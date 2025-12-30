Ft
Szavak helyett tettek: a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra

2025. december 30. 13:51

Megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken.

2025. december 30. 13:51
null

Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra – közölte a miniszterelnök főtanácsadója kedden a Facebook-oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország az „egymillió horgász hazája”, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak „vizeink környezetére”.

Hozzátette, hogy már horgászkártya és külön applikáció segíti a gyors ügyintézést, közösen alkották meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel és forrásokkal segíti a horgászvizek szolgáltatásainak bővítését, nemcsak „a pecások”, hanem magyar családok, kirándulók számára is.

A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai, így az állami horgászjegy, a fogási napló és a MOHOSZ elvárása szerint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is változatlan marad.

A horgászok kényelmét szolgálja, hogy január elsejétől az egyesületi tagság és valamennyi szükséges okmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a MOHOSZ új rendszeréhez. A MOHOSZ célja továbbra is az, hogy kiszámítható feltételeket, korszerű ügyintézést, és halakban gazdag, élhető vízpartokat biztosítson – emelte ki. „Jó szezonra készülünk, mindenkinek eredményes, élményekben gazdag új évet kívánok!” – fogalmazott az elnök.

(MTI)

Nyitókép: Eitan ABRAMOVICH / AFP

 

