Megszólalt az ukrán külügyminiszter a Putyin elleni merényletről: szerinte Oroszország aláássa a békefolyamatot

Az ukrán külügyminiszter kedden felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.

„Majdnem egy nap telt el, és Oroszország még mindig nem terjesztett elő semmilyen hihető bizonyítékot a Putyin rezidenciájára mért állítólagos ukrán támadásra vonatkozó vádjaira. És nem is fog, mert nincs ilyen. Nem történt ilyen támadás” – írta Andrij Szibiha az X közösségi portálon.