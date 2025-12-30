Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Magyarországon a városok közösségei nyugodt, biztonságos közegben tudják tölteni mindennapjaikat.
„Magyarország ma már »nyugatibb«, mint Nyugat-Európa – vetette papírra Chaim Noll izraeli-német publicista. Az Achgut.com-on megjelent cikkében arról számolt be, hogy a hagyományos európai életérzés nem nyugaton, hanem Kelet-Közép-Európában különösképpen Magyarországon él tovább, újul meg.
Magyarországon nem figyelhető meg identitáskrízis, mivel a magyar társadalompolitikai döntések a hazai családok és közösségek támogatását szolgálják, nem pedig a csoportok közötti feszültséget növelik.
Míg a Nyugat közbiztonságát a hibás migrációspolitikai döntések romba döntötték, addig Magyarországon a városok közösségei nyugodt, biztonságos közegben tudják tölteni mindennapjaikat, »ami Budapestről hiányzik, az a nyugat-európai metropoliszokat mérgező feszültség«, jegyzi meg Noll, aki Bauer Bence jóvoltából az MCC gyakori előadója.”
