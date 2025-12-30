„Magyarország ma már »nyugatibb«, mint Nyugat-Európa – vetette papírra Chaim Noll izraeli-német publicista. Az Achgut.com-on megjelent cikkében arról számolt be, hogy a hagyományos európai életérzés nem nyugaton, hanem Kelet-Közép-Európában különösképpen Magyarországon él tovább, újul meg.

Magyarországon nem figyelhető meg identitáskrízis, mivel a magyar társadalompolitikai döntések a hazai családok és közösségek támogatását szolgálják, nem pedig a csoportok közötti feszültséget növelik.