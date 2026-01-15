Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Weltwoche: közvetlenül Brüsszelből buktatták volna meg Orbán Viktort

2026. január 15. 09:32

Már a német nyelvű sajtóban is hullámokat vetett a terv, miszerint az Európai Bizottság egyik magyar funkcionáriusa Brüsszelből tervezte a „rezsimváltást”.

2026. január 15. 09:32
null

Már a német nyelvű sajtóban is visszhangja van annak az ügynek, amely szerint egy magas rangú uniós tisztviselő aktívan részt vett volna egy, a magyar kormány elleni politikai akció megszervezésében. Már a svájci Weltwoche is megírta, hogy Benedek Márton, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, nem mellesleg Göncz Árpád néhai köztársasági elnök unokája, konkrét tervet dolgozott ki egy budapesti „rezsimváltásra”, mindezt hivatalos pozíciójából, az uniós intézményrendszer falain belül.

A lap szerint az ügy gyökere 2018–19-re nyúlik vissza, amikor az úgynevezett „rabszolgatörvény” elleni tüntetések zajlottak Magyarországon. A Weltwoche által ismertetett dokumentum alapján Benedek egy „ellenállási szervezet” létrehozásán dolgozott, amelynek célja az volt, hogy

különböző politikai pártokat, szakszervezeteket, NGO-kat és aktivista csoportokat egy központi irányítás alá vonjon, és így gyakoroljon nyomást Orbán Viktor kormányára a 2019-es választások előtt.

A cikk szerint Benedek akkor az Európai Bizottság egyik nemzetközi részlegén dolgozott, miközben „a Fidesz elleni kollektív fellépésről” írt politikai stratégiát.

A tervben szerepelt

  • a demonstrációk összehangolása,
  • újabb akciók szervezése és
  • egy árnyékkormány felállításának koncepciója is.

A svájci lap hangsúlyozza:

egy uniós tisztviselővel szemben elvileg szigorú elvárás a politikai semlegesség, ilyen típusú „rezsimváltó” tevékenységet egyetlen brüsszeli bürokrata sem engedhetne meg magának.

A történet külön pikantériája, hogy Benedek nem akárki: a cikk felidézi, hogy a néhai köztársasági elnök, Göncz Árpád unokája, családja pedig vezető szerepet játszik a magyar baloldali–liberális elit köreiben. A Weltwoche szerint ez a háttér is magyarázhatja, miért látják sokan idehaza és Brüsszelben is politikai küldetésnek Orbán Viktor „megtörését”.

A cikk kiemeli, hogy bár a koncepció végül nem hozta meg a várt eredményt, és a hatalomváltás elmaradt,

az uniós intézmények és a magyar ellenzék kapcsolata azóta is egyre szorosabb, a jelenlegi politikai helyzetben pedig újra napirenden van a kérdés, mennyire avatkozik be Brüsszel a magyar belpolitikába.

A Weltwoche szerint ma már nyílt titok, hogy számos, Magyarországon működő médium és civil szervezet kap közvetlen uniós forrásokat, és ezek egy része aktívan részt is vesz a kormánykritikus lejáratókampányokban.

A német nyelvű hetilap külön kitér arra is, hogy az Európai Unió több mint húszmilliárd eurós forrást tart vissza Magyarországtól, miközben egyes politikai szereplők – köztük Magyar Péter és a Tisza Párt – nyíltan ígérik: hatalomra kerülésük esetén

A cikk ezt úgy értékeli:

Brüsszel számára egy baráti kormányváltás nemcsak politikai, hanem pénzügyi kérdés is.

A cikk végkövetkeztetése szerint az ügy túlmutat egyetlen személyen. A történet azt a gyanút erősíti, hogy az Európai Unió technokrata elitjének egy része nemcsak véleményt formál a magyar politikáról, hanem aktívan alakítani is próbálja azt.

***

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

Treeoflife
2026. január 15. 11:42
2017-ben azt írták róla, hogy a Momentumban politizál. Vagyis a Momentum is ezzel a "jelszóval" alakult, vagyis a buktatás zászlóshajója volt - nem véletlenül futott zátonyra. Tényleg nem értem, hogy ezek ellen a "patkányok" ellenmiért nem indítunk bírósági eljárásokat? A vén "patkány" sírhalmát meg föl kell számolni, nincs helye magyar földben. Pusztuljon az egész familia az ország területéről, még írmagjuk se maradjon idehaza.
hunyadyt
2026. január 15. 11:35
Hogy az únió meg akarja buktatni egy tagállama neki nem tetsző, de szabadon megválasztott kormányát? Hogy az únió egy szerve, a bizottság egy tagállam politikájának megváltoztatása érdekében pénzügyi eszközeit veti be? Ez most annyira meglepett. Jó reggelt kívánok germanisztán!
polárüveg
•••
2026. január 15. 11:29 Szerkesztve
Amelyik szövetség adminisztrációja a szövetség tagja ellen a választott kormány megdöntésére folytat aktív tevékenységet, magyarul hibrid háborút, annak az adminisztrációnak egytől egyig mennie kell - felelősségre vonás után. Ne feledjük, az EU-tag Szlovákia és Magyarország alapenergiaellátást biztosító, és nemzetközi szerződésekkel védett Barátság kőolaj vezetékét többször szétlőtte a szerződéseket aláíró, az EU-ba felvételt kívánó Ukrajna. Az EU vezetése egyszer is felszólalt ez ellen? Retorziót vezetett be Ukrajna ellen? Nem, hanem az EB egyenesen támogatta ebben, és nem lennék meglepve ha előkerülne egy telefonbeszélgetés (SMS), ahol Leyen vagy Weber egyenesen erre szólította fel Zelenszkijt... A brüsszeli adminisztrációnak mennie kell! (És egyből a befizetések harmada a tagoknál megmarad, az adminisztrációra használt épületek eladhatók, és az országok elleni tönkretételi intézkedéssorozatok abbamaradnak, a spekuláns befektetők befolyása lecsökken, többszörös tiszta haszon!!)
google-2
2026. január 15. 11:27
Az is hülye, aki elhiszi, hogy az Unió Magyarországnak pénzeket küldene, ha Magyar... Sokkal inkább kiszipolyozni akarná, újraprivatizálni, hogy több pénzük legyen a háborúra.
