12. 30.
kedd
12. 30.
kedd
vlagyimir putyin andrij szibiha szergej lavrov oroszország

Megszólalt az ukrán külügyminiszter a Putyin elleni merényletről: szerinte Oroszország aláássa a békefolyamatot

2025. december 30. 13:25

Andrij Szibiha szerint a támadás meg sem történt.

2025. december 30. 13:25
null

Az ukrán külügyminiszter kedden felszólította a világ országait, hogy ne üljenek fel az oroszok hamis jelentéseinek, amelyek szerint támadás történt Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen, mert azok aláássák a békefolyamatot.

„Majdnem egy nap telt el, és Oroszország még mindig nem terjesztett elő semmilyen hihető bizonyítékot a Putyin rezidenciájára mért állítólagos ukrán támadásra vonatkozó vádjaira. És nem is fog, mert nincs ilyen. Nem történt ilyen támadás” – írta Andrij Szibiha az X közösségi portálon.

A Kreml kedden azt közölte, hogy az ukrán drónok támadása a novgorodi régióbeli elnöki rezidenciára „megkeményíti” Oroszország álláspontját egy esetleges békemegállapodásról.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban azt közölte, hogy Kijev december 29-én éjjel 91 drónnal támadást indított Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen. Az összes drón megsemmisült. Megjegyezte, hogy nem érkezett információ sérültekről és a drónok roncsai által okozott károkról.

(MTI)

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

bszakonyi
2025. december 30. 14:22
És nem is imádkozik Zselé az orosz elnök haláláért karácsony előtt. A koordinátákat pedig a GyedMaroz (télapó) adta ajándékba. Köszönjük USA. by Sikorszky
europész
2025. december 30. 14:15
Majd kuldenek neki egy halom bizonyitekot es nezegetheti oket egyenkent.
szantofer
2025. december 30. 14:04
csulak 2025. december 30. 13:55 mocsok a zukran, na Az. De az orosz sem különb.
szantofer
2025. december 30. 14:02
Az egy nap alatt békét teremtő közel egy éve erőlködik, és még mindig nem jött rá hogy Putyin győzni akar. Kidolgozhatnak ezek ketten akár 120 pontos béketervet is, Putyin majd azt fogadja el, amelyiknek egyetlen pontja lesz. Ukrajna feltétel nélküli kapitulációja
