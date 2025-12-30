Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közép európában magyarország nyugat

A hagyományos európai életérzés nem nyugaton, hanem Kelet-Közép-Európában különösképpen Magyarországon él tovább

2025. december 30. 13:57

Magyarországon a városok közösségei nyugodt, biztonságos közegben tudják tölteni mindennapjaikat.

2025. december 30. 13:57
null
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„Magyarország ma már »nyugatibb«, mint Nyugat-Európa – vetette papírra Chaim Noll izraeli-német publicista. Az Achgut.com-on megjelent cikkében arról számolt be, hogy a hagyományos európai életérzés nem nyugaton, hanem Kelet-Közép-Európában különösképpen Magyarországon él tovább, újul meg.

Magyarországon nem figyelhető meg identitáskrízis, mivel a magyar társadalompolitikai döntések a hazai családok és közösségek támogatását szolgálják, nem pedig a csoportok közötti feszültséget növelik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Míg a Nyugat közbiztonságát a hibás migrációspolitikai döntések romba döntötték, addig Magyarországon a városok közösségei nyugodt, biztonságos közegben tudják tölteni mindennapjaikat, »ami Budapestről hiányzik, az a nyugat-európai metropoliszokat mérgező feszültség«, jegyzi meg Noll, aki Bauer Bence jóvoltából az MCC gyakori előadója.”

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!