ezek a pontok határozhatják meg Ukrajna és Európa jövőjét
David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró számolt be részletesen a béketerv pontjairól.
Egyre nagyobb aggodalommal figyelik Európa fővárosai a Washington, Kijev és Moszkva között zajló egyeztetéseket. A készülő béketerv több vezető szerint olyan kockázatokat rejt, amelyek akár egy újabb orosz támadás lehetőségét is megteremthetik.
Európai tisztviselők szerint a formálódó amerikai béketerv könnyen Moszkva trójai falója lehet Ukrajnában – számolt be róla a Bloomberg. A legnagyobb aggodalom az az elképzelés váltotta ki, amely demilitarizált övezetet hozna létre a Donbászban. A kontinens diplomatái attól tartanak, hogy ez a konstrukció akár fedezéket is nyújthatna Oroszországnak ahhoz, hogy álcázott erőit előre betolva újabb támadásra készülhessen.
A Bloomberg szerint amerikai, ukrán és orosz tárgyalók már hetek óta dolgoznak egy olyan kereten, amely elmozdíthatná a háborút a megállapodás irányába. Csakhogy a demilitarizált övezetről szóló javaslat komoly ellenállást váltott ki. Az európai álláspont szerint, ha a Donbászban kivonnák az ukrán erőket, az a Kreml számára ideális terepet teremtene arra, hogy hibrid taktikákkal – például hamis zászlós műveletekkel – alibiket gyártson egy új invázióhoz.
A források szerint Oroszország már most is a saját feltételeit igyekszik érvényesíteni: azt követeli, hogy Ukrajna teljes egészében vonja ki erőit Donyeck és Luhanszk térségéből, beleértve azokat a területeket is, amelyeket Oroszország nem tart ellenőrzése alatt.
Egy ilyen visszavonulás Európa szerint gyakorlatilag meghívó volna Moszkvának, hogy csendben új pozíciókat építsen ki , majd – a megfelelő politikai pillanatban – újra támadást indítson. Az amerikai javaslat részletei folyamatosan változnak. Volodimir Zelenszkij beszámolója szerint Washington felvetette, hogy a Donbász szabad gazdasági övezetté válhatna különleges adminisztrációval, míg Oroszország a demilitarizált zóna mellett tör lándzsát.
A régió jövőjéről akár egy helyi népszavazás ötlete is felmerült, ami azonban újabb aggodalmakat szül: európai diplomaták attól tartanak, hogy Moszkva könnyen beavatkozhatna egy ilyen voksolásba.
A Bloomberg által idézett Peter Ricketts, az Egyesült Királyság korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója szerint a kontinens vezetői okkal tartanak a demilitarizált zóna ötletétől. Mint fogalmazott: ha az Egyesült Államok figyelme idővel máshová sodródna, Vlagyimir Putyin „incidenseket teremthetne ürügyként”, például azzal érvelve, hogy az orosz ajkú lakosság védelmében kell fellépnie.
Ez Ukrajna többi részét is sebezhetővé tenné a következő orosz előrenyomulással szemben
– mondta.
A területi viszonyok rendezése a tárgyalások legkeményebb pontja. Oroszország azt szeretné elérni, hogy a
de facto orosz ellenőrzés alatt álló térségként kerüljön elismerésre, miközben a Dnyepertől nyugatra fekvő Zaporizzsja és Herszon vonalát a jelenlegi frontvonalon fagyasztanák be. Kijev ezt elfogadhatatlannak tartja, és a NATO kollektív védelemhez hasonló garanciákra törekszik.
A demilitarizált övezet sorsa, felügyelete és jogállása szintén tisztázatlan. Az amerikai fél több koncepciót is mérlegel, köztük azt, hogy a térség különleges igazgatás alá kerüljön. Ugyanakkor olyan javaslat is napvilágot látott, amely szerint Donyeck és Luhanszk – a Krímmel együtt – de facto orosz területként lenne elfogadva. A Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov felvetette, hogy a zóna ellenőrzését nem az orosz hadsereg, hanem a nemzeti gárda vagy a rendőrség végezné.
Az európai diplomaták azonban már ezt is elfogadhatatlannak tartják, mivel Moszkva így is teljes ellenőrzést gyakorolhatna az övezet fölött, és könnyedén kijátszhatná a megállapodás szellemét.
A Bloomberg szerint az európai stratégiai cél a következő hetekben az lesz, hogy a békerendezésbe ne kerülhessen bele olyan konstrukció, amelyet Oroszország később trójai falóként használhat ki.
Európában nemcsak Ukrajna jövője, hanem a kontinens biztonsága miatt is hatalmas a feszültség. Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben kijelentette:
Mi vagyunk Oroszország következő célpontja. És már most is veszélyben vagyunk.
Hozzátette, hogy az európai országoknak fel kell készülniük egy akár generációkat idéző háborús fenyegetésre. A Bloomberg cikke arra is rámutat, hogy a Kreml nemcsak a demilitarizált övezet gyenge pontjaival élhetne vissza. A források szerint a megállapodást követő „közvélemény-formáló szakasz”, például egy népszavazás vagy választás is célpontja lehetne az orosz befolyásolásnak. Európa szerint Moszkva így akár a rendezés legitimációját is alááshatná.
Ezt is ajánljuk a témában
David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró számolt be részletesen a béketerv pontjairól.
Ezek a félelmek árnyékolják be a következő hetek diplomáciai menetrendjét is. Zelenszkij a hétfői berlini útján találkozik Friedrich Merz kancellárral és más európai vezetőkkel, köztük Keir Starmer brit miniszterelnökkel. A Bloomberg szerint a csúcstalálkozó előtt ukrán, amerikai és európai nemzetbiztonsági tanácsadók egyeztetnek a tervezett békefolyamatról.
Zelenszkij a Bloombergnek adott, hétfői interjújában újabb, szerinte egyre sürgetőbb kérdést vetett fel szövetségesei felé:
Ha Oroszország ismét háborút indít, mit fognak tenni a partnereink?
A kijevi vezetés számára a tárgyalások legfontosabb eleme annak biztosítása, hogy Ukrajna ne maradjon ismét magára egy orosz támadás esetén.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán elnök videója és az orosz reakciók eltérő képet festenek a terepen zajló műveletekről.
Az ukrán miniszterelnök áttörésként üdvözölte a lépést.
Még mindig nem tudtak kiigazodni az orosz elnökön.