Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy

A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.