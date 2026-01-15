Orbán Viktor meglepte Ildikó nénit: nagy ajándékkal érkezett a miniszterelnök

Weltwoche: közvetlenül Brüsszelből buktatták volna meg Orbán Viktort
Már a német nyelvű sajtóban is hullámokat vetett a terv, miszerint az Európai Bizottság egyik magyar funkcionáriusa Brüsszelből tervezte a „rezsimváltást”.
Orbán Viktor személyesen adta át életmentő meglepetését Ildikó néninek.
Orbán Viktor miniszterelnök személyesen látogatta meg Ildikó nénit, hogy átadja neki az igényelt gondosórát – látható a kormányfő Facebook-oldalán.
Ezzel Ildikó néni lett az egymilliomodik magyar szépkorú, aki élt az igénylés lehetőségével.
„Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – emelte ki a gondosóra fontosságát a miniszterelnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Már a német nyelvű sajtóban is hullámokat vetett a terv, miszerint az Európai Bizottság egyik magyar funkcionáriusa Brüsszelből tervezte a „rezsimváltást”.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***