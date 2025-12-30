Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
czepek gábor brüsszel gáz orosz gáz energiaügyi minisztérium

„Brüsszel uniós jogot sért” – kiderült, hogyan válthatja ki Magyarország az orosz gázt

2025. december 30. 12:25

Czepek Gábor tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, leválhat-e hazánk az orosz gázról.

2025. december 30. 12:25
null

„Az egyértelmű, hogy a hosszú távú orosz szerződés nélkül Magyarországot biztonságosan ellátni fizikailag nem lehet, ez jelenti a magyar gázellátás alapját és a fogyasztás több, mint felét. Ne feledjük ez éves szinten 4,5 milliárd köbméter”szögezte le a Portfoliónak Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

Hozzátette: „Ezek fizikai adottságok, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel azonban politikai-ideológiai alapon döntött, hovatovább uniós jogot sértve. A diverzifikáció jegyében feladásra kényszerítenének egy forrásirányt, egy másikra cserélve. 

Egy olyan forrást, amely olcsó és az elmúlt évtizedekben az európai versenyképesség egyik pillére volt. Szerintem azonban a diverzifikáció mást jelent, nem cserét, hanem többet”.

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette: „Minden jogi és politikai eszközzel készek vagyunk megküzdeni a magyar emberek és vállalkozások biztonságos ellátását, a rezsicsökkentés fenntarthatóságát veszélybe sodró tilalommal szemben.”

Czepek Gábor hangsúlyozta: 

Természetesen, ahogy említettem, valóban keresünk más forrásokat is, ez a valódi diverzifikáció. Erről szólnak a közelmúltban bejelentett megállapodások.”

Azt azonban az államtitkár újra leszögezte: 

Ezek jellemzően azonban évek múlva induló és kisebb mértékű szállítások, együttesen sem helyettesíthetik az orosz importot. 

Ráadásul a megkötött szerződések árazása erősíti azt a tényt, hogy még mindig az orosz import a legolcsóbb Magyarország számára.”

Egyelőre tehát úgy fest, az orosz gázimport nem váltható ki. Czepek Gábor mindezt azzal kapcsolatban fejtette ki, hogy a Portfolio felidézte, a kormány az elmúlt hónapokban több kisebb volumenű földgázbeszerzési megállapodást jelentett be – az Engie, a Shell, a SOCAR és a Chevron részvételével –, döntően LNG-alapon.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. december 30. 14:16
Egy szabad ország a szabad világ szabad piacain szabad akaratából azt vesz amit szabad!
Válasz erre
0
0
kalmanok
2025. december 30. 13:45
Éhenfagytok birkák.
Válasz erre
0
0
Medici
•••
2025. december 30. 13:16 Szerkesztve
Ideje lenne rájönni az arra hivatott és döntési pozícióban lévő kormányzati szerveknek, hogy a jelenlegi - sőt a jövőbeni - Európai Unió elleni bármilyen jogi vagy politikai harc egy legendás spanyol hidalgo szélmalmok elleni ütközettel egyenlő. Az egyetlen megoldás, hogy egy számunkra kedvező kilépést préseljünk ki belőlük. Bár még az sem lesz díszmenet...
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. december 30. 12:40
"Czepek Gábor tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, leválhat-e hazánk az orosz gázról...." Nincs itt, egy csúcsformában levő balfék a balfenékről, aki értelmesen, észérvekkel megmagyarázná, miért kell leválnunk az orosz gázról?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!