01. 04.
vasárnap
01. 04.
vasárnap
kormány nyitrai zsolt nyugdíj nyugdíjas gondosóra

Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy

2026. január 04. 14:44

„Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is” – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

2026. január 04. 14:44
null

A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.

„Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is” – fogalmazott, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

„Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára” – fogalmazott, hozzátéve, hogy „szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy”.

Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy 2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete.

Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, „bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében” – tette hozzá Kusovszky Imréné.

(MTI)

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemzet-lajstroma8252
2026. január 04. 15:13
Ez nem az a faszkalap, aki FB-on azzal flexelt, hogy májusban megkapják a nyugdíjasok a májusi nyugdíjat?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 04. 15:09
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
1
csulak
2026. január 04. 15:08
koszonjuk szepen ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!