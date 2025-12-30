Lebukott a kárpátaljai toborzóparancsnok: 100 ezer dollárnyi készpénzt foglaltak le nála

Egy döbbenetes hírről számolt be a Kárpáthír kedden. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a rendőrséggel közösen átfogó házkutatásokat hajtott végre a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő Központ (TCK) vezetésénél és alkalmazottainál. Az akció közvetlenül érintette az intézmény vezetőjét, Andrij Szavcsuk ezredest is, aki 2023 ősze óta irányítja a szervezetet.

Az SZBU tájékoztatása szerint az eljárást „ukrán állampolgárok szabadságának jogtalan megvonása” miatt indított büntetőügy keretében folytatják, a törvények szigorú betartása mellett.