Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter csillag istván szdsz baloldal

Rettegett gazdasági miniszter sorolt be Magyar Péter mögé – már a magántulajdon elkobzásáról fantáziál (VIDEÓ)

2026. január 14. 10:13

Az egykori SZDSZ-es tárcavezetőt korrupciós botránya miatt még 2004-ben menesztették, most a Tisza Pártnak köszönhetően visszatérhet.

2026. január 14. 10:13
Csillag István

Megint egy ismert baloldali szereplő sorakozott fel Magyar Péter mögött, ezúttal Csillag István, a Medgyessy-kormány egykori SZDSZ-es gazdasági minisztere – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet

A 2004-ben korrupciós botrány miatt menesztett exminiszter felbukkanása tovább erősíti azt a képet, hogy a baloldali politikai körök egyre látványosabban támogatják a Tisza Pártot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter a Klubrádióban szólalt meg, ahol meghökkentő kijelentéseket tett. Csillag István a Reggeli személy című műsorban arról beszélt, hogy

a Tisza hatalomra kerülése esetén magántulajdonban lévő javakat kellene elkobozni, ingatlanokat és gyárakat lefoglalni.

Szavait később maga is „romantikus komcsi szövegként” jellemezte, ám a kijelentések így is komoly felháborodást váltottak ki.

„Gondoljunk arra is, hogy felelős őrzés. Az egy ismert – én bocsánatot kérek ezért, hogy jogász vagyok, de én ismerem, hogy mi is ez. Felelős őrzésbe lehet venni nagyon sok mindent, ami nem azért, és nem abba az irányba működik, ahova kellene tartania” – mondta az egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter. Majd így folytatta gondolatmenetét:

Visszaszerzés azt is jelenti, és bocsánat, hogy ilyen romantikus komcsi szöveget fogok mondani: hogy miénk a gyár. Hogy miénk ez, vagy miénk az. Abban a pillanatban másként fog tudni működni. Másként. Mert ugye arra is gondoljanak hogy ezt pazarolják. Hány teljesen felesleges híd épült itt. Vagy még épülőben van. Hány teljesen felesleges kórházfelújítást terveztek meg 

– emelte ki a korrupciós botrány miatt menesztett egykori miniszter.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Rodolfo
•••
2026. január 14. 13:22 Szerkesztve
Az is egy elmebajos állat, aki ennek a kiégett svindler “szakmai” véleményére kiváncsi. Aki meg ezeket a műsorokat nézi, vagy hallgatja, az megérdemli a proli sorsát.
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2026. január 14. 13:07
Ezek a szarházi komcsik semmit sem változtak. Ma is mások vagyonának az elrablásáról és a politikai ellenfelek bebörtönzéséről álmodoznak. Meg szerencse, hogy nincs már halálbüntetés mert ezektől a patkányoktól bármi kitelik.
Válasz erre
0
0
vizesnyolcas
2026. január 14. 12:52
Bezzeg a rendszerváltás utáni privatizációk idején éppen az SZDSZ-esek hangoztatták, hogy mindegy kinek a kézébe kerülnek a gyárak, azok már attól jobban fognak működni, hogy kikerülnek az állami irányításból.
Válasz erre
6
0
polárüveg
2026. január 14. 12:35
Csillag úr felmenőinek nem véletlenül Kun, Szamuely, vagy Jászi volt a családneve? Esetleg, Rákosi, Gerő vagy valami hasonló? Mert akkor megértem az érthetetlent. No de minden javaslatot a javaslón és családtagjain teszteljünk kipróbálás előtt, Jó? Ha nem jó, akkor is, és akkor meggondolja, miket javasolgat mások terhére, kockázatára, tönkretételére.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!