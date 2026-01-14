Moszkva vészjósló üzenete az Egyesült Államoknak: elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett

A rezsim visszavág: szerdán akaszthatják az első tüntetőt Iránban
Lángokban áll az egész ország, Trump bombákat ígért, a rezsim megtorlást.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője megjegyezte, hogy a belpolitikai helyzet alakulása és a mesterségesen szított tiltakozások kifulladása alapján fokozatos stabilizációra lehet számítani.
Oroszország határozottan elítéli az Irán belpolitikai folyamataiba történő külső beavatkozást. Erről Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője beszélt, hangsúlyozva, hogy
Teherán kormánya kész a konstruktív párbeszédre a társadalommal annak érdekében, hogy kezelje a Nyugat ellenséges politikájából fakadó kedvezőtlen szociális és gazdasági következményeket.
Zaharova elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államokból érkező fenyegetéseket, amelyek újabb katonai csapások kilátásba helyezéséről szólnak Irán ellen.
Figyelmeztetett arra, hogy akik a külső erők által szított zavargásokat ürügyként kívánják felhasználni a 2025 júniusában végrehajtott agresszió megismétlésére, azoknak számolniuk kell tetteik súlyos következményeivel a Közel- és Közép-Kelet biztonságára, valamint a globális nemzetközi stabilitásra nézve. Hozzátette, Moszkva elutasítja Irán külföldi partnereinek kereskedelmi vámemeléssel történő zsarolását is.
A szóvivő szerint az Irán ellen évek óta alkalmazott jogellenes nyugati szankciós nyomás akadályozza az ország fejlődését, súlyos gazdasági és társadalmi problémákat okozva, amelyek elsősorban az egyszerű iráni polgárokat sújtják.
Ezt a növekvő társadalmi feszültséget Iránnal szemben ellenséges külső erők igyekeznek kihasználni az állam destabilizálására, a jól ismert színes forradalmak módszereivel, amikor a békés tiltakozások külföldről irányított, kiképzett és felfegyverzett provokátorok közreműködésével erőszakos zavargásokba, fosztogatásokba és gyilkosságokba torkollnak.
Zaharova ugyanakkor megjegyezte, hogy a belpolitikai helyzet alakulása és a mesterségesen szított tiltakozások kifulladása alapján fokozatos stabilizációra lehet számítani.
Közölte, hogy az orosz külképviseletek Iránban rendben működnek, folyamatos kapcsolatban állnak az ott tartózkodó orosz állampolgárokkal, akiknek fokozott óvatosságot javasolnak, beleértve a tömegrendezvények kerülését és a hatóságok előírásainak maradéktalan betartását.
Ezt is ajánljuk a témában
Lángokban áll az egész ország, Trump bombákat ígért, a rezsim megtorlást.
Nyitókép: Mert Alper Dervis / AFP