Rettegett gazdasági miniszter sorolt be Magyar Péter mögé – már a magántulajdon elkobzásáról fantáziál (VIDEÓ)

Az egykori SZDSZ-es tárcavezetőt korrupciós botránya miatt még 2004-ben menesztették, most a Tisza Pártnak köszönhetően visszatérhet.
Megint egy ismert baloldali szereplő sorakozott fel Magyar Péter mögött, ezúttal Csillag István, a Medgyessy-kormány egykori SZDSZ-es gazdasági minisztere – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
A 2004-ben korrupciós botrány miatt menesztett exminiszter felbukkanása tovább erősíti azt a képet, hogy a baloldali politikai körök egyre látványosabban támogatják a Tisza Pártot.
Az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter a Klubrádióban szólalt meg, ahol meghökkentő kijelentéseket tett. Csillag István a Reggeli személy című műsorban arról beszélt, hogy
a Tisza hatalomra kerülése esetén magántulajdonban lévő javakat kellene elkobozni, ingatlanokat és gyárakat lefoglalni.
Szavait később maga is „romantikus komcsi szövegként” jellemezte, ám a kijelentések így is komoly felháborodást váltottak ki.
„Gondoljunk arra is, hogy felelős őrzés. Az egy ismert – én bocsánatot kérek ezért, hogy jogász vagyok, de én ismerem, hogy mi is ez. Felelős őrzésbe lehet venni nagyon sok mindent, ami nem azért, és nem abba az irányba működik, ahova kellene tartania” – mondta az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter. Majd így folytatta gondolatmenetét:
Visszaszerzés azt is jelenti, és bocsánat, hogy ilyen romantikus komcsi szöveget fogok mondani: hogy miénk a gyár. Hogy miénk ez, vagy miénk az. Abban a pillanatban másként fog tudni működni. Másként. Mert ugye arra is gondoljanak hogy ezt pazarolják. Hány teljesen felesleges híd épült itt. Vagy még épülőben van. Hány teljesen felesleges kórházfelújítást terveztek meg
– emelte ki a korrupciós botrány miatt menesztett egykori miniszter.
