Ez valami őrület: Orbán Viktor volt a meglepetésember – alig hittek a szemüknek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán Viktor meglepte Ildikó nénit: nagy ajándékkal érkezett a miniszterelnök
A csütörtöki nap folyamán Orbán Viktor személyesen szállította ki az egymilliomodik megigényelt gondosórát idős honfitársunknak, Ildikó néninek.
Mint ahogy arról lapunk már beszámolt, a csütörtöki nap folyamán Orbán Viktor személyesen szállította ki az egymilliomodik megigényelt gondosórát idős honfitársunknak, Ildikó néninek.
A miniszterelnök látogatásáról egy videót is közzétett Facebook-oldalán.
A felvételen jól látható, amint egy csokor virág kíséretében átadja a gondosórát a meglepett Ildikó néninek.
Mivel Orbán Viktor előzetes bejelentés nélkül érkezett, a videó tanúsága szerint a látogatás valódi meglepetést jelentett a szépkorú asszony számára. Ildikó néni elmondta, hogy évek óta nagy tisztelettel és megbecsüléssel tekint a miniszterelnökre.
