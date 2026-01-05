Megbecsülés a katonáknak: jelentősen bővülnek az egyenruhások juttatásai

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is: ettől az évtől a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt, valamint év közbeni jogviszony létesítése vagy megszűnése esetén is teljes összegben jár a juttatás. Így az érintettek gyermekenként évente egyszer nettó 39 063 forint Szép-kártya-juttatásra jogosultak.

A miniszter kitért arra is, hogy a külföldi katonai missziókban szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt.

Ahogy a tárcavezető írta,

a lakhatást segítő támogatások körében a pályázat alapján nyújtható törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra nő,

a lakhatási hozzájárulás eléri a bruttó 750 ezer forintot, míg a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedett.