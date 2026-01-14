Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orbán kormány benedek márton brüsszel

Nincs új a nap alatt

2026. január 14. 20:15

Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a „forradalmat” az Orbán-kormány ellen.

2026. január 14. 20:15
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Facebook

„Benedek Márton… Hogy fogalmuk sincs, ki az? Semmi baj. Teljesen felesleges is tudni. Egy ócska kis exmomentumos sz…r komcsi, aki Brüsszelben szervezte a »forradalmat« az Orbán-kormány ellen. Ugyanis nincs új a nap alatt. Üssük csak fel Mályusz Elemér A vörös emigráció című klasszikusát, ahol tökéletesen összefoglalja ezt a típust, az örök hazaáruló, az örök leninista, az örök lumpenproli gyilkolni bármikor kész prototípusait és módszereit. Egy rövid idézet:

»Jól tudják és érzik, hogy békés viszonyok között semmit sem remélhetnek, ezért minden igyekvésük a helyzet felborítása, a belső ellentétek szítása. Röplapokat, kisebb röpiratokat szerkesztenek, egyszer a szabad királyválasztók, másszor a legitimisták nevében; a földmívelő nép indulatát a polgárság ellen akarják fölkorbácsolni,, a munkásságot meg mindkettő ellen. Ma az antiszemiták nevében írják röpcéduláikat, holnap pedig a zsidóbarátok nevében. A fő cél mindenütt a belső ellentétek mélyítése, hogy a fölfordulás lehetséges legyen. Ezekkel a röpiratokkal elárasztják az országot.«

Ismerős? Hát persze, hogy ismerős. Ezek ugyanazok. Csak ma már röplapok helyett a Facebookot használják. A többi ugyanaz…”

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

