Megbecsülés a katonáknak: jelentősen bővülnek az egyenruhások juttatásai

Egyszeri juttatást kapnak a honvédelmi dolgozók
A honvédelmi tárca így fejezi ki megbecsülését mindazok iránt, akik a haza szolgálatát felelősséggel, hivatástudattal és kitartással látják el.
Emelkedik az utazási támogatás és a lakhatási hozzájárulás.
Január elsejétől több ponton is kedvezően változtak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak illetményen kívüli juttatásai – hívta fel a figyelmet közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Ahogy a honvédelmi miniszter részletezte:
a helyi és helyközi szolgálati helyre történő utazás költségeinek megtérítése nettó 100 százalékra emelkedett,
lehetővé vált a vármegyebérlet és az országbérlet elszámolása mind a helyi, mind a helyközi utazások esetében, a gépjárművel történő közlekedés, költségtérítése pedig kilométerenként 30 forintra nőtt.
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők esetében a munkáltatói hozzájárulás összege a duplájára emelkedett, személyenként havi bruttó 14 200 forintra – tette hozzá.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is: ettől az évtől a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt, valamint év közbeni jogviszony létesítése vagy megszűnése esetén is teljes összegben jár a juttatás. Így az érintettek gyermekenként évente egyszer nettó 39 063 forint Szép-kártya-juttatásra jogosultak.
A miniszter kitért arra is, hogy a külföldi katonai missziókban szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt.
Ahogy a tárcavezető írta,
a lakhatást segítő támogatások körében a pályázat alapján nyújtható törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra nő,
a lakhatási hozzájárulás eléri a bruttó 750 ezer forintot, míg a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedett.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte azt is, hogy 2026-tól a nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege több mint a duplájára, 5 millió forintra nőtt.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt