„Brüsszel uniós jogot sért” – kiderült, hogyan válthatja ki Magyarország az orosz gázt

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Czepek Gábor tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, leválhat-e hazánk az orosz gázról.
„Az egyértelmű, hogy a hosszú távú orosz szerződés nélkül Magyarországot biztonságosan ellátni fizikailag nem lehet, ez jelenti a magyar gázellátás alapját és a fogyasztás több, mint felét. Ne feledjük ez éves szinten 4,5 milliárd köbméter” – szögezte le a Portfoliónak Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.
Hozzátette: „Ezek fizikai adottságok,
Brüsszel azonban politikai-ideológiai alapon döntött, hovatovább uniós jogot sértve. A diverzifikáció jegyében feladásra kényszerítenének egy forrásirányt, egy másikra cserélve.
Egy olyan forrást, amely olcsó és az elmúlt évtizedekben az európai versenyképesség egyik pillére volt. Szerintem azonban a diverzifikáció mást jelent, nem cserét, hanem többet”.
Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette: „Minden jogi és politikai eszközzel készek vagyunk megküzdeni a magyar emberek és vállalkozások biztonságos ellátását, a rezsicsökkentés fenntarthatóságát veszélybe sodró tilalommal szemben.”
Czepek Gábor hangsúlyozta:
Természetesen, ahogy említettem, valóban keresünk más forrásokat is, ez a valódi diverzifikáció. Erről szólnak a közelmúltban bejelentett megállapodások.”
Azt azonban az államtitkár újra leszögezte:
Ezek jellemzően azonban évek múlva induló és kisebb mértékű szállítások, együttesen sem helyettesíthetik az orosz importot.
Ráadásul a megkötött szerződések árazása erősíti azt a tényt, hogy még mindig az orosz import a legolcsóbb Magyarország számára.”
Egyelőre tehát úgy fest, az orosz gázimport nem váltható ki. Czepek Gábor mindezt azzal kapcsolatban fejtette ki, hogy a Portfolio felidézte, a kormány az elmúlt hónapokban több kisebb volumenű földgázbeszerzési megállapodást jelentett be – az Engie, a Shell, a SOCAR és a Chevron részvételével –, döntően LNG-alapon.
