Kiszivárgott Donald Trump ukrajnai béketerve: ezek a pontok határozhatják meg Ukrajna és Európa jövőjét

Zelenszkij üzent Trumpnak: átdolgozták az amerikai béketervet, eltávolítottak belőle nyolc pontot
Kiderült: a béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült.
David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró számolt be részletesen a béketerv pontjairól.
Amerikai, ukrán és európai tisztségviselők beszámolói szerint körvonalazódni látszik az a béketerv, amelyet Donald Trump és csapata készít elő Ukrajna háború utáni rendezésére – írta a Washington Post vonatkozó cikkében David Ignatius neves amerikai külpolitikai újságíró.
A béketerv több pontja is Ignatius tudomására jutott, amelyek új kereteket adhatnak Ukrajna jövőjének — és Európa biztonságának.
Az egyik legmeglepőbb javaslat szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Ez a gyors ütem több uniós országot aggaszt, de Washington szerint kezelhető az ellenállás, még Magyarországé is. A tagság nemcsak a gazdasági integrációt gyorsítaná fel, hanem jelentős nyomást is gyakorolna Ukrajnára a korrupció visszaszorítása érdekében.
A tervezet értelmében az Egyesült Államok NATO 5. cikkelyéhez hasonló, kötelező érvényű biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának arra az esetre, ha Oroszország megsértené a békemegállapodást. Emellett több európai ország külön biztonsági szerződést írhatna alá Kijevvel.
A kiszivárgott javaslatok szerint Ukrajna szuverenitását minden külső beavatkozástól függetlenül megőrizné, ugyanakkor vita folyik a hadsereg maximális létszámáról. Amerikai részről felmerült egy 600–800 ezres haderő plafonja, amit Kijev alkotmányos szinten nem hajlandó elfogadni — miközben Oroszország épp ezt szeretné kikényszeríteni.
A béketerv része lenne egy kiterjedt demilitarizált zóna, amely a teljes tűzszüneti vonalon húzódna Donyecktől egészen Zaporizzsjáig és Herszonig. Mögötte pedig egy mélyebb övezetet hoznának létre, ahová nehézfegyvereket nem lehetne telepíteni. A rendszer a koreai határhoz hasonló, szigorúan ellenőrzött megfigyelés alatt állna.
A tárgyalások legforróbb kérdése a területi engedmények kérdése.
Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna adja fel Donyeck azon 25 százalékát is, amely jelenleg ukrán kézen van. Trump tárgyalói szerint Kijev ezt a területet valószínűleg így is elveszítené a következő hónapokban, ezért érdemes lenne előre megállapodni, elkerülve további veszteségeket. Zelenszkij viszont ragaszkodik álláspontjához: szerinte Ukrajnának nincs jogi lehetősége területet átadni Oroszországnak. Lehetséges kiskapuként a koreai modell merült fel, amelyben mindkét fél fenntartja területi igényét, miközben a gyakorlatban más vonalon húzódik a kontroll.
A terv egyik legszokatlanabb eleme, hogy a zaporizzsjai atomerőművet az Egyesült Államok venné át felügyelet alá. Ez több ukrán tisztviselő számára vonzó, mert egyértelmű amerikai stratégiai jelenlétet és „elrettentő jelzést” jelentene egy újabb orosz agresszióval szemben.
A béketerv számol Ukrajna erőteljes gazdasági helyreállításával is.
Első forrásként a 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyon szolgálna, amelyből akár 100 milliárdot reparációként kapna Ukrajna. Emellett újraélesztenék a BlackRock által tervezett Ukrajna Fejlesztési Alapot, amely 400 milliárd dollárnyi befektetést vonzhatna be az újjáépítésbe. A Világbank is kulcsszereplő lenne a folyamatban.
Emellett Oroszország is kapna befektetéseket és újjáépítési segítséget.
A kiszivárgott pontok alapján a Trump-adminisztráció oldaláról érkező javaslatok formailag egy átfogó biztonsági–gazdasági csomagot vázolnak fel: gyors uniós integrációval, amerikai jelenléttel és széles körű rekonstruálási tervekkel. A legnagyobb akadály továbbra is a területi engedmények kérdése. Ezen múlhat, hogy Ukrajna elfogadja-e a béketervet, vagy folytatja a háborút.
