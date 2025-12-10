Kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve: ezek a pontok határozhatják meg Ukrajna és Európa jövőjét

Amerikai, ukrán és európai tisztségviselők beszámolói szerint körvonalazódni látszik az a béketerv, amelyet Donald Trump és csapata készít elő Ukrajna háború utáni rendezésére – írta a Washington Post vonatkozó cikkében David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró.

A béketerv több pontja is Ignatius tudomására jutott, amelyek új kereteket adhatnak Ukrajna jövőjének — és Európa biztonságának.

Az egyik legmeglepőbb javaslat szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Ez a gyors ütem több uniós országot aggaszt, de Washington szerint kezelhető az ellenállás, még Magyarországé is. A tagság nemcsak a gazdasági integrációt gyorsítaná fel, hanem jelentős nyomást is gyakorolna Ukrajnára a korrupció visszaszorítása érdekében.