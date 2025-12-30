Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: Trump után sorra állnak ki a világ vezetői Putyin mellett
Az amerikai elnök után az indiai miniszterelnök is elítélte az ukrán hadsereg tettét.
A kényszersorozások során követhettek el visszaéléseket.
Egy döbbenetes hírről számolt be a Kárpáthír kedden. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a rendőrséggel közösen átfogó házkutatásokat hajtott végre a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő Központ (TCK) vezetésénél és alkalmazottainál. Az akció közvetlenül érintette az intézmény vezetőjét, Andrij Szavcsuk ezredest is, aki 2023 ősze óta irányítja a szervezetet.
Az SZBU tájékoztatása szerint az eljárást „ukrán állampolgárok szabadságának jogtalan megvonása” miatt indított büntetőügy keretében folytatják, a törvények szigorú betartása mellett.
Ez a megfogalmazás arra utal, hogy a kényszersorozások során követhettek el visszaéléseket.
Bár a hatóságok későbbre ígértek részletes tájékoztatást, a The New Voice of Ukraine hírportál információi szerint a nyomozás során korrupció gyanúja is felmerülhetett:
az értesülés szerint a házkutatás során 100 ezer dollárnyi készpénzt foglaltak le Szavcsuk irodájában.
