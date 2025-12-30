„Brüsszel uniós jogot sért” – kiderült, hogyan válthatja ki Magyarország az orosz gázt

Ráadásul a megkötött szerződések árazása erősíti azt a tényt, hogy még mindig az orosz import a legolcsóbb Magyarország számára.”

Egyelőre tehát úgy fest, az orosz gázimport nem váltható ki. Czepek Gábor mindezt azzal kapcsolatban fejtette ki, hogy a Portfolio felidézte, a kormány az elmúlt hónapokban több kisebb volumenű földgázbeszerzési megállapodást jelentett be – az Engie, a Shell, a SOCAR és a Chevron részvételével –, döntően LNG-alapon.

