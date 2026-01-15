Weltwoche: közvetlenül Brüsszelből buktatták volna meg Orbán Viktort

A cikk kiemeli, hogy bár a koncepció végül nem hozta meg a várt eredményt, és a hatalomváltás elmaradt,

az uniós intézmények és a magyar ellenzék kapcsolata azóta is egyre szorosabb, a jelenlegi politikai helyzetben pedig újra napirenden van a kérdés, mennyire avatkozik be Brüsszel a magyar belpolitikába.

A Weltwoche szerint ma már nyílt titok, hogy számos, Magyarországon működő médium és civil szervezet kap közvetlen uniós forrásokat, és ezek egy része aktívan részt is vesz a kormánykritikus lejáratókampányokban.