01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyugdíjas gondosóra orbán viktor

Orbán Viktor meglepte Ildikó nénit: nagy ajándékkal érkezett a miniszterelnök

2026. január 15. 14:09

Orbán Viktor személyesen adta át életmentő meglepetését Ildikó néninek.

2026. január 15. 14:09
null

Orbán Viktor miniszterelnök személyesen látogatta meg Ildikó nénit, hogy átadja neki az igényelt gondosórát – látható a kormányfő Facebook-oldalán.

Ezzel Ildikó néni lett az egymilliomodik magyar szépkorú, aki élt az igénylés lehetőségével.

„Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!” – emelte ki a gondosóra fontosságát a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

bagira004
2026. január 15. 15:57
Postán kellett volna elküldeni mint a többi idős embereknek akik egy életet ledolgoztak . Lendvai meg a nép zsírján élősködő nép ellensége még most is . Utódára Pötire szavaz . Nem kellett volna vele kivételezni . Csak jusson eszünkbe 2002-2010 évek Lendvai mszp tanácsadó volt , benne volt az ország kifosztásában , csőd előidőzője volt és most ezt dijjazák személyes tisztelettel . Börtönben lenne a helye igazság szerint , mszp-szdsz bukás után nem számoltak el , de a sok adósságot hátra hagyták , népet megnyomorították.
bagira004
2026. január 15. 15:46
Ezek a népnyúzó kommunisták ekkora tiszteletet nem érdemelnek , Lendvai kádári időkben véresszájú kommunista , Gyurcsány tanácsadója volt . Mivel érdemelte ki ezt a nagy tiszteletet , kádári időkben cenzor volt sok ember életét tönkre tette , még mindig a magyar nép ellensége , csak már kiöregszik csendesebb. Mai napig idegen érdekeket szolgál .
balbako_
2026. január 15. 15:24
Lendvai Ildikó néninek is készít egy kis meglepetést a választás után az újabb Fidesz kéthardos győzelmét! Szeretettel Viktortól ( oszd meg nyanya a Szarossal is!)
pugacsov-0
2026. január 15. 15:17
Már az hittem a nemleszgázáremelés Ildi mami is kér gondos órát ?
