Weltwoche: közvetlenül Brüsszelből buktatták volna meg Orbán Viktort

Kiszivárogtak a dokumentumok: az Európai Bizottság magyar tisztviselője puccsot tervezett Orbán Viktor ellen
Összeférhetetlen volt Benedek Márton terve és állása.
Már a német nyelvű sajtóban is hullámokat vetett a terv, miszerint az Európai Bizottság egyik magyar funkcionáriusa Brüsszelből tervezte a „rezsimváltást”.
Már a német nyelvű sajtóban is visszhangja van annak az ügynek, amely szerint egy magas rangú uniós tisztviselő aktívan részt vett volna egy, a magyar kormány elleni politikai akció megszervezésében. Már a svájci Weltwoche is megírta, hogy Benedek Márton, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, nem mellesleg Göncz Árpád néhai köztársasági elnök unokája, konkrét tervet dolgozott ki egy budapesti „rezsimváltásra”, mindezt hivatalos pozíciójából, az uniós intézményrendszer falain belül.
Ezt is ajánljuk a témában
Összeférhetetlen volt Benedek Márton terve és állása.
A lap szerint az ügy gyökere 2018–19-re nyúlik vissza, amikor az úgynevezett „rabszolgatörvény” elleni tüntetések zajlottak Magyarországon. A Weltwoche által ismertetett dokumentum alapján Benedek egy „ellenállási szervezet” létrehozásán dolgozott, amelynek célja az volt, hogy
különböző politikai pártokat, szakszervezeteket, NGO-kat és aktivista csoportokat egy központi irányítás alá vonjon, és így gyakoroljon nyomást Orbán Viktor kormányára a 2019-es választások előtt.
A cikk szerint Benedek akkor az Európai Bizottság egyik nemzetközi részlegén dolgozott, miközben „a Fidesz elleni kollektív fellépésről” írt politikai stratégiát.
A tervben szerepelt
A svájci lap hangsúlyozza:
egy uniós tisztviselővel szemben elvileg szigorú elvárás a politikai semlegesség, ilyen típusú „rezsimváltó” tevékenységet egyetlen brüsszeli bürokrata sem engedhetne meg magának.
A történet külön pikantériája, hogy Benedek nem akárki: a cikk felidézi, hogy a néhai köztársasági elnök, Göncz Árpád unokája, családja pedig vezető szerepet játszik a magyar baloldali–liberális elit köreiben. A Weltwoche szerint ez a háttér is magyarázhatja, miért látják sokan idehaza és Brüsszelben is politikai küldetésnek Orbán Viktor „megtörését”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egykori SZDSZ-es tárcavezetőt korrupciós botránya miatt még 2004-ben menesztették, most a Tisza Pártnak köszönhetően visszatérhet.
A cikk kiemeli, hogy bár a koncepció végül nem hozta meg a várt eredményt, és a hatalomváltás elmaradt,
az uniós intézmények és a magyar ellenzék kapcsolata azóta is egyre szorosabb, a jelenlegi politikai helyzetben pedig újra napirenden van a kérdés, mennyire avatkozik be Brüsszel a magyar belpolitikába.
A Weltwoche szerint ma már nyílt titok, hogy számos, Magyarországon működő médium és civil szervezet kap közvetlen uniós forrásokat, és ezek egy része aktívan részt is vesz a kormánykritikus lejáratókampányokban.
A német nyelvű hetilap külön kitér arra is, hogy az Európai Unió több mint húszmilliárd eurós forrást tart vissza Magyarországtól, miközben egyes politikai szereplők – köztük Magyar Péter és a Tisza Párt – nyíltan ígérik: hatalomra kerülésük esetén
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre nagyobbak a problémák a párton belül.
A cikk ezt úgy értékeli:
Brüsszel számára egy baráti kormányváltás nemcsak politikai, hanem pénzügyi kérdés is.
A cikk végkövetkeztetése szerint az ügy túlmutat egyetlen személyen. A történet azt a gyanút erősíti, hogy az Európai Unió technokrata elitjének egy része nemcsak véleményt formál a magyar politikáról, hanem aktívan alakítani is próbálja azt.
Ezt is ajánljuk a témában
Brüsszelben és Kijevben már tényekről beszélnek: ha a Tisza Párt nyeri a választásokat, elhárul Ukrajna támogatása elől az utolsó akadály is.
***
Fotó: Ferenc ISZA / AFP