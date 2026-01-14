Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva szergej lavrov egyesült államok washington

Lavrov elszabadult: olyan ítéletet mondott Washingtonról, hogy azt Trump sem hagyhatja annyiban

2026. január 14. 19:06

„Washington a nemzetközi kapcsolatrendszer lerombolására törekszik.”

2026. január 14. 19:06
null

Az Egyesült Államok venezuelai művelete azt jelzi, hogy Washington a nemzetközi kapcsolatok évtizedek alatt kialakult rendszerének lerombolására törekszik – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán Moszkvában újságíróknak namíbiai hivatali partnerével közösen megtartott sajtótájékoztatóján.

„Mindenki számára világos, hogy ez a nemzetközi jog durva megsértése”

– hangoztatta a miniszter a dél-amerikai országban végrehajtott amerikai beavatkozásról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Meglátása szerint ezt a véleményt a világ országainak túlnyomó többsége osztja, és az amerikai fellépés miatt a globalizáció ment „a macska farka alá”.

Leszögezte, hogy Moszkva elkötelezett a Caracasszal megkötött megállapodások mellett. Mint fogalmazott, Oroszország „nagy érdeklődéssel, aggodalommal és szimpátiával” figyeli, ahogy a jelenlegi venezuelai vezetés országának érdekeit védelmezi. Felhívta a figyelmet arra, hogy Venezuela kész a párbeszédre az Egyesült Államokkal, ha „ez a párbeszéd olyan formában és tartalommal valósul meg, amely az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és az egyoldalú diktátumok, illetve a politikai, és még inkább az erőszakos módszerek elutasításának elvein alapul”.

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy vélekedett, hogy a „tisztességtelen” és „diszkriminatív” szankciós módszerek alkalmazása az Egyesült Államok versenyképességének folyamatos romlásáról szól.

„Amikor az Egyesült Államok a kizárólagosság alapján kezd el cselekedni, semmibe véve mindazokat a normákat, amelyeket maguk az amerikaiak mozdítottak elő, azt a modellt propagálva, amelyet globalizációnak neveztek, és amikor maguk is (…) feladták minden elvüket, természetesen ez arra enged következtetni, hogy amerikai kollégáink megbízhatatlannak tűnnek, amikor ilyen módon cselekszenek” – mondta arra reagálva, hogy Washington kilátásba helyezte: 25 százalékos vámot vet ki Irán minden partnerére.

Leszögezte, hogy egyetlen külső fél nem változtathatja meg Oroszország és Irán kapcsolatainak jellegét, amely „a két állam, a két nép érdekeit szolgálja”.

Arra a sajtóértesülésre reagálva, miszerint Steven Witkoff és Jared Kushner az Egyesült Államok képviseletében hamarosan ismét Moszkvába utazik, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljon, Lavrov kifejezte Oroszország nyitottságát az amerikai féllel való kapcsolatfelvételre. A tárcavezető szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozói Witkoff-fal és Kushnerrel komolyak és konkrétak voltak, a céljuk pedig az volt, hogy 

megállapítsák az ukrajnai válság kiváltó okait, és megegyezzenek a leküzdésük módjáról.

Mint mondta, az orosz fél szívesen meghallgatná, milyen benyomásokat szereztek az amerikai tárgyalófelek az európai „hajlandók szövetségével” folytatott találkozójukon.

A miniszter szerint Oroszország látja, hogy az Egyesült Államok el akarja kerülni Ukrajna felvételét a NATO-ba. Emlékeztetett rá, hogy Putyin többször megerősítette: Oroszország nyitott az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokra, ha azok „komoly természetűek” lesznek. Lavrov megismételte az orosz álláspontot arról, hogy az európai javaslat, amely szerint tűzszünetet kell kihirdetni a rendezési megállapodás előtt, arra irányul, hogy időt nyerjenek Kijev számára és megőrizzék ottani a rendszer lényegét.

Közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök részéről, a vonatkozó nyilatkozatai ellenére, Moszkvához nem érkezett komoly javaslat Párizstól a kapcsolatfelvételre.

„Ez a közvéleményre dolgozik, mikrofondiplomácia, megafondiplomácia, amely soha nem vezetett semmi jóra” – hangoztatta.

Az orosz diplomácia vezetője hangot adott álláspontjának, miszerint a kollektív Nyugat érdekelt a háború előkészítésében Oroszországgal, és „nyíltan beszélnek erről”.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hosszam

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. január 14. 19:28
Lavrov nem elszabadult, hanem a tökéletes igazságot mondta el. Aki itt elszabadult az Trump és ennek az ámokfutásnak nem lesz jó vége.
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 14. 19:11
Venezuelát még a Chevron vezér IS messzire kerülné, mert tudatában van, hogy nem jönnének ki onnan nyereséggel...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!