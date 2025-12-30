Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra – közölte a miniszterelnök főtanácsadója kedden a Facebook-oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország az „egymillió horgász hazája”, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak „vizeink környezetére”.

Hozzátette, hogy már horgászkártya és külön applikáció segíti a gyors ügyintézést, közösen alkották meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel és forrásokkal segíti a horgászvizek szolgáltatásainak bővítését, nemcsak „a pecások”, hanem magyar családok, kirándulók számára is.