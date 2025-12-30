Megszólalt az ukrán külügyminiszter a Putyin elleni merényletről: szerinte Oroszország aláássa a békefolyamatot

Zelenszkijék átlépték a vörös vonalat: Trump brutálisan kiakadt, miután Putyin otthonát támadták meg (VIDEÓ)
Az elnök szavaiból kiderült, hogy nemcsak a támadás ténye, hanem annak időzítése és célpontja is kiverte nála a biztosítékot.
Andrij Szibiha szerint a támadás meg sem történt.
Az ukrán külügyminiszter kedden felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.
„Majdnem egy nap telt el, és Oroszország még mindig nem terjesztett elő semmilyen hihető bizonyítékot a Putyin rezidenciájára mért állítólagos ukrán támadásra vonatkozó vádjaira. És nem is fog, mert nincs ilyen. Nem történt ilyen támadás” – írta Andrij Szibiha az X közösségi portálon.
A Kreml kedden azt közölte, hogy az ukrán drónok támadása a novgorodi régióbeli elnöki rezidenciára „megkeményíti” Oroszország álláspontját egy esetleges békemegállapodásról.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban azt közölte, hogy Kijev december 29-én éjjel 91 drónnal támadást indított Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen. Az összes drón megsemmisült. Megjegyezte, hogy nem érkezett információ sérültekről és a drónok roncsai által okozott károkról.
(MTI)
Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP