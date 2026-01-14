Ft
01. 14.
szerda
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
irán teherán donald trump oroszország

Moszkva vészjósló üzenete az Egyesült Államoknak: elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett

2026. január 14. 08:51

Az orosz külügyminisztérium szóvivője megjegyezte, hogy a belpolitikai helyzet alakulása és a mesterségesen szított tiltakozások kifulladása alapján fokozatos stabilizációra lehet számítani.

2026. január 14. 08:51
null

Oroszország határozottan elítéli az Irán belpolitikai folyamataiba történő külső beavatkozást. Erről Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője beszélt, hangsúlyozva, hogy 

Teherán kormánya kész a konstruktív párbeszédre a társadalommal annak érdekében, hogy kezelje a Nyugat ellenséges politikájából fakadó kedvezőtlen szociális és gazdasági következményeket.

Zaharova elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államokból érkező fenyegetéseket, amelyek újabb katonai csapások kilátásba helyezéséről szólnak Irán ellen. 

Figyelmeztetett arra, hogy akik a külső erők által szított zavargásokat ürügyként kívánják felhasználni a 2025 júniusában végrehajtott agresszió megismétlésére, azoknak számolniuk kell tetteik súlyos következményeivel a Közel- és Közép-Kelet biztonságára, valamint a globális nemzetközi stabilitásra nézve. Hozzátette, Moszkva elutasítja Irán külföldi partnereinek kereskedelmi vámemeléssel történő zsarolását is.

A szóvivő szerint az Irán ellen évek óta alkalmazott jogellenes nyugati szankciós nyomás akadályozza az ország fejlődését, súlyos gazdasági és társadalmi problémákat okozva, amelyek elsősorban az egyszerű iráni polgárokat sújtják. 

Ezt a növekvő társadalmi feszültséget Iránnal szemben ellenséges külső erők igyekeznek kihasználni az állam destabilizálására, a jól ismert színes forradalmak módszereivel, amikor a békés tiltakozások külföldről irányított, kiképzett és felfegyverzett provokátorok közreműködésével erőszakos zavargásokba, fosztogatásokba és gyilkosságokba torkollnak.

Zaharova ugyanakkor megjegyezte, hogy a belpolitikai helyzet alakulása és a mesterségesen szított tiltakozások kifulladása alapján fokozatos stabilizációra lehet számítani. 

Közölte, hogy az orosz külképviseletek Iránban rendben működnek, folyamatos kapcsolatban állnak az ott tartózkodó orosz állampolgárokkal, akiknek fokozott óvatosságot javasolnak, beleértve a tömegrendezvények kerülését és a hatóságok előírásainak maradéktalan betartását.

Nyitókép: Mert Alper Dervis / AFP

Nyitókép: Mert Alper Dervis / AFP

 

gyzoltan-2
2026. január 14. 09:42
Moszkvában megérthetnék, hogy Izrael mindig nem járhat el Iránnal kapcsolatban, hiszen legutóbb is válaszrakétázás történt Irán részéről..! Belátható, hogy Izrael, már csak célszerűségi okból is, nem maga lép, hanem erre felhasználja készséges, hagyományos szervilisét az USA-t, mely idáig is minden háborújukban közreműködött! -amint most is Ukrajnában..! Amint Ukrajna sem tud szabadulni a diktatórikus, terrorisztikus zsidó uralomtól, úgy az USA kiszolgáltatottsága is nyilvánvaló; az általános, meghatározó zsidó befolyás, megdönthetetlennek látszó zsidó uralommá érett..! -de, ajánlott, ha nem feszegetjük a kérdést..! -csak tudomásul vesszük, és pont!
neszteklipschik
2026. január 14. 09:39
Meglátjuk, hogy az antidemokratikus rémuralom győz-e vagy a nép...
tasijani22000
2026. január 14. 09:07
A szanaszétbaszott redvás patkányokról: Friss: youtube.com/shorts/uiJC71JddmM
tasijani22000
•••
2026. január 14. 09:02 Szerkesztve
A redvás férgek nem azért öltek le 2997 amerikait 2001 szeptember 11.-én, hogy a 7 állam közül az utolsót, aminek tönkretételét 2 héten belül a merénylet után elhatározták Nagy Izrael létrehozása érdekében, ne akarnák TOVÁBBRA IS LEROHANNI! A rühes férgek nem fognak leállni, míg a FED-et ki nem csavarják a karmaik közül! youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8 youtube.com/watch?v=7ARtGrSrvCA youtube.com/shorts/QrG0GNgBPAU
