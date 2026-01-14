Brüsszel minden eddiginél durvább akcióra készül: Szijjártó Péter figyelmeztetett, ez minden magyart érint

A frissen kiszivárgott iratok is tanúsítják, hogy Brüsszelből minden egyes magyarországi választásba beavatkoznak, most pedig minden eddiginél durvább beavatkozás várható – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra reagált legújabb bejegyzésében, hogy kiszivárgott iratok szerint Benedek Márton, az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője már 2019-ben titokban a magyar kormánnyal szembeni ellenzéki mozgalom koordinálásán dolgozott.