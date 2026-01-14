Lavrov elszabadult: olyan ítéletet mondott Washingtonról, hogy azt Trump sem hagyhatja annyiban

Arra a sajtóértesülésre reagálva, miszerint Steven Witkoff és Jared Kushner az Egyesült Államok képviseletében hamarosan ismét Moszkvába utazik, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljon, Lavrov kifejezte Oroszország nyitottságát az amerikai féllel való kapcsolatfelvételre. A tárcavezető szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozói Witkoff-fal és Kushnerrel komolyak és konkrétak voltak, a céljuk pedig az volt, hogy
megállapítsák az ukrajnai válság kiváltó okait, és megegyezzenek a leküzdésük módjáról.
Mint mondta, az orosz fél szívesen meghallgatná, milyen benyomásokat szereztek az amerikai tárgyalófelek az európai „hajlandók szövetségével” folytatott találkozójukon.
A miniszter szerint Oroszország látja, hogy az Egyesült Államok el akarja kerülni Ukrajna felvételét a NATO-ba. Emlékeztetett rá, hogy Putyin többször megerősítette: Oroszország nyitott az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokra, ha azok „komoly természetűek” lesznek. Lavrov megismételte az orosz álláspontot arról, hogy az európai javaslat, amely szerint tűzszünetet kell kihirdetni a rendezési megállapodás előtt, arra irányul, hogy időt nyerjenek Kijev számára és megőrizzék ottani a rendszer lényegét.
Közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök részéről, a vonatkozó nyilatkozatai ellenére, Moszkvához nem érkezett komoly javaslat Párizstól a kapcsolatfelvételre.