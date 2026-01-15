Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
meglepetés gondosóra orbán viktor

Ez valami őrület: Orbán Viktor volt a meglepetésember – alig hittek a szemüknek a magyarok (VIDEÓ)

2026. január 15. 16:43

A csütörtöki nap folyamán Orbán Viktor személyesen szállította ki az egymilliomodik megigényelt gondosórát idős honfitársunknak, Ildikó néninek.

2026. január 15. 16:43
null

Mint ahogy arról lapunk már beszámolt, a csütörtöki nap folyamán Orbán Viktor személyesen szállította ki az egymilliomodik megigényelt gondosórát idős honfitársunknak, Ildikó néninek.

A miniszterelnök látogatásáról egy videót is közzétett Facebook-oldalán.

A felvételen jól látható, amint egy csokor virág kíséretében átadja a gondosórát a meglepett Ildikó néninek.

Mivel Orbán Viktor előzetes bejelentés nélkül érkezett, a videó tanúsága szerint a látogatás valódi meglepetést jelentett a szépkorú asszony számára. Ildikó néni elmondta, hogy évek óta nagy tisztelettel és megbecsüléssel tekint a miniszterelnökre.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

