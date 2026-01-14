Moszkva vészjósló üzenete az Egyesült Államoknak: elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett

A szóvivő szerint az Irán ellen évek óta alkalmazott jogellenes nyugati szankciós nyomás akadályozza az ország fejlődését, súlyos gazdasági és társadalmi problémákat okozva, amelyek elsősorban az egyszerű iráni polgárokat sújtják.

Ezt a növekvő társadalmi feszültséget Iránnal szemben ellenséges külső erők igyekeznek kihasználni az állam destabilizálására, a jól ismert színes forradalmak módszereivel, amikor a békés tiltakozások külföldről irányított, kiképzett és felfegyverzett provokátorok közreműködésével erőszakos zavargásokba, fosztogatásokba és gyilkosságokba torkollnak.

Zaharova ugyanakkor megjegyezte, hogy a belpolitikai helyzet alakulása és a mesterségesen szított tiltakozások kifulladása alapján fokozatos stabilizációra lehet számítani.

Közölte, hogy az orosz külképviseletek Iránban rendben működnek, folyamatos kapcsolatban állnak az ott tartózkodó orosz állampolgárokkal, akiknek fokozott óvatosságot javasolnak, beleértve a tömegrendezvények kerülését és a hatóságok előírásainak maradéktalan betartását.