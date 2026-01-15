Orbán Viktor meglepte Ildikó nénit: nagy ajándékkal érkezett a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök személyesen látogatta meg Ildikó nénit, hogy átadja neki az igényelt gondosórát – látható a kormányfő Facebook-oldalán.

Ezzel Ildikó néni lett az egymilliomodik magyar szépkorú, aki élt az igénylés lehetőségével.

„Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – emelte ki a gondosóra fontosságát a miniszterelnök.