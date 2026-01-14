Rettegett gazdasági miniszter sorolt be Magyar Péter mögé – már a magántulajdon elkobzásáról fantáziál (VIDEÓ)

Megint egy ismert baloldali szereplő sorakozott fel Magyar Péter mögött, ezúttal Csillag István, a Medgyessy-kormány egykori SZDSZ-es gazdasági minisztere – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A 2004-ben korrupciós botrány miatt menesztett exminiszter felbukkanása tovább erősíti azt a képet, hogy a baloldali politikai körök egyre látványosabban támogatják a Tisza Pártot.