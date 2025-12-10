Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború integráció David Ignatius béke Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió szuverenitás

Kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve: ezek a pontok határozhatják meg Ukrajna és Európa jövőjét

2025. december 10. 10:56

David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró számolt be részletesen a béketerv pontjairól.

2025. december 10. 10:56
null

Amerikai, ukrán és európai tisztségviselők beszámolói szerint körvonalazódni látszik az a béketerv, amelyet Donald Trump és csapata készít elő Ukrajna háború utáni rendezésére – írta a Washington Post vonatkozó cikkében David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró.

A béketerv több pontja is Ignatius tudomására jutott, amelyek új kereteket adhatnak Ukrajna jövőjének — és Európa biztonságának.

Az egyik legmeglepőbb javaslat szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Ez a gyors ütem több uniós országot aggaszt, de Washington szerint kezelhető az ellenállás, még Magyarországé is. A tagság nemcsak a gazdasági integrációt gyorsítaná fel, hanem jelentős nyomást is gyakorolna Ukrajnára a korrupció visszaszorítása érdekében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

A tervezet értelmében az Egyesült Államok NATO 5. cikkelyéhez hasonló, kötelező érvényű biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának arra az esetre, ha Oroszország megsértené a békemegállapodást. Emellett több európai ország külön biztonsági szerződést írhatna alá Kijevvel.

A kiszivárgott javaslatok szerint Ukrajna szuverenitását minden külső beavatkozástól függetlenül megőrizné, ugyanakkor vita folyik a hadsereg maximális létszámáról. Amerikai részről felmerült egy 600–800 ezres haderő plafonja, amit Kijev alkotmányos szinten nem hajlandó elfogadni — miközben Oroszország épp ezt szeretné kikényszeríteni.

A béketerv része lenne egy kiterjedt demilitarizált zóna, amely a teljes tűzszüneti vonalon húzódna Donyecktől egészen Zaporizzsjáig és Herszonig. Mögötte pedig egy mélyebb övezetet hoznának létre, ahová nehézfegyvereket nem lehetne telepíteni. A rendszer a koreai határhoz hasonló, szigorúan ellenőrzött megfigyelés alatt állna.

A tárgyalások legforróbb kérdése a területi engedmények kérdése.

Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja fel Donyeck azon 25 százalékát is, amely jelenleg ukrán kézen van. Trump tárgyalói szerint Kijev ezt a területet valószínűleg így is elveszítené a következő hónapokban, ezért érdemes lenne előre megállapodni, elkerülve további veszteségeket. Zelenszkij viszont ragaszkodik álláspontjához: szerinte Ukrajnának nincs jogi lehetősége területet átadni Oroszországnak. Lehetséges kiskapuként a koreai modell merült fel, amelyben mindkét fél fenntartja területi igényét, miközben a gyakorlatban más vonalon húzódik a kontroll.

Ezt is ajánljuk a témában

A terv egyik legszokatlanabb eleme, hogy a zaporizzsjai atomerőművet az Egyesült Államok venné át felügyelet alá. Ez több ukrán tisztviselő számára vonzó, mert egyértelmű amerikai stratégiai jelenlétet és „elrettentő jelzést” jelentene egy újabb orosz agresszióval szemben.

A béketerv számol Ukrajna erőteljes gazdasági helyreállításával is. 

Első forrásként a 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon szolgálna, amelyből akár 100 milliárdot reparációként kapna Ukrajna. Emellett újraélesztenék a BlackRock által tervezett Ukrajna Fejlesztési Alapot, amely 400 milliárd dollárnyi befektetést vonzhatna be az újjáépítésbe. A Világbank is kulcsszereplő lenne a folyamatban.

Emellett Oroszország is kapna befektetéseket és újjáépítési segítséget.

A kiszivárgott pontok alapján a Trump-adminisztráció oldaláról érkező javaslatok formailag egy átfogó biztonsági–gazdasági csomagot vázolnak fel: gyors uniós integrációval, amerikai jelenléttel és széles körű rekonstruálási tervekkel. A legnagyobb akadály továbbra is a területi engedmények kérdése. Ezen múlhat, hogy Ukrajna elfogadja-e a béketervet, vagy folytatja a háborút.

Nyitókép: TOM BRENNER / AFP

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. december 10. 11:34
"Első forrásként a 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon szolgálna" komolytalan kitaláció, köze nincs Trumphoz és egy normális világhoz
Válasz erre
0
0
Ma is bukik a Zorbán...
2025. december 10. 11:26
Hát, itt több tragikus elem van. Egyrészt a bábrezsim EU-tagsága. Amíg üldözik a magyar kisebbséget, nem jöhet szóba. Ezen kívül bekerülne az EP-be irdatlsn számú magyargyűlölő ukrán. Az 5. cikkelyes garancia. Innentől kezdve csak megint provokálniuk kell az oroszokat, hogy azok kénytelenek legyenek lépni, pl. a maradék orosz lakosságot is üldözni kezdik. A 600 ezres hadsereg egy terrorista rezsim kezében szörnyű lenne. Ráadásul úgy van elképzelve, hogy ezt Európs pénzén tartják fenn. A háború előtt 260 ezres volt az ukrán hadsereg. Ez egy nagyon rossz, kifejezetten ukrán terv, az oroszok számára biztosan nem lesz elfogadható.
Válasz erre
0
0
troppauer-humer
2025. december 10. 11:23
"átfogó biztonsági–gazdasági csomagot vázolnak fel: gyors uniós integrációval" Nono. Ez egyáltalán nem tetszik nekem. A "gyors uniós integráció" érdekében Ukrajna eddig vajmi keveset tett, hiába állítja Ursula és Kos az ellenkezőjét. Ukrajna érje el azt a szintet, amit a többiektől feltételként megkövetelt az EU, utána lehet szó tagságról, integrációról.
Válasz erre
2
0
giraffe
2025. december 10. 11:23
Az USA lepacsizik az oroszokkal, lenyúlja, amit csak tud, az EU meg nézhet, mint majom a lyukon, és még az ukikat is a nyakunkba akasztják. 27ben. Ebbe bele is rokkanunk. Az EU is, és Mo. is Köszi Trumpy, így előre is.... America first, Europe last az új szlogen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!