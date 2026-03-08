Ft
Nem áll meg a családok segítése: 2026-ban az idősek is kiemelt figyelmet kapnak

2026. március 08. 14:35

Új funkciókkal bővült a gondosóra alklamazás.

2026. március 08. 14:35
null

Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes Gondosóra applikáció – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán. A politikus kiemelte, a nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy: februárban dupla nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapták a szépkorúak. A nagy januári hideg miatt rezsistoppal védték őket. „A nyugdíjakat nem csökkenteni, nem megadóztatni, hanem növelni kell. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat” – fogalmazott.

A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a Gondosóra program ma már több mint egymillió idős ember biztonságát szolgálja. „Most továbbfejlődünk” – jelentette ki. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobilalkalmazást:

mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket.

A miniszter hozzátette, a Digitális állampolgárság programon (DÁP) keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés. „Egymillió ember nem tévedhet, ráadásul a 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél” – zárta szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a Gondosóra mobilalkalmazást. „Erősítsük együtt a családok biztonságát, ne feledje, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik!” – mondta.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI / Máthé Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy

Videó

„Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is” – fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. március 08. 19:03
Ez egy világszám. Hála a kormánynak. Ez nem irónia.
Válasz erre
0
0
k
2026. március 08. 17:56
Nagyon rendes hogy a kormány ezt a szolgáltatást biztosítja az idősöknek, máshol a világon egy ilyen szolgáltatás komoly pénzekbe kerül az idősöknek, a polgároknak.. A liberális ellenzék ha kormányra kerülne azonnal fizetőssé tenné ezt a szolgáltatást.
Válasz erre
1
0
rasdi1
2026. március 08. 17:16
Azon gondolkoztam, hogy mibe kerülhet ez a rendszer. Volt magának a rendszer kidolgozása, majd a rendszer kiépítése. Annak csak egy része magának a kütyünek az elkészítése. (Egy tényezőt nem ismerek, mennyi ideig üzemképes a beépített aku, és szükség esetén hol pótólható, vagy olyankor új kütyüt kell igényelni valahol?) De fogadó állomásra is szükség van, és ott pár felkészült, és "lelkileg erős", türelmes munkatársra. Mi öregek tudunk háklisak, értetlenkedók stb. lenni, és nekik ezt türelmesen el kell viselniük. Mindezt ahhoz bocsátom előre, hogy léteznek manapság igen olcsó "okosórák". Az Edge "Új lapján" is folyamatosan reklámozzák őket. Vérnyomás, vércukor és még egy pár értéket mérnek. A kütyü (gondosóra) helyett ilyennek az alkalmazása azonnal tájékoztató diagnosztikai jelzést is ad esetlegesen szükséges intézkedéshez.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. március 08. 17:01
"Új funkciókkal bővült a gondosóra alklamazás." Már megvan több mint fél éve, de nem tudtam, hogy alklamazása is van. No meg funkciói. Ha ez így nyomon követ, sose viszem magammal, mert senkinek semmi köze hozzá, hogy merre járok. Annak ellenőrzése alapvető személyiségi jogom korlátozása.
Válasz erre
1
0
