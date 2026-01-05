Ft
juttatások honvédség katona

Megbecsülés a katonáknak: jelentősen bővülnek az egyenruhások juttatásai

2026. január 05. 16:58

Emelkedik az utazási támogatás és a lakhatási hozzájárulás.

2026. január 05. 16:58
Január elsejétől több ponton is kedvezően változtak a Magyar Honvédségnél szolgáló katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak illetményen kívüli juttatásai – hívta fel a figyelmet közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Ahogy a honvédelmi miniszter részletezte: 

a helyi és helyközi szolgálati helyre történő utazás költségeinek megtérítése nettó 100 százalékra emelkedett, 

lehetővé vált a vármegyebérlet és az országbérlet elszámolása mind a helyi, mind a helyközi utazások esetében, a gépjárművel történő közlekedés, költségtérítése pedig kilométerenként 30 forintra nőtt.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezők esetében a munkáltatói hozzájárulás összege a duplájára emelkedett, személyenként havi bruttó 14 200 forintra – tette hozzá. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint kedvezően módosultak a 10 év alatti gyermekek után járó Szép-kártya-juttatás jogosultsági szabályai is: ettől az évtől a tartós külföldi szolgálat időtartama alatt, valamint év közbeni jogviszony létesítése vagy megszűnése esetén is teljes összegben jár a juttatás. Így az érintettek gyermekenként évente egyszer nettó 39 063 forint Szép-kártya-juttatásra jogosultak. 

A miniszter kitért arra is, hogy a külföldi katonai missziókban szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak külszolgálati ellátmánya 10 százalékkal nőtt.
Ahogy a tárcavezető írta, 

a lakhatást segítő támogatások körében a pályázat alapján nyújtható törlesztési támogatás maximális összege bruttó 1 millió forintra nő, 

a lakhatási hozzájárulás eléri a bruttó 750 ezer forintot, míg a vásárlási és építési célú munkáltatói kölcsön maximálisan adható összege bruttó 10 millió forintra emelkedett. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte azt is, hogy 2026-tól a nyugállományúakról való gondoskodás keretében az idősotthoni elhelyezéshez nyújtott honvédségi támogatás maximális összege több mint a duplájára, 5 millió forintra nőtt.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 05. 18:07
Senki nem akar meghalni a dagiért vagy azért, hogy háborús hisztériakeltéssel megtarthassa a hatalmát, ezért a zsoldjukat kell megemelni, hogy ne hagyják faképnél vagy forduljanak ellene.
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 05. 18:04
Még több magyar adófizetői forint a háborúskodásra.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 05. 17:20
Jobb lenne ha a dagi is felberelne nehany kubai vitezt, mint a haverja A magyarok kozul lehet hogy elvagna valaki a torkat
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!