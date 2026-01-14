Lavrov elszabadult: olyan ítéletet mondott Washingtonról, hogy azt Trump sem hagyhatja annyiban

Úgy vélekedett, hogy a „tisztességtelen” és „diszkriminatív” szankciós módszerek alkalmazása az Egyesült Államok versenyképességének folyamatos romlásáról szól.

„Amikor az Egyesült Államok a kizárólagosság alapján kezd el cselekedni, semmibe véve mindazokat a normákat, amelyeket maguk az amerikaiak mozdítottak elő, azt a modellt propagálva, amelyet globalizációnak neveztek, és amikor maguk is (…) feladták minden elvüket, természetesen ez arra enged következtetni, hogy amerikai kollégáink megbízhatatlannak tűnnek, amikor ilyen módon cselekszenek” – mondta arra reagálva, hogy Washington kilátásba helyezte: 25 százalékos vámot vet ki Irán minden partnerére.

Leszögezte, hogy egyetlen külső fél nem változtathatja meg Oroszország és Irán kapcsolatainak jellegét, amely „a két állam, a két nép érdekeit szolgálja”.